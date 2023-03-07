Как сейчас выглядит Гвен Стефани — звезда 90-х и 2000-х

Женщины, особенно публичные, хотят оставаться молодыми и красивыми в любом возрасте. Однако в погоне за "бессмертием" порой внешность знаменитостей меняется кардинально.
К сожалению, звезду 90-х и 2000-х Гвен Стефани тоже коснулась эта проблема. Она обращалась и продолжает "улучшать" свою внешность у косметологов и пластических хирургов, отказываясь стареть естественно.
Сейчас певице уже 53 года, у неё есть собственная линия одежды, успешные альбомы, её приглашают на шоу, она судит американский "Голос", но её звёздный путь начался с группы "No Doubt" в 1980-х.
Сингл "Just a Girl" и хит "Don't Speak" тогда звучали отовсюду и взрывали радиостанции, а яркая внешность Гвен запоминалась за секунду.
Сначала изменения были не слишком заметны, но теперь лицо Гвен выглядит так, словно оно не принадлежит ей.
Такие кардинальные перемены ей явно не на пользу!
На последнем интервью её не узнать, даже говорит с трудом
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А вам нравилось творчество Гвен Стефани?
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Если кто и не слышал , то от лени и равнодушия.
Только "Don't Speak" и слышал за все время
фото автора в студию, плиз, посмотрим на неземную красоту