17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители

Алина из Санкт-Петербурга ведет блог в инстаграме. Она - педагог ИЗО в декрете и мама двух деток. Каждый день она публикует забавные комиксы о бремени родителей от лица мамы. Узнаете себя?
1. Быть родителем - здорово. Однако это самая непростая работа в мире!
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2. Алина честно рассказывает о своих буднях, подкрепляя комиксы любовью к детям и щепоткой юмора
7. В своих комиксах Алина поднимает вопросы воспитания, выгорания, а также с помощью шуток показывает основные проблемы, с которыми сталкиваются практически все родители
17. Семья Алины
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Метки: комиксы комиксы про семью мама мамы отцы и дети семья
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Художницы?!
26 тыс. ставьтелайкподписывайтесьнаканал?! Которые на следующий день и не вспомнят зачем и куда подписывались.
А вообще - это успех!