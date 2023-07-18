Заброшенный корабль: не верится глазам, что тут могут быть люстры и такая роскошь

Корабль находится на берегу одного тёплого моря, и наверняка, стоит там по сей момент.
Шёл 2017 год, и я пытался посмотреть в поездках как можно больше. Этот корабль проезжал раза 2-3 мимо, но никак не решался подняться на борт. Основная проблема – это плохие борта, которые отваливались, если за них хвататься. Так же, рядом с кораблём, стояла будочка, в которой возможно жил охранник. На третий раз решил всё ж заехать и напроситься внутрь.
Около будки спала собака, но сама будка была закрыта. Ну что ж, обойти корабль с другой стороны я отметил для себя 2 дырки в днище, через которые расцарапавшись, но можно пролезть внутрь. Избрал ближнюю, отдал товарищу все вещи, взял фонарик и мыльницу и полез исследовать. В конце металл был ржавый и рваный, то есть любая ссадина нежелательна. Пролез аккуратно и сразу пошёл на второй этаж.
Вышел в главный зал с передней части и услышал шум. Понятно, что это нехорошо, но медленно пригнулся и пошёл в каюту, которая закрывается дверью. Зашёл, закрылся и начал выжидать. Сначала снизу были какие-то голоса, потом залаяла собака, потом собак стало несколько, и финалом всего стали шаги на палубе. Дверь прикрывается, но замка нет, поэтому постарался как можно более незаметно слиться со стеной.
Шаги прошли по палубе, но в каюты никто не зашёл. После всё затихло, и я остался лежать в той же позе ещё минут 30. За это время потемнело совершенно, и я аккуратно слезна первый этаж. Пока начал пробираться в дыре, провалился в какую-то пустоту, нагремел, чуть не разбил объектив, а также разбудил собаку. Пришлось сидеть ещё минут 15, пока всё не стихнет, далее аккуратно вылезти и бежать. Под кораблём спали 2 пса, которые проснулись лишь в последний момент и проблем не доставили.
Раннее утро, солнце встало рано, и я пришёл в те моменты, когда никого не должно быть рядом. Будка была закрыта, собак не было. Залез на борт через ту же дырку и начал осматриваться. Нашёл те места, в которые вчера вечером провалился. Взгляните, как плохо выглядит пол.
Но корабль как никак кем-то посещается и за ним присматривают. Подтверждение этому – самый дальний конец корабля. Когда я это увидел, я не поверил глазам.
Стеклянные стены, резные участки потолка, большая люстра, барная стойка – это выглядело так, будто я нахожусь в новом баре, а не в заброшенном корабле, который много лет стоит у моря.
Набравшись смелости, пока никого нет, вылез на улицу. Тут есть и приборы, и штурвал для управления.
Но больше всего удивился я капитанскому мостику. Тут есть почти всё, что нужно капитану!
Да, не смазанные детали, да, двери не закрываются и сгнили, но оборудование опечатано несколько лет назад и не вскрывалось.
Есть чем гордиться. Без собак и будки тут бы не осталось металла уже через пару месяцев.
А вот на верхушку выбираться страшно. Доски прогнили так сильно, что под битумным покрытием скрываются большие пустоты. Проломить сначала крышу, потом второй этаж и улететь на первый – как нечего делать. Зал, в котором был днём ранее теперь выглядит приветливо.
Но не всё оказалось так радужно. Что это за табличка, и правда ли это, мне узнать не удалось, пора была удаляться.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Фильм 2010 года. Кто не смотрел, тому советую.
Пережив Революцию он ходил по Волге под именем "Память товарища Маркина", а после развала СССР, в 1991 году, был отбуксирован в Крым, где местный бизнесмен использовал его в качестве плавучего борделя-ресторана. А когда теплоход пришел в негодность, владелец бросил его на берегу в ожидании лучших времен.
"честно скопипижжено с дзена".
ps автор, какие мыльницы? давно их никто кроме пенсов не юзает. а качество на "дюймовочку" не тянет.