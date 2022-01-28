«Ты тупой?»: российский теннисист Медведев накричал на судью в Австралии

Второй ракетке мира не понравилось, что арбитр никак не реагирует на постоянные подсказки от тренера соперника, но при этом штрафует Медведева за «визуальное оскорбление» нарушителей.
Прославленный (и крайне эмоциональный) российский теннисист Даниил Медведев в очередной оказался в центре скандала. Во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против грека Стефаноса Циципаса Медведев наорал на арбитра и усомнился в его умственных способностях.
Скандал произошёл в перерыве второго сета. Россиянин проигрывал и был зол. Масло в огонь подливал отец и по совместительству тренер Циципаса, который с трибуны выкрикивал сыну подсказки (что запрещено правилами). При этом предупреждение за визуальное оскорбление (в теннисе и такое бывает) Циципаса-старшего получил Медведев. Спортсмен счёл наказание несправедливым и на повышенных тонах обратился к судье за пояснениями.
«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», - прокричал Медведев и добавил, что если в следующий раз арбитр не даст предупреждение сопернику, то он - pussy (что можно перевести в зависимости от контекста как «ссыкло» или «вагина»).
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Однако подсказки папы-грека не помогли. За Циципасом остался лишь второй сет, первый и третий - за Медведевым. 25-летний российский теннисист вышел в финал "Большого шлема" (с призовым фондом в 54 миллиона долларов), где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
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Интересная деталь: соперник Медведева имеет русские корни. Его дед - прославленный советский футболист Сергей Сальников, игравший за «Спартак».
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С другой стороны он правила знал, думал что прокатит потому что у него куча австралийских больших шлемов. Не прокатило. Закон один на всех...
Тот-же Надаль переболел КОВИДом недавно, но зная, что такие законы в Австралии, привился, чтобы вопросов не было.
Там столько всяких санкций,что им реально проще вообще с русскими не работать,чем разбираться имеют они на это право или нет,а если сегодня имеют где гарантия что завтра новые санкции не введут и уже не будут иметь,короче даже с рациональной точки зрения без предвзятости,для них это геммор.