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"Опять талию уменьшила": разоблачение Анны Семенович - любительницы фотошопа

"Опять талию уменьшила": разоблачение Анны Семенович - любительницы фотошопа

Автор:
11 апреля 2023 15:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анна Семенович   звезды   знаменитости   неудачный фотошоп   фото   фотошоп мастер   шоу бизнес   
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Анна Семенович никогда не была худышкой. Однако с годами, ей сейчас 45 лет, певица стала набирать вес. Выглядеть красиво ей хочется, поэтому она прибегает к помощи пластических хирургов, чтобы изменить фигуру и лицо, но и от фотошопа не отказывается.

Пользователи регулярно уличают Семенович в неудачных экспериментах в фотошопе: то талию сузит, то ногу сделает худее. А отражения раскрывают всю правду!

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Это кадры, которые звезда публикует у себя на странице.

А это снимки от фотографов со светских мероприятий и концертов.

Как бы она не пыталась скрыть свой живот, на выступлениях он заметен.


А убрать второй подбородок певица решилась с помощью липосакции.


Анна Семенович резко реагирует на негативные комментарии от подписчиков в свой адрес. Она пыталась быть бодипозитивной и принять свои вес и тело, но у неё не получилось. Сейчас она продолжает ругаться с подписчиками и обманывать пользователей вылизанной картинкой собственного тела.



Недавно она оправдалась за свой фотошоп в посте.



Зачем звёздам это нужно?

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Метки: Анна Семенович   звезды   знаменитости   неудачный фотошоп   фото   фотошоп мастер   шоу бизнес   
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16  комментариев
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59k
pynh 43 минуты назад
оригинал фото
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20k
nobody® Минуту назад
Импортные "плюс-сайз" тоже любят себя такими, как есть. Не фотошопятся же. Зачем это тогда?
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26k
Serg2001 6 минут назад
Человек даже под нож готов лечь для липосакции, а вот ограничивать себя в питании... Ни в коем случае. Пожрать это святое! И тут уже разговоры про врожденные эндокринные нарушения не прокатывают.
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37k
Александр 6 минут назад
Хохлушка же, они там все припистнутые...
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4k
Трям 9 минут назад
Песдец как нелепо это выглядит!
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6k
sedoisever 10 минут назад
А кто эти "пользователи", которые постоянно кого-то уличают? Это те самые, которые: "кто это вообще", и "да нахрен она кому нужна"?
Я бы и знать не знал, что она там фотошопит. )
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19k
alexis 11 минут назад
А ещё они используют косметику. Ужас.
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48k
Э.В 11 минут назад
7 кг лишних говоришь? Нюра, срочно к окулисту, у тебя беда со зрением началась. Тут минимум 27 кг скидывать. Условно, ты весишь сейчас около 85 кг, а должна около 60 кг. Как можно из стройняшки-симпатяжки превратится в тумбу для расклеивания афиш?! Соберись, ты же спортсменка! Тренировки, диета и ограничения это всё тебе знакомо. Верни ту хорошенькую фигуристку, которой ты можешь быть.
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483
Ivan Shotgun 20 минут назад
Сочненькая
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74k
Viktor 21 минуту назад
Вот главное разоблачение!

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11k
Shtoppi 37 минут назад
она по ходу еще и слепошарая, раз не видит какой зашквар на показ выставляет
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
дык.. вот ты какая...харизЬма))
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3k
Алекс Чебурашкин 45 минут назад
Все равно красотка )
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Спелая кукурузинка

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