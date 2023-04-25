OTYKEN – музыкальная группа из Сибири, которая покорила весь мир!

«Моя деревня живет рыбалкой. Ты родился мальчиком – ты будешь рыбачить. Ты можешь не любить это, но ты будешь делать это», – рассказывает солистка Азян. Она родом из чулымской деревни, где живут 200 человек. По одной из версий, чулымцы – это предки тюркоязычных народов, по другой – японских айнов и североамериканских индейцев.

«Мой папа тоже рыбачит. Ловишь рыбу, и тут же ее надо съесть. Причалил на берег, ее надо разделать, пока она живая, почистить и съесть. Только так», – вспоминает Азян. Она, как и другие участники OTYKEN, летом оставляет концертную деятельность и уезжает в родные места, в тайгу, где до сих пор люди живут традиционным укладом: рыбачат, доят коров, разводят пчел. На YouTube-канале группы вперемешку с их клипами и лайвами можно найти влоги из сел про то, как собирать мед на дикой пасеке, как солить и вялить дикое мясо или как писать картины на прополисе.