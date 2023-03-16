14 снимков знаменитостей из их давних фотосессий, где они свежи, молоды и прекрасны

212
15
Давайте посмотрим на тех селебрити, которым сейчас как минимум за 45, но съёмки в различных фотосессиях навсегда зафиксировали яркость их молодости.
Молодость прекрасна, в этом можно убедиться, посмотрев на молодые фотографии кого угодно. А уж что говорить о знаменитостях, связанных с шоу-бизнесом, ведь одной из их профессиональных обязанностей является поддержание привлекательного внешнего вида. А чем человек моложе, тем это проще.
Марк Уолберг и Кейт Мосс для Calvin Klein, 1993 год
×
×
Анджелина Джоли, 1991 год
Шэрон Стоун, 1983 год
Фотосессия Дженнифер Энистон для первого сезона «Друзей», 1994 год
Фитнесс-фотосессия Алисы Милано, 1989 год
Клинт Иствуд в рекламной фотосессии Lacoste, 1960 год
Кстати, компания Lacoste на три года младше самого Клинта Иствуда. Она была основана в 1933 году.
Кейт Уинслет, 1996 год
Моника Беллуччи, 1991 год
Вайнона Райдер для журнала Rolling Stone, 1991 год
Хелена Бонэм Картер, 1987 год
Памела Андерсон, 1993 год
Дженнифер Лав Хьюит, 1998 год
Ума Турман, 1989 год
Джейми Ли Кёртис, 1980 год
Источник:
Ссылки по теме:
- Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм
- Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев
- 20 невероятно милых и теплых снимков западных знаменитостей в молодости
- 20 фотографий знаменитостей, сделанных во времена их бурной молодости
- 20 знаменитых актёров, которых мало кто видел молодыми
Новости партнёров