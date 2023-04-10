Как выглядят популярные советские знаменитости спустя годы

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В СССР было немало талантливых знаменитостей. Женщины снимались в кино, вели телепередачи и покоряли сцену. Сегодня мы сравним, как выглядели знаменитости советской эпохи тогда и сейчас.
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А кто ваша любимая актриса СССР?
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в 60 начинаешь выбирать фотку на памятник, залезаешь в альбом "удОли "-----вау!!!!!какая красотка)))) выберу эту)))