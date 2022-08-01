"Где ваша совесть?": шеф-редактор телеканала "Ю" записала фильм для взрослых на фоне крепости в Армении

Армяне возмущены: что позволяют себе эти "релоканты"?
Шеф-редактор "Пятницы" и креативный продюсер телеканала "Ю" Татьяна Смаржевская засветилась в весьма откровенном ролике, снятом на фоне священной армянской крепости Эребуни. Видео появилось на одном из порносайтов. Впрочем, довольно быстро его удалили, но даже этого короткого "звездного часа" хватило для справедливого возмущения армян.
Жители страны негодуют и требуют увольнения Смаржевской. А директор музея-заповедника Микаэл Бадалян назвал героев порно-ролика ублюдками. Он заявил, что готов даже покинуть свой пост, если так посчитает руководство, — ведь ответственность за происходящее лежит на нем.
После разгоревшегося скандала в "Пятнице" открестились от Смаржевской - там заявили, что она не является сотрудницей телеканала.
А через время в соцсетях появился ролик с извинениями - муж Смаржевской попросил прощения за скандальное видео и само действо на фоне крепости. "Я отвечаю за свою семью, говорю также от имени своей жены. Уважаемый армянский народ я прошу у вас прощения за наш поступок, мы не поняли, что крепость "Эребуни" является сакральным объектом. Только теперь мы поняли, что совершили поступок, оскорбляющий чувства армянского народа, который всегда был добр к нам", - заявил Стас.
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Вот ведь странность: в России то и дело наказывают штрафами и общественным порицанием за оголение на фоне храмов и других сакральных мест. Неужто российские понауехавшие думали, что в Армении подобное сойдёт им с рук? Впрочем, одними извинениями, судя по всему, дело не закончится. Директор музея-заповедника Микаел Бадалян сообщил, что обратился в полицию с требованием наказать развратников.
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АНТИФИШКИ
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Надоело уже! Одни не думают, другие бесятся от "оскорблённых чувствов".
Тёмные века наступают.
Церкви - сакральные, крепость - сакральная, кремль - тоже сакральный (в стене - кладбище)
Я уважаю чувства верующих, на в данном случае - явный перебор.
Так можно и море объявить братской могилой ибо утонуло в нем немеряно народа.
И запретить на фоне него фотографироваться в купальнике...