7 жутковатых заброшенных парков аттракционов в мире

А потом что-то пошло не так, и эти места превратились в безмолвных призраков с ржавеющими горками, заросшими травой и деревьями аттракционами и особой энергетикой.

Сегодня мы выбрали для вас 7 колоритных покинутых развлекательных парков нашей планеты, включая и нашу страну, где скорее всего никогда уже не раздастся смех и крики восторженных отдыхающих.

1. Золотой город

Веневский р-н, Тульская обл., Россия