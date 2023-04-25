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Как Марта Стюарт сохраняет красоту и остаётся энергичной в 81 год

Как Марта Стюарт сохраняет красоту и остаётся энергичной в 81 год

Автор:
25 апреля 2023 12:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   марта стюарт   секрет красоты   фото   шоу бизнес   
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Марта Стюарт не раз говорила, что 80 лет - не приговор. Она живёт полной жизнью, наслаждается каждым днём, да ещё и строит новые отношения с мужчиной. В чём же её секрет?

Марта Стюарт - бизнес-леди, модель и писательница. Она начинала работать моделью, затем стала успешной телеведущей. Её кулинарные книги продаются по 200 долларов за штуку, а шоу смотртят десятки людей.


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Марта продолжает оставаться в прекрасной форме, удивляя всех своим прекрасным внешним видом в 81 год.


Мы решили выяснить, в чём же её секрет. Бизнес-леди поделилась своими ритуалами, к которым её с детства приучили родители. Самое главное - это дисциплина, а также следить за здоровьем и гигиеной.



День Марты начинается в 5 утра: она наносит на лицо маску и гуляет с 4 своими собаками. Затем использует для лица сыворотку и крем. Она никогда не выходит из дома без солнцезащитного крема.



Для сохранения молодости кожи, она регулярно делает массаж. Самое главное правило, которое она никогда не нарушает - это смывать макияж перед сном.



Стюарт начинает свой день с того, что пьет особый зелёный сок, который готовится из фруктов и овощей, выращенных в её саду.



В её распорядке дня также занятия в собственном, полностью оборудованном домашнем тренажерном зале, а также регулярные занятия пилатесом.


Так и не скажешь, что она уже бабуля!

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Метки: звезды   знаменитости   марта стюарт   секрет красоты   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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1
anik Полчаса назад
При такой то жизни чего не жить поживать?
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497
Денис Веселов 13 минут назад
-Марта Стюарт...

-Нафиг Марту! Марта полирует бронзу на Титанике. Мир скоро пойдет ко дну, так что пора плюнуть на все эти диваны и зеленую обивку. Я считаю - к черту совершенство, к черту преуспевание. Я считаю наплевать на все это, пора эволюционировать! Может быть я не прав и эта трагедия...
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2k
Vladislav Grigorenko 18 минут назад
Книжка а кулинарная по двести бакинских? Это чо там за рецепты?Тэкс... записываем: маска в пять утра, особый зелёный сок, пилатес (х.з. чё такое), сыворотка, крем, четыре собаки и самое главное правило - это смывать.
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2k
Lena Полчаса назад
А еще она отсидела в тюрьме 5 месяцев+5 домашнего ареста за финансовые махинации. Отдохнула так сказать))) Хотя могла и на 30 лет присесть.
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920
Kra 57 минут назад
Отлично выглядит, реально!
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3
Дмитрий Час назад
конечно 80 лет - не приговор, просто в 80 бабуля и есть, просто наштукатеренная
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