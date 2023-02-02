Заброшенный бункер "Скала"

Сегодня я расскажу про бывший защищённый Береговой Флагманский Командный Пункт Главной Военно-Морской Базы Тихоокеанского флота с позывным "Скала", который с 1940 г. занимал часть самого большого и мощного пехотного форта №2.
Из этого КП осуществлялось общее командование подчинёнными береговыми командными пунктами частей флота, авиации и тыла.
Так выглядят казематы казармы, через которую осуществлялся главный вход в КП, но наш интерес находится внутри горы под землёй.
В советское время к царским казематам были дополнительно пристроены различные здания.
О некоторых из которых теперь напоминают лишь следы профиля крыши на стенах.
А в пристройках расположены входы.
Входы защищали такие защитно-герметические двери, установленные во время модернизации 1960-х гг. на место старых царских бронедверей.
Проходим тамбуры входа.
И попадаем в казематы бывшей казармы.
С 1940 г. эту часть форта занимал Береговой Флагманский Командный Пункт Главной Военно-Морской Базы Тихоокеанского флота с позывным "Скала", а с переездом его к началу 1980-х гг. в новое более защищённое и по сей день действующее сооружение, эту часть объекта стал занимать Защищённый Командный Пункт тыла Тихоокеанского флота, который был заброшен только к концу 1990-х гг.
КП занимал не только два этажа казематированной казармы, но и блоки тоннельных казарм, пройденных в скальной породе.
Сами блоки бывших казарм были поделены перегородками на рабочие кабинеты и технические помещения.
В качестве дополнительной гидроизоляции свод и стены были обшиты шифером.
Самым главным помещением КП был этот планшетный зал, из которого Военным советом во главе с командующим ТОФ осуществлялось командование силами флота.
Старое фото конца 1990-х -начала 2000-х гг. за авторством Ю. Иванова, найденное у приморских коллег на сайте KFSS.
Так этот зал выглядел сразу после заброса.
На межэтажной лестнице на момент посещения ещё сохранилось дореволюционное ограждение.
Мы вам его уже показывали в статье о самом Форте №2.
Один из проходов ведёт в блок санузлов, защищённых бронедверью 1940-х гг, установленной во время перепрофилирования части форта в КП ГМВБ.
Здесь просто ряды кабинок с туалетами.
Если мы всё правильно поняли, казематированная казарма служила в качестве узла связи.
Т.к. в этих помещениях ещё встречались остатки оборудования связи.
Причём именно это помещение со стойкой было действующим вплоть до конца 2000-х гг, а внутри горело освещение и в одиночестве сидел дежурный связист.
Пройдёмся дальше по тоннелям.
Местами ещё встречались старые кровати.
Ниша в стене кстати под керосиновую лампу.
На стене ещё читается старый лозунг "Снайпера-истребители - это Стахановцы фронта, учитесь у лучших!".
В этом помещении располагалась фильтро-вентиляционная установка, которую смонтировали при перепрофилировании форта в КП.
В помещение дизель-генераторной о когда-то стоявших здесь дизелях теперь напоминают лишь фундаменты с рамами от них.
Баки аварийного запаса топлива и подъём на 5 лестничных маршей вверх.
На самом верху располагается фурнель, ведущая на поверхность.
Все эти завалы на полу это асфальт.
Раньше своды подбрустверной галереи и других потерн неглубокого залегания были обшиты металлической противооткольной защитой, а между бетонным сводом и двутаврами находилась асфальтовая подушка, которая обрушилась на пол после распила черметчиками противооткола.
А так выглядит сохранившийся до наших дней противооткол.
Ещё одна гермодверь входа в КП, установленная в 1970-х гг. Она выходит в подбрустверную галерею форта.
Выходим в помещение кабельных вводов.
Здесь в полу есть люк в длинную наклонную потерну тыльного хода, которую в советское время приспособили под кабельный коллектор. Давайте спустимся туда.
Вниз под углом около 40 градусов уходит 700 метровая лестница, ведущая к тыльному выходу в распадке гораздо ниже по склону сопки.
Проходим забутованное ответвление ещё одного старого входа.
Которое также было приспособлено под кабельный ввод и засыпано.
Здесь кстати хорошо видно устройство противооткольной защиты и виден сам асфальт, но спустя метров 10 противооткол исчезает т.к. потерна уходит глубоко в скальную породу и была защищена толщей горной породы.
Примерно посередине 700 метровой подземной лестницы мы видим такой завал с ответвлением влево.
Здесь сохранился кусок двери с нарисованным якорем и датой 1976 г.
Это обрушенное помещение артезианской скважины и насосной станции подъёма воды, которое было оборудовано при одной из модернизаций, но горную породу здесь почему-то решили крепить деревом, а не бетоном и как итог всё обрушилось.
Пролезть внутрь помещения под завал нам всё же удалось и в его конце видна бетонная стена с парой маленьких комнаток.
Ниже посреди лестницы валялся старый ржавый насос, который пытались спустить по тыльнику мародёры.
Чтобы сдать его на металл.
Пройдя ещё вниз по лестнице снова встречаем ответвление влево. Это ещё один забутованный выход на склон сопки.
Заканчивается лестница бронедверью 1940-х гг. с выходом на улицу.
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И грустно...