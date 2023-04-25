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Российский теннисист обматерил свою мать во время матча

Российский теннисист обматерил свою мать во время матча

Автор:
25 апреля 2023 13:26
Сообщество : Спорт
Метки: Павел Котов   мама   матч   оскорбление   подсказки   скандал   срыв   теннис   
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Это, конечно, последний человек, на которого следовало срываться.

Очередной скандал с нервным российским теннисистом произошёл в Мадриде во время матча квалификации турнира "Мастерс". Спортсмен Павел Котов (101-я ракетка мира) по ходу третьего сета против бельгийца Киммера Коппеянса матом накричал на собственную мать, которая давала ем подсказки.

После матча Котов сообщил журналистам и болельщикам, если таковые у него остались, что как только покинул корт, извинился перед мамой. Также он попытался объяснить своё поведение "тяжёлым" матчем.


Матч был очень тяжелый, непростой. Сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, желаю всем держать себя в руках и не совершать таких действий

Кстати, свой отборочный матч Котов выиграл со счётом 6:4, 3:6, 7:6. В финале квалификации он встретится с японцем Ёсукэ Ватануки.

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Метки: Павел Котов   мама   матч   оскорбление   подсказки   скандал   срыв   теннис   
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5  комментариев
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932
ruslan d 44 минуты назад
Хороший мальчик
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62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
Мама на бабушку больше похожа.
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Лесник
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