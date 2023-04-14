Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года

85-летний Николсон - пожалуй, самый известный голливудский холостяк. Он был женат только один раз, в течение четырёх лет. У него пять детей от четырёх разных женщин. Его также критиковали за то, что он никогда не признавал отцовство в отношении предполагаемой дочери - Тессы Гурин, которая родилась после короткого романа с официанткой Джанин Гурин. Тесса - начинающая актриса, и не так давно она поведала СМИ, как росла без отца и как стремится пробиться в актёрской карьере.