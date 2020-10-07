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17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители

17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители (18 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:38
Сообщество : Комиксы
Метки: комиксы   комиксы про семью   мама   мамы   отцы и дети   семья   
829
18
Алина из Санкт-Петербурга ведет блог в инстаграме. Она - педагог ИЗО в декрете и мама двух деток. Каждый день она публикует забавные комиксы о бремени родителей от лица мамы. Узнаете себя?
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Метки: комиксы   комиксы про семью   мама   мамы   отцы и дети   семья   
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4k
Roman 14 минут назад
(В)От куда, куда вы лезете с таким чувством (не)родного языка?
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7k
Vacony 21 минуту назад
ага... все верно, а то и похлеще ...
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25k
Игорь Полчаса назад
"На инстаграм художницы подписаны 26 тыс человек"
=======
Художницы?!


26 тыс. ставьтелайкподписывайтесьнаканал?! Которые на следующий день и не вспомнят зачем и куда подписывались.
А вообще - это успех!
"На инстаграм художницы подписаны 26 тыс человек" ======= Художницы?! 26 тыс. ставьтелайкподписывайтесьнаканал?! Которые на следующий день и не вспомнят зачем и куда подписывались. А вообще - это успех!
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