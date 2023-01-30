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7 жутковатых заброшенных парков аттракционов в мире

7 жутковатых заброшенных парков аттракционов в мире

Автор:
30 января 2023 09:58
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: аттракцион   в мире   заброшка   интересно   удивительно   фото   
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Еще не так давно дети упрашивали родителей сходить в эти парки развлечений. Тут царила атмосфера и веселья, по аллеям среди аттракционов ходили толпы людей, которых смешили герои любимых мультфильмов в костюмах. В многочисленных ларьках продавали сладкую вату, попкорн и воздушные шары.

А потом что-то пошло не так, и эти места превратились в безмолвных призраков с ржавеющими горками, заросшими травой и деревьями аттракционами и особой энергетикой.

Сегодня мы выбрали для вас 7 колоритных покинутых развлекательных парков нашей планеты, включая и нашу страну, где скорее всего никогда уже не раздастся смех и крики восторженных отдыхающих.


1. Золотой город

Веневский р-н, Тульская обл., Россия

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Развлекательный парк на базе принадлежащего предпринимателю Альберту Джуссоеву парк-отеля "Золотой город" у трассы М-4 "Дон" с крупнейшими в Европе американскими горками планировали открыть в 2021 году. Однако события 2020 года внесли свои корективы, и пока грандиозный проект представляет собой ветшающий Парк юрского периода из стоящих в поле посреди высокой травы диплодоков и тиранозавров и так и не открытый лунапарк с каруселями.


2. Spreepark (Шпреепарк)

Берлин, Германия

Парк развлечений в социалистическом Восточном Бердине был построен в 1969 году. В годы ГДР носил название Плентервальд, затем в 1991 году был переименован новыми владельцами. В 2001 году оператор парка обанкротился и парк пришел в запустение. В 2014 году многие аттракционы пострадали в результате поджога.

В 2021 году власти приступили к реконструкции парка, которая должна завершиться к 2025 году.


3. ПКиО г. Припять

Припять, Украина

Новый парк аттракционов в городском парке культуры с типичными для советских времен автодором, каруселями и колесом обозрения так и не успел принять посетителей. Его планировали открыть на Первомай как подарок 50-тысячному городу атомщиков, но 26 апреля 1986 году произошли всем известные события на Чернобыльской АЭС. Жители спешно покинули город, находящийся всего в 2 км от АЭС, и он по сей день явлчется зоной отчуждения, где постоянно пищат дозиметры.


4. Wonderland Eurasia (Страна чудес Евразия)

Анкара, Турция

Второй по величине в мире и первый в Европе парк развлечений площадью 1,1 млн. кв.м. с 17 американскими горками, который неофициально называли Анкарапарк или Турецкий Диснейленд, был торжественно открыт в столице Турции Анкара в марте 2019 году самим турецким президентом. На запуск грандиозного проекта из 12 тематических зон, включая Доисторический период, Каменный век и Древние цивилизации, потратили 800 млн. $. Однако особого наплыва посетителей не наблюдалось, и менее, чем через год, в феврале 2020 года, мегапарк был закрыт из-за больших убытков.

Скорее всего провал связан с неудачным выбором локации, поскольку Анкара находится вдалеке от популярных у туристов Стамбула и Средиземноморского побережья.

За прошедшие 3 года территория парка пришла в полное запущение, китайский реквизит облез, а все более менее ценное растащили мародеры.


5. Мави ленд

Самара, Россия

Парк аттракционов с американскими горками "Астро-комета", батутом и каруселями для малышей открыли в самарском парке Дружбы в 1996 году на месте заболоченной территории. Вагончики Астро-кометы поднимали посетителей на высоту 15 метров и делали мертвую петлю.

Последний сезон видавшие виды аттрационы отработали в 2019 году, после чего уже не открылись из-за пандемии. Сейчас горки стоят и ржавеют, а власти планируют построить на их месте физкультурно-оздоровительный центр.


6. Six Flags New Orlean (Шесть флагов Новый Орлеан)

Новый Орлеан, Луизиана, США

Тематический парк с колесом обозрения башней свободного падения и гигантскими американскими горками был открыт в 2000 году под названием Jazzland (Джазленд). В 2002 году был перекуплен другой компанией и поменял название на Six Flags (Шесть флагов).

После сильнейшего урагана Катрина в 2005 году парк оказался затопленным морской водой, в результате чего был сильно поврежден. Наиболее уцелевшие аттракционы были демонтированы и перенесены в другие парки, однако около 30 аттрационов были заброшены.

Возникали неоднократные предложения по восстановлению парка, однако они так и не были реализованы. Сейчас полуразрушенные локации периодически используются для съемок ужасов и фантастических фильмов.


7. Disney's River Country (Страна рек Диснея)

озеро Бэй, Флорида, США

Первый тематический аквапарк Диснея, сделанный в стиле дикой природы, с искусственными скалами, валунами, песчаным пляжем и около 15 водных развлечений, открылся в 1976 году. В 1980 году юный посетитель парка заразился амебной инфекцией, позднее еще 2 посетителя утонули.

В 1989 и 1995 году Дисней открыл два новых усовершенствованных аквапарка, и интерес к River country начал падать. В 2002 году было объявлено о закрытии парка.

В 2018 году на месте парка было развернуто строительство нового отеля, которое было свернуто из-за пандемии.

По соседству на острове посреди озера Бэй находится еще один заброшенный парк Диснея - Discovery island (Остров открытий) с редкими видами животных. Он открылся в 1974 году и был закрыт в 1999.

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Метки: аттракцион   в мире   заброшка   интересно   удивительно   фото   
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Maikl 36 минут назад
Многие объекты - мечта работников по "чермету" )))
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Я так понимаю, что в Самаре просто тупо раскрутки не хватило, да и жители близлежащих дом постарались, мне бы не понравились крики в 8 вечера, а про пандемию в данном случаи не стоит рассказывать.
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