Заброшенный бункер "Скала"

С 1940 г. эту часть форта занимал Береговой Флагманский Командный Пункт Главной Военно-Морской Базы Тихоокеанского флота с позывным "Скала", а с переездом его к началу 1980-х гг. в новое более защищённое и по сей день действующее сооружение, эту часть объекта стал занимать Защищённый Командный Пункт тыла Тихоокеанского флота, который был заброшен только к концу 1990-х гг.