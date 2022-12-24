Заброшенный ракетный арсенал бывшего военного аэродрома

Во второй половине 1960-х гг. на аэродроме "Переяславка" с позывным "Кулон" проводилась модернизация с масштабной реконструкцией. В ходе той модернизации аэродром получил новую взлётно-посадочную полосу и рулёжные дорожки из железобетонных плит, а также обвалованные землёй арочные укрытия для самолётов базировавшегося в то время на аэродроме 302-го Истребительного Авиационного Полка, который уже ждал перевооружения с МиГ-19 на Су-15.

А для хранения ракетного и бомбового вооружения 302-го ИАП был построен этот арсенал с несколькими хранилищами ракет, цехом подготовки вооружений перед выдачей в войска и ещё несколькими площадками открытого хранения авиабомб.

В 1977 г. на аэродром был перебазирован ещё один 300-й авиационный ордена Красной Звезды полк истребителей-бомбардировщиков на самолётах МиГ-23БМ, вооружение которого также стали хранить на этой базе.

Но потом последовал распад СССР. Денег на армию выделялось крайне мало и многие воинские части начали массивно расформировывать, под сокращение попал и базировавшийся на аэродроме 300-й АПИБ, который только-только был перевооружён на новые самолёты МиГ-27.

Но точку на этом аэродроме поставил договор с Китаем о демилитаризации приграничной 100-километровой зоны, по которому от границы с обеих сторон отводились все наступательные вооружения. Так в 2009 г., уже будучи перевооружённым на самолёты Су-24М, 302-й ИАП был расформирован, а аэродром сначала законсервирован, а впоследствии почти полностью заброшен.

Соответственно при расформировании авиаполков, необходимость отпала и в этой базе. С неё было вывезено всё вооружение, а территория брошена и впоследствии разграблена мародёрами.