Заброшенный корабль: не верится глазам, что тут могут быть люстры и такая роскошь

Шёл 2017 год, и я пытался посмотреть в поездках как можно больше. Этот корабль проезжал раза 2-3 мимо, но никак не решался подняться на борт. Основная проблема – это плохие борта, которые отваливались, если за них хвататься. Так же, рядом с кораблём, стояла будочка, в которой возможно жил охранник. На третий раз решил всё ж заехать и напроситься внутрь.

Около будки спала собака, но сама будка была закрыта. Ну что ж, обойти корабль с другой стороны я отметил для себя 2 дырки в днище, через которые расцарапавшись, но можно пролезть внутрь. Избрал ближнюю, отдал товарищу все вещи, взял фонарик и мыльницу и полез исследовать. В конце металл был ржавый и рваный, то есть любая ссадина нежелательна. Пролез аккуратно и сразу пошёл на второй этаж.