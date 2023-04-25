Заброшенная штольня "Анабиоз" с ледяным спуском в недра гигантского рудника

А напоследок хотелось бы напомнить, что повторять посещение таких объектов за нами без опыта и подготовки не нужно. Заброшенные рудники это крайне опасные места, таящие в себе множество опасностей и возможные обвалы это не самое частое, что может там случиться с вами.

Так что лучше просто смотрите наши фотографии с кружечкой чая.