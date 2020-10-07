17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители

Алина из Санкт-Петербурга ведет блог в инстаграме. Она - педагог ИЗО в декрете и мама двух деток. Каждый день она публикует забавные комиксы о бремени родителей от лица мамы. Узнаете себя?

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1. Быть родителем - здорово. Однако это самая непростая работа в мире!

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2. Алина честно рассказывает о своих буднях, подкрепляя комиксы любовью к детям и щепоткой юмора 0 Источник:

3. Без прикрас, жизненно и очень симпатично 0 Источник:

4. Узнали себя в каких-нибудь ситуациях? 0 Источник:

5. На инстаграм художницы подписаны 26 тыс человек 0 Источник:

6. Современные дети и гаджеты - от этого есть польза 0 Источник:

7. В своих комиксах Алина поднимает вопросы воспитания, выгорания, а также с помощью шуток показывает основные проблемы, с которыми сталкиваются практически все родители 0 Источник:

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16. Знакомо? 0 Источник: