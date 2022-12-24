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Заброшенный ракетный арсенал бывшего военного аэродрома

Заброшенный ракетный арсенал бывшего военного аэродрома

Автор:
24 декабря 2022 10:06
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенный ракетный арсенал   аэродром   заброшка   интересно   удивительно   фото   
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Сегодня я расскажу про заброшенную техническую базу хранения ракетного и бомбового вооружения, которая занималась хранением обслуживанием и выдачей в войска вооружений для 302-го истребительного авиационного полка, а впоследствии и 300-го авиационного ордена Красной Звезды полка истребителей-бомбардировщиков, дислоцировавшихся на военном аэродроме "Кулон" в Переяславке, расформированном в 2009 г.

Во второй половине 1960-х гг. на аэродроме "Переяславка" с позывным "Кулон" проводилась модернизация с масштабной реконструкцией. В ходе той модернизации аэродром получил новую взлётно-посадочную полосу и рулёжные дорожки из железобетонных плит, а также обвалованные землёй арочные укрытия для самолётов базировавшегося в то время на аэродроме 302-го Истребительного Авиационного Полка, который уже ждал перевооружения с МиГ-19 на Су-15.

А для хранения ракетного и бомбового вооружения 302-го ИАП был построен этот арсенал с несколькими хранилищами ракет, цехом подготовки вооружений перед выдачей в войска и ещё несколькими площадками открытого хранения авиабомб.

В 1977 г. на аэродром был перебазирован ещё один 300-й авиационный ордена Красной Звезды полк истребителей-бомбардировщиков на самолётах МиГ-23БМ, вооружение которого также стали хранить на этой базе.

Но потом последовал распад СССР. Денег на армию выделялось крайне мало и многие воинские части начали массивно расформировывать, под сокращение попал и базировавшийся на аэродроме 300-й АПИБ, который только-только был перевооружён на новые самолёты МиГ-27.

Но точку на этом аэродроме поставил договор с Китаем о демилитаризации приграничной 100-километровой зоны, по которому от границы с обеих сторон отводились все наступательные вооружения. Так в 2009 г., уже будучи перевооружённым на самолёты Су-24М, 302-й ИАП был расформирован, а аэродром сначала законсервирован, а впоследствии почти полностью заброшен.

Соответственно при расформировании авиаполков, необходимость отпала и в этой базе. С неё было вывезено всё вооружение, а территория брошена и впоследствии разграблена мародёрами.

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Когда мы впервые посещали эту территорию в уже далёком 2012 г., на съезде с федеральной трассы в лес ещё стоял шлагбаум с приметным полосатым столбиком и табличкой "Запретная зона".

Тогда у нас эту фотографию спёрло несколько крупных телеканалов и всяких новостных сайтов без указания источника.

Конечно, запретного к тому моменту здесь уже давно ничего не было и мы продолжили свой путь к базе по бетонке, а шлагбаум через месяц и вовсе исчез вместе со столбами.

У обочины на глаза попался такой разбитый композитный обтекатель то ли от учебной ракеты, то ли от какого-то подвесного бака.

И вот мы на месте у площадки бывшего ракетного арсенала.

Само-собой территорию раньше опоясывали ряды периметров.

У въезда стоял дом караульной службы, занимавшейся охраной территории.

Здание внутри было уже полностью разграблено.

Оставалось лишь пара табличек.

Да журнал несения службы склада Ракетного Вооружения и Бомб батальона авиатехнического обеспечения в.ч. 23506.

Рядом лежал упавший с крыши разбитый прожектор.

А у стены караульного домика ещё стояла собачья будка с кличкой бывшего питомца.

Под ногами стали попадаться первые встреченные противогазы ПБФ "Хомяк".

Ну что, давайте пройдёмся и осмотрим саму техническую территорию арсенала по порядку.

Первым справа нас встречает "Сооружение-10".

В котором последние годы хранили имущество войск Радиационной, Химической и Биологической Защиты.

По полу валялись таблички от Комплектов Оградительных Знаков КЗО-1 и КЗО-2.

Рваные противогазы ГП-5.

И такое учебное пособие в разрезе.

Также среди мусора попадались индикаторные плёнки АП-1, при помощи которых определяли наличие боевых отравляющих веществ, оседающих с воздуха на обмундирование и технику.

Валялись запчасти из комплектов ЗИП и фильтров для противогазов.

Вероятно изначально это был склад ракет 300-го АПиБ, а после его расформирования пустующий склад передали службе РХБЗ.

Следом по правой стороне расположено "Сооружение-31".

Судя по найденному внутри плану, здесь было не совсем хранилище, а лаборатория №2 инженерно-авиационной службы в.ч. 78610 для проведения с "изделиями" регламентных работ.

На момент визита в пустом хранилище ещё оставались интересные плакаты с давно устаревшими и расписанными в интернете от и до ракетами.

Так на одном из стендов была очень вольно и мало похоже на оригинал изображена высокоточная ракета Х-29Т "Изделие-64", которая была принята на вооружение в 1980 г. и оснащалась пассивной телевизионной головкой самонаведения "Тубус-2".

Вообще рисунок больше похож на ракету Х-29Л "Изделие-63" с лазерной головкой наведения.

На ещё одном плакате была нарисована ещё одна противорадиолокационная ракета пассивного самонаведения Х-27ПС "Изделие-72", которую приняли на вооружение в 1980 г.

И снова старые противогазы.

С тыльной части это сооружение прикрывала импровизированная огневая точка.

Собранная из всего подряд, что было под руками.

Идём к третьему хранилищу по правой стороне.

Это "Сооружение-5" в котором хранили вооружение для самолётов.

К слову каждое из хранилищ раньше отапливалось от небольшой котельной, но к нашему визиту все трубы и радиаторы отопления уже были распилены на металл.

И снова под ногами встречаются очередной противогаз ШМС и шлем-маска от изолирующего противогаза ИП-4.

И какие-то чехлы.

Теперь перейдём в центр территории, где в окружении ещё одного дополнительного периметра располагался Монтажно-Испытательный Корпус цеха подготовки вооружений инженерно-авиационной службы в.ч. 78610.

На эту техническую территорию был отдельный КПП.

Ещё одна собачья будка.

И "Сооружение-30" в центре территории.

В МИК-е занимались регламентными работами, войсковым ремонтом, доработками и приведением Авиационных Управляемых Средств Поражения (ракет) в заданные степени готовности.

Зал регламентных работ с остатками разметки на полу.

В оставшемся на стене графике регламентных работ упомянут выпускавшийся с 1977 по 1989 г. комплекс "Ингул-А", предназначавшийся для контроля и подготовки к применению авиационных ракет класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также корректируемых авиационных бомб.

Пульт от какого-то агрегата.

Перфолента.

С торца у выездов располагалось ещё несколько помещений.

В разгромленных кабинетах начальника технической позиции и начальника группы попалось ещё несколько документов и формуляров давно устаревших к тому моменту "изделий".

В стороне справа от МИК-а у открытых площадок хранения авиационных бомб располагалось небольшое "Сооружение-2".

Внутри совсем ничего не оставалось кроме пары ящиков от ракет.

Последнее на пути хранилище "Сооружение-1" стояло особняком в углу техзоны.

В нём хранились управляемые ракеты малой дальности в транспортных контейнерах.

Но к нашему визиту само-собой внутри об этом уже мало чего напоминало.

Снова под ногами валялись противогазы ШМС.

Какая-то транспортировочная заглушка, видимо от ракетного двигателя.

По полу были разбросаны формуляры от управляемых ракет ближнего боя "Изделие-62К" класса "воздух-воздух".

Это был экспортный вариант управляемой ракеты малой дальности Р-60, производившейся с 1973 г. до распада СССР.

Вернёмся на улицу.

И пройдёмся к одной из площадок открытого хранения авиационных бомб.

Они были окружены земляным бруствером.

А на площадках когда-то были уложены авиабомбы в деревянной укупорке на поддонах.

Также на территории было несколько пожарных водоёмов.

А у въезда на территорию базы перед караульным домиком в леске стояло ещё несколько построек бывшей котельной, складов, бытовки и бани.

Все площадки здесь давно поросли мхом.

Внутри всё также гнили противогазы.

Здесь постройкам досталось ещё больше, чем в техзоне.

Перекусив напоследок на таком импровизированном столе из оградительных знаков, мы отправились в обратный путь.

Спустя несколько лет эту местность стали использовать под полигон для игр в страйкбол, а сейчас там и вовсе остались одни руины.

А на этом всё.

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Метки: Заброшенный ракетный арсенал   аэродром   заброшка   интересно   удивительно   фото   
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8k
Владимир 2 часа назад
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2k
acari 36 минут назад
Остатки предыдущей цивилизации... Кстати я всегда был плохого мнения о белом силикатном кирпиче, а тут сколько лет под дождями/ветрами и более менее неплохо
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5k
CruelAsm Час назад
"Пульт от какого-то агрегата" на самом деле микрофон. Странно, автор так уверенно опознаёт всякие штучки разной степени редкости, а с обыкновенным микрофоном лоханулся.
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1k
Alex 2 часа назад
Спасибо Сердюкову и Путину за это. И прочем подонкам в Кремле.
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Anarasius

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