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Заброшенная штольня "Анабиоз" с ледяным спуском в недра гигантского рудника

Заброшенная штольня "Анабиоз" с ледяным спуском в недра гигантского рудника

Автор:
25 апреля 2023 09:55
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенная штольня   заброшка   интересно   рудник   удивительно   фото   
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Сегодня я расскажу про заброшенную транспортную штольню гигантского рудника "Перевальный", закрывшегося во второй половине 2000-х гг.

Рудник располагался в недрах одной из гор Солнечного района Хабаровского края.

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Этот портал штольни мы нашли благодаря отвалам породы и небольшому сараю, обратив внимание на которые решили подъехать поближе.

Сначала мы увидели остатки от ремонтного цеха, который приняли за вход в штольню.

Но там оказалась лишь смотровая яма да помещение склада.

А решив оглядеться получше, в сотне метрах от него мы обнаружили и нужный нам портал 600-го горизонта.

От которого в темноту уходила штольня для самосвалов, которые вывозили через неё касситеритную руду, из которой на ГОК-е добывали олово.

Этот горизонт имеет не мало развилок.

А ещё очень много замёрзших участков, которые никогда не таят.

Поэтому мы дали ему прозвище "Анабиоз".

Местами встречается деревянная крепь.

Некоторые развилки упираются в завалы.

А на перекрёстке одной четырёх горных выработок мы обнаружили глубокий провал, вероятно являвшийся рудосбросом.

За деревянной стенкой располагался восстающий ствол, который соединял этот горизонт с ещё двумя сверху и снизу.

Вид вниз, но здесь мы спускаться конечно не будем, а придём туда позже по штольне.

Ниша трансформаторной подстанции.

И снова ледяные сталагмиты.

Ну а теперь немного вернёмся назад к одной из развилок и спустимся к самому интересному.

От основной штольни вниз уходит изгибающаяся горная выработка.

Где льда становится ещё больше.

Она упирается в деревянную перегородку с пробитой дырой.

Возле неё есть ещё один выход в восстающий ствол, к которому мы подходили сверху.

Вид наверх.

И вид вниз. Ствол уходит ещё ниже на ещё один горизонт.

А сама горная выработка уходит по спирали вниз на сотни метров.

Но она была настолько покрыта льдом, что без альпснаряжения пытаться туда спускаться было попросту опасно, так что вниз мы естественно не пошли.

А напоследок хотелось бы напомнить, что повторять посещение таких объектов за нами без опыта и подготовки не нужно. Заброшенные рудники это крайне опасные места, таящие в себе множество опасностей и возможные обвалы это не самое частое, что может там случиться с вами.
Так что лучше просто смотрите наши фотографии с кружечкой чая.

Ну а на этом всё.

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Метки: Заброшенная штольня   заброшка   интересно   рудник   удивительно   фото   
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