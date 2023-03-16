14 снимков знаменитостей из их давних фотосессий, где они свежи, молоды и прекрасны

Молодость прекрасна, в этом можно убедиться, посмотрев на молодые фотографии кого угодно. А уж что говорить о знаменитостях, связанных с шоу-бизнесом, ведь одной из их профессиональных обязанностей является поддержание привлекательного внешнего вида. А чем человек моложе, тем это проще.

Марк Уолберг и Кейт Мосс для Calvin Klein, 1993 год