"Где ваша совесть?": шеф-редактор телеканала "Ю" записала фильм для взрослых на фоне крепости в Армении

А через время в соцсетях появился ролик с извинениями - муж Смаржевской попросил прощения за скандальное видео и само действо на фоне крепости. "Я отвечаю за свою семью, говорю также от имени своей жены. Уважаемый армянский народ я прошу у вас прощения за наш поступок, мы не поняли, что крепость "Эребуни" является сакральным объектом. Только теперь мы поняли, что совершили поступок, оскорбляющий чувства армянского народа, который всегда был добр к нам", - заявил Стас.