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Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года

Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года

Автор:
14 апреля 2023 18:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   актёры   джек Николсон   звезды   знаменитости   известные люди   папарацци   фото   шоу бизнес   
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Знаменитого актёра Джека Николсона не видели на публике с 2021 года. На этой неделе папарацци засняли его на балконе его дома в Беверли-Хиллз. Многие фанаты подумали, что 85-летний актёр болен - вид у него был растрёпанный. Но может, он просто только проснулся!

Вчера, 13 апреля, папарацци засняли Джека Николсона на балконе его особняка на Малхолланд Драйв в Беверли-Хиллз. Актёр вышел на балкон подышать свежим воздухом, а фотографы - тут как тут. Это оказались первые за 1,5 фотографии актёра. В последний раз его видели на публике в октябре 2021 года - он вместе с сыном Рэем присутствовал на баскетбольном матче любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Согласно журналистам, 31-летний Рэй - один из немногих людей, с которыми Николсон поддерживает контакт. Многие фанаты волновались за актёра, а кто-то даже боялся, что он "умрёт в одиночестве" в своём особняке.

В последние годы о Николсоне появилось много слухов. После последнего появления на экране, в комедии "Как знать…" 2010 года, Николсон больше не снимается в кино. Ходили слухи о том, что он борется с деменцией и не способен запоминать тексты ролей, но сам актёр опроверг эту информацию. Коллеги Николсона по сцене сообщали, что он "находится в хорошей форме". СМИ также опровергли сообщения об ухудшении психического здоровья актёра.

85-летний Николсон - пожалуй, самый известный голливудский холостяк. Он был женат только один раз, в течение четырёх лет. У него пять детей от четырёх разных женщин. Его также критиковали за то, что он никогда не признавал отцовство в отношении предполагаемой дочери - Тессы Гурин, которая родилась после короткого романа с официанткой Джанин Гурин. Тесса - начинающая актриса, и не так давно она поведала СМИ, как росла без отца и как стремится пробиться в актёрской карьере.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актер   актёры   джек Николсон   звезды   знаменитости   известные люди   папарацци   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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28k
Юрьевич 50 минут назад
Похмелится и будет как новенький
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9k
Dabus 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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150
Андрей 3 минуты назад
сначала хотел написать "дай бог всем так выглядеть в 85"! но подумал ,и напишу :
дай бог дожить нам всем до 85 !
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373
Андрей 14 минут назад
Мне полтинника нет, я первые полчаса утром так же выгляжу, даже если не бухал....
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28
Алексей Полчаса назад
мем про понедельник был?
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17k
RDen Полчаса назад
сволочи эти папасрации
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3k
NiThR0 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Нуи Хусим Полчаса назад
Такое впечатление, что он "работает на публику"! Старый гуляка... нравится он мне.
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795
Uganda Полчаса назад
Нормальный такой... Батя...
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49k
Прораб Полчаса назад
Сцуко! Да это же я на своём балконе утром! У меня под окнами школа и в 8 утра они начинают орать. И орут часов до 2-х
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931
Rom 41 минуту назад
Ну выпил немного
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2k
Димон 45 минут назад
Для своего возраста отлично выглядит, я в свои 40 так выгляжу когда проснусь, а если еще и с похмелья и того хуже))).
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19k
Константин 45 минут назад
85?
многие в 40 выглядят хуже
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6k
sedoisever Час назад
Потом эти [мат] удивляются, что им морды бьют.
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589
Аристарх Севидов Час назад
Все мы немного Джек Николсон)
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10k
Бритва Час назад
долго в засаде сидел.
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16k
Alex Час назад
Норм, че....
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31k
АнтонПолднев Час назад
Многие фанаты подумали, что 85-летний актёр болен - вид у него был растрёпанный(с)
Да у него всю дорогу такой вид
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5k
BenderRodriguez Час назад
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