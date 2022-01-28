«Ты тупой?»: российский теннисист Медведев накричал на судью в Австралии

Прославленный (и крайне эмоциональный) российский теннисист Даниил Медведев в очередной оказался в центре скандала. Во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против грека Стефаноса Циципаса Медведев наорал на арбитра и усомнился в его умственных способностях.





Скандал произошёл в перерыве второго сета. Россиянин проигрывал и был зол. Масло в огонь подливал отец и по совместительству тренер Циципаса, который с трибуны выкрикивал сыну подсказки (что запрещено правилами). При этом предупреждение за визуальное оскорбление (в теннисе и такое бывает) Циципаса-старшего получил Медведев. Спортсмен счёл наказание несправедливым и на повышенных тонах обратился к судье за пояснениями.





«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», - прокричал Медведев и добавил, что если в следующий раз арбитр не даст предупреждение сопернику, то он - pussy (что можно перевести в зависимости от контекста как «ссыкло» или «вагина»).