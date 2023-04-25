Как Марта Стюарт сохраняет красоту и остаётся энергичной в 81 год

Марта Стюарт не раз говорила, что 80 лет - не приговор. Она живёт полной жизнью, наслаждается каждым днём, да ещё и строит новые отношения с мужчиной. В чём же её секрет?
Марта Стюарт - бизнес-леди, модель и писательница. Она начинала работать моделью, затем стала успешной телеведущей. Её кулинарные книги продаются по 200 долларов за штуку, а шоу смотртят десятки людей.
Марта продолжает оставаться в прекрасной форме, удивляя всех своим прекрасным внешним видом в 81 год.
Мы решили выяснить, в чём же её секрет. Бизнес-леди поделилась своими ритуалами, к которым её с детства приучили родители. Самое главное - это дисциплина, а также следить за здоровьем и гигиеной.
День Марты начинается в 5 утра: она наносит на лицо маску и гуляет с 4 своими собаками. Затем использует для лица сыворотку и крем. Она никогда не выходит из дома без солнцезащитного крема.
Для сохранения молодости кожи, она регулярно делает массаж. Самое главное правило, которое она никогда не нарушает - это смывать макияж перед сном.
Стюарт начинает свой день с того, что пьет особый зелёный сок, который готовится из фруктов и овощей, выращенных в её саду.
В её распорядке дня также занятия в собственном, полностью оборудованном домашнем тренажерном зале, а также регулярные занятия пилатесом.
Так и не скажешь, что она уже бабуля!
Источник:
- Как выглядят популярные советские знаменитости спустя годы
- Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь
- "Опять талию уменьшила": разоблачение Анны Семенович - любительницы фотошопа
- Как сейчас выглядит Гвен Стефани — звезда 90-х и 2000-х
- Как выглядели знаменитые мужчины в детстве и сейчас
-Нафиг Марту! Марта полирует бронзу на Титанике. Мир скоро пойдет ко дну, так что пора плюнуть на все эти диваны и зеленую обивку. Я считаю - к черту совершенство, к черту преуспевание. Я считаю наплевать на все это, пора эволюционировать! Может быть я не прав и эта трагедия...