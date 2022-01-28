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«Ты тупой?»: российский теннисист Медведев накричал на судью в Австралии

«Ты тупой?»: российский теннисист Медведев накричал на судью в Австралии (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2022 15:39
Сообщество : Спорт
Метки: Australian Open   Даниил Медведев   видео   скандал   теннис   
1673
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Второй ракетке мира не понравилось, что арбитр никак не реагирует на постоянные подсказки от тренера соперника, но при этом штрафует Медведева за «визуальное оскорбление» нарушителей.

Прославленный (и крайне эмоциональный) российский теннисист Даниил Медведев в очередной оказался в центре скандала. Во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против грека Стефаноса Циципаса Медведев наорал на арбитра и усомнился в его умственных способностях.


Скандал произошёл в перерыве второго сета. Россиянин проигрывал и был зол. Масло в огонь подливал отец и по совместительству тренер Циципаса, который с трибуны выкрикивал сыну подсказки (что запрещено правилами). При этом предупреждение за визуальное оскорбление (в теннисе и такое бывает) Циципаса-старшего получил Медведев. Спортсмен счёл наказание несправедливым и на повышенных тонах обратился к судье за пояснениями.


«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», - прокричал Медведев и добавил, что если в следующий раз арбитр не даст предупреждение сопернику, то он - pussy (что можно перевести в зависимости от контекста как «ссыкло» или «вагина»).

Однако подсказки папы-грека не помогли. За Циципасом остался лишь второй сет, первый и третий - за Медведевым. 25-летний российский теннисист вышел в финал "Большого шлема" (с призовым фондом в 54 миллиона долларов), где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Интересная деталь: соперник Медведева имеет русские корни. Его дед - прославленный советский футболист Сергей Сальников, игравший за «Спартак».

Источник:

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Метки: Australian Open   Даниил Медведев   видео   скандал   теннис   
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2k
alex5450 Час назад
Первая ракетка мира - это Ельцин.
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−3
малюта Полчаса назад
удачи Надалю в финале
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814
олег 40 минут назад
Никто из этих редисок не выразил поддержку новаку в его разборках с австралийскими политиками.слились .
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217
Карл Такойто Час назад
Это всё последствия геополитических побед российской власти. Людям же с той стороны тоже рассказывают про танки у границ Украины,про Новички,про олигархов ,они видят олимпийскую сборную без флага и имени за доппинг,и т.д.Поэтому уже есть устойчивая тенденция на западе,то что с россиянами не хотят вести дела если это бизнес,относятся в целом с подозрением,гораздо пристальнее проверяют и контролируют чем других. Поэтому не удивительно что появляется всё больше людей которые в принципе относятся с предубеждением,в данном случае это судья который просто решил засудить Медведева потому что он русский,но такие люди есть везде.
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217
Карл Такойто Генка 17 минут назад
Почему ерунду? Я не утверждаю что именно данный конкретный судья по этой причине так поступил. Но в принципе если взять отношение,это так и есть это не ерунда. В России же показывают про Украину,так куча народу в РФ уже просто ненавидит украинцев из за такой агрессивной пропаганды. А на западе по вашему люди как то по другому устроены? ))Им там ничего хорошего не рассказывают,там всё истории про криминал,коррупцию, отравления, жульничество и т.д. И это годами уже происходит. Поэтому уже выстроено четкое мнение что РФ это какое то мягко говоря опасное государство,поэтому лучше вообще не связываться с русскими) США вон уже визы россиянам не выдаёт,скоро и остальные перестанут-почему нет? Все к этому идёт.
Там столько всяких санкций,что им реально проще вообще с русскими не работать,чем разбираться имеют они на это право или нет,а если сегодня имеют где гарантия что завтра новые санкции не введут и уже не будут иметь,короче даже с рациональной точки зрения без предвзятости,для них это геммор.
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565
Graboid Час назад
ну ... хорошая спортивная злость ... закусил удила и трахнул .. греческую амфору
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20k
kamanch Час назад
Это вы еще не видели, как Киркоров играет в теннис
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21
Аванес Мефодиевич Час назад
54 ляма???
Есть за что не петуха наорать.
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22k
Дмитрий 2 часа назад
Странно для спортсмена,такого уровня. Возможно,будущей первой ракетке(если выиграет),так себя ввести.
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969
Сергей 2 часа назад
Не только Медведев, на него все жалуются, постоянно кричит что то цыпе.
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162k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Судья поклонник Украины, чего тут не понятного)
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