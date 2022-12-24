Заброшенный ракетный арсенал бывшего военного аэродрома

Сегодня я расскажу про заброшенную техническую базу хранения ракетного и бомбового вооружения, которая занималась хранением обслуживанием и выдачей в войска вооружений для 302-го истребительного авиационного полка, а впоследствии и 300-го авиационного ордена Красной Звезды полка истребителей-бомбардировщиков, дислоцировавшихся на военном аэродроме "Кулон" в Переяславке, расформированном в 2009 г.
Во второй половине 1960-х гг. на аэродроме "Переяславка" с позывным "Кулон" проводилась модернизация с масштабной реконструкцией. В ходе той модернизации аэродром получил новую взлётно-посадочную полосу и рулёжные дорожки из железобетонных плит, а также обвалованные землёй арочные укрытия для самолётов базировавшегося в то время на аэродроме 302-го Истребительного Авиационного Полка, который уже ждал перевооружения с МиГ-19 на Су-15.
А для хранения ракетного и бомбового вооружения 302-го ИАП был построен этот арсенал с несколькими хранилищами ракет, цехом подготовки вооружений перед выдачей в войска и ещё несколькими площадками открытого хранения авиабомб.
В 1977 г. на аэродром был перебазирован ещё один 300-й авиационный ордена Красной Звезды полк истребителей-бомбардировщиков на самолётах МиГ-23БМ, вооружение которого также стали хранить на этой базе.
Но потом последовал распад СССР. Денег на армию выделялось крайне мало и многие воинские части начали массивно расформировывать, под сокращение попал и базировавшийся на аэродроме 300-й АПИБ, который только-только был перевооружён на новые самолёты МиГ-27.
Но точку на этом аэродроме поставил договор с Китаем о демилитаризации приграничной 100-километровой зоны, по которому от границы с обеих сторон отводились все наступательные вооружения. Так в 2009 г., уже будучи перевооружённым на самолёты Су-24М, 302-й ИАП был расформирован, а аэродром сначала законсервирован, а впоследствии почти полностью заброшен.
Соответственно при расформировании авиаполков, необходимость отпала и в этой базе. С неё было вывезено всё вооружение, а территория брошена и впоследствии разграблена мародёрами.
Когда мы впервые посещали эту территорию в уже далёком 2012 г., на съезде с федеральной трассы в лес ещё стоял шлагбаум с приметным полосатым столбиком и табличкой "Запретная зона".
Тогда у нас эту фотографию спёрло несколько крупных телеканалов и всяких новостных сайтов без указания источника.
Конечно, запретного к тому моменту здесь уже давно ничего не было и мы продолжили свой путь к базе по бетонке, а шлагбаум через месяц и вовсе исчез вместе со столбами.
У обочины на глаза попался такой разбитый композитный обтекатель то ли от учебной ракеты, то ли от какого-то подвесного бака.
И вот мы на месте у площадки бывшего ракетного арсенала.
Само-собой территорию раньше опоясывали ряды периметров.
У въезда стоял дом караульной службы, занимавшейся охраной территории.
Здание внутри было уже полностью разграблено.
Оставалось лишь пара табличек.
Да журнал несения службы склада Ракетного Вооружения и Бомб батальона авиатехнического обеспечения в.ч. 23506.
Рядом лежал упавший с крыши разбитый прожектор.
А у стены караульного домика ещё стояла собачья будка с кличкой бывшего питомца.
Под ногами стали попадаться первые встреченные противогазы ПБФ "Хомяк".
Ну что, давайте пройдёмся и осмотрим саму техническую территорию арсенала по порядку.
Первым справа нас встречает "Сооружение-10".
В котором последние годы хранили имущество войск Радиационной, Химической и Биологической Защиты.
По полу валялись таблички от Комплектов Оградительных Знаков КЗО-1 и КЗО-2.
Рваные противогазы ГП-5.
И такое учебное пособие в разрезе.
Также среди мусора попадались индикаторные плёнки АП-1, при помощи которых определяли наличие боевых отравляющих веществ, оседающих с воздуха на обмундирование и технику.
Валялись запчасти из комплектов ЗИП и фильтров для противогазов.
Вероятно изначально это был склад ракет 300-го АПиБ, а после его расформирования пустующий склад передали службе РХБЗ.
Следом по правой стороне расположено "Сооружение-31".
Судя по найденному внутри плану, здесь было не совсем хранилище, а лаборатория №2 инженерно-авиационной службы в.ч. 78610 для проведения с "изделиями" регламентных работ.
На момент визита в пустом хранилище ещё оставались интересные плакаты с давно устаревшими и расписанными в интернете от и до ракетами.
Так на одном из стендов была очень вольно и мало похоже на оригинал изображена высокоточная ракета Х-29Т "Изделие-64", которая была принята на вооружение в 1980 г. и оснащалась пассивной телевизионной головкой самонаведения "Тубус-2".
Вообще рисунок больше похож на ракету Х-29Л "Изделие-63" с лазерной головкой наведения.
На ещё одном плакате была нарисована ещё одна противорадиолокационная ракета пассивного самонаведения Х-27ПС "Изделие-72", которую приняли на вооружение в 1980 г.
И снова старые противогазы.
С тыльной части это сооружение прикрывала импровизированная огневая точка.
Собранная из всего подряд, что было под руками.
Идём к третьему хранилищу по правой стороне.
Это "Сооружение-5" в котором хранили вооружение для самолётов.
К слову каждое из хранилищ раньше отапливалось от небольшой котельной, но к нашему визиту все трубы и радиаторы отопления уже были распилены на металл.
И снова под ногами встречаются очередной противогаз ШМС и шлем-маска от изолирующего противогаза ИП-4.
И какие-то чехлы.
Теперь перейдём в центр территории, где в окружении ещё одного дополнительного периметра располагался Монтажно-Испытательный Корпус цеха подготовки вооружений инженерно-авиационной службы в.ч. 78610.
На эту техническую территорию был отдельный КПП.
Ещё одна собачья будка.
И "Сооружение-30" в центре территории.
В МИК-е занимались регламентными работами, войсковым ремонтом, доработками и приведением Авиационных Управляемых Средств Поражения (ракет) в заданные степени готовности.
Зал регламентных работ с остатками разметки на полу.
В оставшемся на стене графике регламентных работ упомянут выпускавшийся с 1977 по 1989 г. комплекс "Ингул-А", предназначавшийся для контроля и подготовки к применению авиационных ракет класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также корректируемых авиационных бомб.
Пульт от какого-то агрегата.
Перфолента.
С торца у выездов располагалось ещё несколько помещений.
В разгромленных кабинетах начальника технической позиции и начальника группы попалось ещё несколько документов и формуляров давно устаревших к тому моменту "изделий".
В стороне справа от МИК-а у открытых площадок хранения авиационных бомб располагалось небольшое "Сооружение-2".
Внутри совсем ничего не оставалось кроме пары ящиков от ракет.
Последнее на пути хранилище "Сооружение-1" стояло особняком в углу техзоны.
В нём хранились управляемые ракеты малой дальности в транспортных контейнерах.
Но к нашему визиту само-собой внутри об этом уже мало чего напоминало.
Снова под ногами валялись противогазы ШМС.
Какая-то транспортировочная заглушка, видимо от ракетного двигателя.
По полу были разбросаны формуляры от управляемых ракет ближнего боя "Изделие-62К" класса "воздух-воздух".
Это был экспортный вариант управляемой ракеты малой дальности Р-60, производившейся с 1973 г. до распада СССР.
Вернёмся на улицу.
И пройдёмся к одной из площадок открытого хранения авиационных бомб.
Они были окружены земляным бруствером.
А на площадках когда-то были уложены авиабомбы в деревянной укупорке на поддонах.
Также на территории было несколько пожарных водоёмов.
А у въезда на территорию базы перед караульным домиком в леске стояло ещё несколько построек бывшей котельной, складов, бытовки и бани.
Все площадки здесь давно поросли мхом.
Внутри всё также гнили противогазы.
Здесь постройкам досталось ещё больше, чем в техзоне.
Перекусив напоследок на таком импровизированном столе из оградительных знаков, мы отправились в обратный путь.
Спустя несколько лет эту местность стали использовать под полигон для игр в страйкбол, а сейчас там и вовсе остались одни руины.
А на этом всё.
Источник:
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