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Как выглядят популярные советские знаменитости спустя годы

Как выглядят популярные советские знаменитости спустя годы

Автор:
10 апреля 2023 12:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   изменились   интересно   советские звезды   фото   шоу бизнес   
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В СССР было немало талантливых знаменитостей. Женщины снимались в кино, вели телепередачи и покоряли сцену. Сегодня мы сравним, как выглядели знаменитости советской эпохи тогда и сейчас.

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А кто ваша любимая актриса СССР?

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   изменились   интересно   советские звезды   фото   шоу бизнес   
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40  комментариев
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12k
Андрей А Час назад
А как они должны выглядеть на шестом-восьмом десятке??
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13k
Алексей 3 минуты назад
Время - хороший врач, но плохой косметолог...
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18k
Шуруп 20 минут назад
Агузарова не так выглядит.
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16k
Сергей 20 минут назад
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16k
Поручик Полчаса назад
Я дико извиняюсь перед фанатами, но это же "мопс на утренней прогулке, тужащийся над кустиком"

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128k
сoбaка cyтyлая Полчаса назад
В 30 лет неудачно сфоткаешься и сразу "ФУ!! удОли" и запихиваешь фотку в самый дальний ящик.
в 60 начинаешь выбирать фотку на памятник, залезаешь в альбом "удОли "-----вау!!!!!какая красотка)))) выберу эту)))
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814
Бывалый Полчаса назад
Стареть надо красиво, но естественно, не пугая своих почитателей.
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4k
MPEG-8 36 минут назад
Марина Влади.
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1k
Никита Сергеевич 39 минут назад
Ипать, чудовище - Агузарова!
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1k
Dimon 43 минуты назад
Многие как из приведенных в статье, так и нет порой сильно испортили себя увлечением пластикой лица. Вместо красиво стареющих дам, мы видим старых жаб: Агузарова, Пугачева, Андрейченко, Успенская, Распутина и т.д и т.п.
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103k
parallax 49 минут назад
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20k
nobody® 49 минут назад
Ранней Ветлицкой могли бы другое фото подобрать
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2k
Серёжа 50 минут назад
Популярные знаменитости... Слабоватенько, нужно было написать знаменитые знаменитости. Прежде чем посты клепать, не мешало бы подучить русский язык.
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103k
parallax 50 минут назад
Евгения Симонова.

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99
Голованов Александр parallax 3 минуты назад
Симонова шикарна, очень стильна и замечательно напишу взрослеет, стареет язык не поворачивается. Молодец, не разбираюсь в пластике, но если они -а присутствует, то очень здорово сделана. Но мне кажется все етественно.
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2k
Dema 51 минуту назад
Время поглощает всё.
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59k
Александр Час назад
Екатерина Климова с годами только красивее
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16k
sonic24a Час назад
Новикова 1946 гв. Неплохо сохранилась. Она вообще там жива?
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Агузарова - трешь )))) Старость всех меняет, но эта ещё и дровишек подкидывает в топку ))))
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236
Dee78 Dobry vojak Svejk Час назад
А она разве не улетела?
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3k
americos Час назад
Годы гады.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Агузарову одну время не потрепало. Одно лицо, что тогда, что потом. Что значит энергия космоса.
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
блииииин. Как развидеть Агузарову?!
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Спелая кукурузинка

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