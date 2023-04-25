О том, как дефицит кадров создают сотрудники по работе с кадрами

Недавно я писал, что у нас в стране сложился большой дефицит кадров.

Но самое забавное, что зачастую этот дефицит создают работники отделов кадров и развития рабочего персонала. Работодатель сам создал себе сложности предъявляя все большие требования не только к соискателям, но и работникам. Расскажу на примере своей отрасли, нефтяной. И там, где у меня есть опыт - капитальный ремонт скважин (КРС) и нефтехимический сервис.

Лет с десять назад я стал замечать, что все больше компаний стало предъявлять к претендентам завышенные требования. Все началось с супервайзеров. Супервайзер - это специалист, который контролирует работу бригад, соблюдение технологии, правил техники безопасности, производственных нормативов и тд. Все по Ленину: "Учет и контроль".

Никаких расчетов сложных он не ведет, ничего не проектирует, просто контролирует, а в сложных ситуациях корректирует работу по согласованию с ЦИТС (центральная инженерно-технологическая служба). Изначально эту должность занимали бывшие опытные мастера, поголовно имевшие среднее специально образование. Их знаний и квалификации хватало. Да и сейчас хватает.

Потом были разработаны новые профессиональные стандарты и стали у супервайзера требовать высшее профильное образование. В результате сложилась парадоксальная ситуация. Супервайзеров стало сильно не хватать. Потому что придет соискатель на эту должность, у нео общий опыт в нефтянке 25 лет, всю жизнь он проработал в капитальном ремоте скважин, ИТР (инженерно-технически работник) протрудился 15 лет, мастером по капитальному ремонту скважин, старшим мастером, мастерам по сложным работам. Но его не берут, ссылаясь на профессиональные стандарты, где черным по белому написано - требуется высшее профессиональное образование, которого у тебя нет.

Дальше-больше, опытных супервайзеров, которые прекрасно справлялись с работой, стали ставить перед выбором - или идешь учиться, или увольняйся. И большинство ушли, зачем человек в 45-50 лет учиться, когда уже через пять лет он выйдет на пенсию по выслуге и тогда его могут попросить написать заявление по своему желанию? И ситуация еще сильнее усугубилась. Старых уволили, новых не берут по несоответствию стандартам, а люди с высшим образованием особо не идут, с их образованием можно получить гораздо лучшую должность.

Но работники службы по развитию персонала пошли дальше. Недавно стал натыкаться на вакансии, размещенные крупной нефтяной компанией в Восточной Сибири. Там постоянно ищут мастеров КРС и мастеров по химическим обработкам скважин (ХОС). Требование - высшее профессиональное образование, в случае с химическими обработками можно брать с высшим химическим.

Я чуть со стула не упал, когда прочитал требования. Нет, ребята, вы серьезно? Мастеру надо высшее нефтяное? Человек с высшим химическим пойдет качать в скважины кислоту? Вы вообще представляете, какую работу выполняет мастер? Зачем ему высшее? Там средне-специального за глаза, всегда люди с таким образованием занимали должности низового звена ИТР. Более того, люди с непрофильным образованием становились мастерами, если у них был опыт. Для этого проходили курсовую подготовку, получали горный допуск и становились прекрасными мастерами.