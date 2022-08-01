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"Где ваша совесть?": шеф-редактор телеканала "Ю" записала фильм для взрослых на фоне крепости в Армении

"Где ваша совесть?": шеф-редактор телеканала "Ю" записала фильм для взрослых на фоне крепости в Армении

Автор:
01 августа 2022 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Смаржевская   Эребуни   армения   извинения   оскорбление   полиция   релоканты   скандал   фильм для взрослых   
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Армяне возмущены: что позволяют себе эти "релоканты"?


Шеф-редактор "Пятницы" и креативный продюсер телеканала "Ю" Татьяна Смаржевская засветилась в весьма откровенном ролике, снятом на фоне священной армянской крепости Эребуни. Видео появилось на одном из порносайтов. Впрочем, довольно быстро его удалили, но даже этого короткого "звездного часа" хватило для справедливого возмущения армян.



Жители страны негодуют и требуют увольнения Смаржевской. А директор музея-заповедника Микаэл Бадалян назвал героев порно-ролика ублюдками. Он заявил, что готов даже покинуть свой пост, если так посчитает руководство, — ведь ответственность за происходящее лежит на нем.



После разгоревшегося скандала в "Пятнице" открестились от Смаржевской - там заявили, что она не является сотрудницей телеканала.




А через время в соцсетях появился ролик с извинениями - муж Смаржевской попросил прощения за скандальное видео и само действо на фоне крепости. "Я отвечаю за свою семью, говорю также от имени своей жены. Уважаемый армянский народ я прошу у вас прощения за наш поступок, мы не поняли, что крепость "Эребуни" является сакральным объектом. Только теперь мы поняли, что совершили поступок, оскорбляющий чувства армянского народа, который всегда был добр к нам", - заявил Стас.  

Вот ведь странность: в России то и дело наказывают штрафами и общественным порицанием за оголение на фоне храмов и других сакральных мест. Неужто российские понауехавшие думали, что в Армении подобное сойдёт им с рук? Впрочем, одними извинениями, судя по всему, дело не закончится. Директор музея-заповедника Микаел Бадалян сообщил, что обратился в полицию с требованием наказать развратников.

Источник:

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Метки: Смаржевская   Эребуни   армения   извинения   оскорбление   полиция   релоканты   скандал   фильм для взрослых   
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16  комментариев
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13k
FatZilla Час назад
А есть full?... Друг спрашивает... любит достопримечательности
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4k
leto2016 5 минут назад
Кроме всего прочего (указанного в комментах), что ж она так рот открыла словно незнамо что с ней творят?
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808
Alex Полчаса назад
Дебилоиды обыкновенные.
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28k
Ashabad Полчаса назад
Меня начинают бесить и те и другие. И моралисты и анти-моралисты/извиняйки.
Надоело уже! Одни не думают, другие бесятся от "оскорблённых чувствов".
Тёмные века наступают.

Ссылка www.youtube.com
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4k
Ivan Полчаса назад
Если бы я снимал и выложил все места, где куролесили с супругой по молодости, меня бы перед расстрелом кастрировали...
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389
Nik Nik 40 минут назад
То, что они скоты, раньше знали только их родители. Теперь об этом знает вся страна.
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2k
Роман Бумеров 41 минуту назад
Армянам стоило бы ввести при въезде вопрос "чей Арцах?". Они бы удивились, сколько мерзости приютили к себе.
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6k
Мотыль ВС 41 минуту назад
Однако на скриншотах лайков больше чем дизлайков
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73
Ffffff Ffffffffff 46 минут назад
Безотносительно вопроса, какого хрена это снимать: А вообще зачем это куда-то выкладывать?.. Смотрели бы себе потихоньку... Или своеобразной мировой славы захотелось?
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1k
Gleb_Skameikin 46 минут назад
Что то не помню возмущения армян по поводу голых гудкова и варнавы в лаваше
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2k
vasilykopkov 49 минут назад
Задолбали уже со своей "сакральностью"
Церкви - сакральные, крепость - сакральная, кремль - тоже сакральный (в стене - кладбище)
Я уважаю чувства верующих, на в данном случае - явный перебор.
Так можно и море объявить братской могилой ибо утонуло в нем немеряно народа.
И запретить на фоне него фотографироваться в купальнике...
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11k
Denissg 55 минут назад
Сапожник, фильму давай!
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2k
Anatoly Tananykhin 55 минут назад
Где видео посмотреть, чтобы была возможность понять всю тяжесть проступка.
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3k
GROMOZEKA Час назад
Затем, на развалинах часовни…
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