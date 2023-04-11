"Опять талию уменьшила": разоблачение Анны Семенович - любительницы фотошопа

Анна Семенович никогда не была худышкой. Однако с годами, ей сейчас 45 лет, певица стала набирать вес. Выглядеть красиво ей хочется, поэтому она прибегает к помощи пластических хирургов, чтобы изменить фигуру и лицо, но и от фотошопа не отказывается.
Пользователи регулярно уличают Семенович в неудачных экспериментах в фотошопе: то талию сузит, то ногу сделает худее. А отражения раскрывают всю правду!
Это кадры, которые звезда публикует у себя на странице.
А это снимки от фотографов со светских мероприятий и концертов.
Как бы она не пыталась скрыть свой живот, на выступлениях он заметен.
А убрать второй подбородок певица решилась с помощью липосакции.
Анна Семенович резко реагирует на негативные комментарии от подписчиков в свой адрес. Она пыталась быть бодипозитивной и принять свои вес и тело, но у неё не получилось. Сейчас она продолжает ругаться с подписчиками и обманывать пользователей вылизанной картинкой собственного тела.
Недавно она оправдалась за свой фотошоп в посте.
Зачем звёздам это нужно?
Источник:
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Я бы и знать не знал, что она там фотошопит. )
О своей патологии 39-летняя артистка узнала пять лет назад, когда из-за гормонального сбоя и стресса она набрала вес и не смогла вернуть свою грудь в изначальную форму. Певица также отметила, что данная особенность организма передается генетическим путем.
«Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», уточнила Семенович."