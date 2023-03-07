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Как сейчас выглядит Гвен Стефани — звезда 90-х и 2000-х

Как сейчас выглядит Гвен Стефани — звезда 90-х и 2000-х

Автор:
07 марта 2023 08:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: no doubt   гвен стефани   группА   до и после   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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Женщины, особенно публичные, хотят оставаться молодыми и красивыми в любом возрасте. Однако в погоне за "бессмертием" порой внешность знаменитостей меняется кардинально.

К сожалению, звезду 90-х и 2000-х Гвен Стефани тоже коснулась эта проблема. Она обращалась и продолжает "улучшать" свою внешность у косметологов и пластических хирургов, отказываясь стареть естественно.


Сейчас певице уже 53 года, у неё есть собственная линия одежды, успешные альбомы, её приглашают на шоу, она судит американский "Голос", но её звёздный путь начался с группы "No Doubt" в 1980-х.


Сингл "Just a Girl" и хит "Don't Speak" тогда звучали отовсюду и взрывали радиостанции, а яркая внешность Гвен запоминалась за секунду.



Сначала изменения были не слишком заметны, но теперь лицо Гвен выглядит так, словно оно не принадлежит ей.

Такие кардинальные перемены ей явно не на пользу!



А вам нравилось творчество Гвен Стефани?

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Метки: no doubt   гвен стефани   группА   до и после   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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10k
GROMOZEKA 49 минут назад
Пополнила ряды силиконовых мукл
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2k
Павел Христенко Минуту назад
Зря вы, граждане, набросились . И девка была хороша и группа приличная.
Если кто и не слышал , то от лени и равнодушия.
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5k
ПЕТР 4 минуты назад
Да тенденция одна - потерять индивидуальность. Но нахрена она себе синие колготки на руки и плечи натянула -вопрос.
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1k
Леший 7 минут назад
мукла
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370
Salomon 15 минут назад
В молодости по интересней была.
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21k
ЦСКА 39 минут назад
Блин, да я все волосья на жопе повыдергивал гадая: Как сейчас выглядит Гвен Стефани!!??
Теперь можно расслабиться!
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2k
Lena 43 минуты назад
Выглядит не плохо, просто очень и очень по-другому. Я бы е не узнала, если бы не было написано что это Гвен Стефани.
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544
Nevad Black 47 минут назад
не похоже, что она говорит с трудом, наоборот, болтает без умолку
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12k
Андрей А 49 минут назад
"А вам нравилось творчество Гвен Стефани?"
Только "Don't Speak" и слышал за все время
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371
Иван Днепров 59 минут назад
... ужас!!!
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4k
iovan2011 Час назад
Отлично она выглядит
фото автора в студию, плиз, посмотрим на неземную красоту
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6k
Бу Час назад
жуть
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