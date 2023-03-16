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14 снимков знаменитостей из их давних фотосессий, где они свежи, молоды и прекрасны

14 снимков знаменитостей из их давних фотосессий, где они свежи, молоды и прекрасны

Автор:
16 марта 2023 08:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   актеры   знаменитости   красота   молодость   фото   
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Давайте посмотрим на тех селебрити, которым сейчас как минимум за 45, но съёмки в различных фотосессиях навсегда зафиксировали яркость их молодости.

Молодость прекрасна, в этом можно убедиться, посмотрев на молодые фотографии кого угодно. А уж что говорить о знаменитостях, связанных с шоу-бизнесом, ведь одной из их профессиональных обязанностей является поддержание привлекательного внешнего вида. А чем человек моложе, тем это проще.


Марк Уолберг и Кейт Мосс для Calvin Klein, 1993 год

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Анджелина Джоли, 1991 год


Шэрон Стоун, 1983 год


Фотосессия Дженнифер Энистон для первого сезона «Друзей», 1994 год


Фитнесс-фотосессия Алисы Милано, 1989 год


Клинт Иствуд в рекламной фотосессии Lacoste, 1960 год

Кстати, компания Lacoste на три года младше самого Клинта Иствуда. Она была основана в 1933 году.


Кейт Уинслет, 1996 год


Моника Беллуччи, 1991 год


Вайнона Райдер для журнала Rolling Stone, 1991 год


Хелена Бонэм Картер, 1987 год


Памела Андерсон, 1993 год

Дженнифер Лав Хьюит, 1998 год

Ума Турман, 1989 год

Джейми Ли Кёртис, 1980 год

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Метки: Прошлое   актеры   знаменитости   красота   молодость   фото   
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1  комментарий
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Fiverknot Полчаса назад
Памела и Джеми Ли Кертис клёвые.
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Anarasius

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