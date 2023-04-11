"Опять талию уменьшила": разоблачение Анны Семенович - любительницы фотошопа

Анна Семенович никогда не была худышкой. Однако с годами, ей сейчас 45 лет, певица стала набирать вес. Выглядеть красиво ей хочется, поэтому она прибегает к помощи пластических хирургов, чтобы изменить фигуру и лицо, но и от фотошопа не отказывается.