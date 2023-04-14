Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года

Знаменитого актёра Джека Николсона не видели на публике с 2021 года. На этой неделе папарацци засняли его на балконе его дома в Беверли-Хиллз. Многие фанаты подумали, что 85-летний актёр болен - вид у него был растрёпанный. Но может, он просто только проснулся!
Вчера, 13 апреля, папарацци засняли Джека Николсона на балконе его особняка на Малхолланд Драйв в Беверли-Хиллз. Актёр вышел на балкон подышать свежим воздухом, а фотографы - тут как тут. Это оказались первые за 1,5 фотографии актёра. В последний раз его видели на публике в октябре 2021 года - он вместе с сыном Рэем присутствовал на баскетбольном матче любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Согласно журналистам, 31-летний Рэй - один из немногих людей, с которыми Николсон поддерживает контакт. Многие фанаты волновались за актёра, а кто-то даже боялся, что он "умрёт в одиночестве" в своём особняке.
В последние годы о Николсоне появилось много слухов. После последнего появления на экране, в комедии "Как знать…" 2010 года, Николсон больше не снимается в кино. Ходили слухи о том, что он борется с деменцией и не способен запоминать тексты ролей, но сам актёр опроверг эту информацию. Коллеги Николсона по сцене сообщали, что он "находится в хорошей форме". СМИ также опровергли сообщения об ухудшении психического здоровья актёра.
85-летний Николсон - пожалуй, самый известный голливудский холостяк. Он был женат только один раз, в течение четырёх лет. У него пять детей от четырёх разных женщин. Его также критиковали за то, что он никогда не признавал отцовство в отношении предполагаемой дочери - Тессы Гурин, которая родилась после короткого романа с официанткой Джанин Гурин. Тесса - начинающая актриса, и не так давно она поведала СМИ, как росла без отца и как стремится пробиться в актёрской карьере.
Видео от папарацци:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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дай бог дожить нам всем до 85 !
многие в 40 выглядят хуже
Да у него всю дорогу такой вид