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О том, как дефицит кадров создают сотрудники по работе с кадрами

О том, как дефицит кадров создают сотрудники по работе с кадрами

Автор:
25 апреля 2023 07:59
Метки: отдел кадров   работа   рекрутеры   эйчар   
924
2

О неадекватных требованиях рекрутеров


Недавно я писал, что у нас в стране сложился большой дефицит кадров.

Но самое забавное, что зачастую этот дефицит создают работники отделов кадров и развития рабочего персонала. Работодатель сам создал себе сложности предъявляя все большие требования не только к соискателям, но и работникам. Расскажу на примере своей отрасли, нефтяной. И там, где у меня есть опыт - капитальный ремонт скважин (КРС) и нефтехимический сервис.


Лет с десять назад я стал замечать, что все больше компаний стало предъявлять к претендентам завышенные требования. Все началось с супервайзеров. Супервайзер - это специалист, который контролирует работу бригад, соблюдение технологии, правил техники безопасности, производственных нормативов и тд. Все по Ленину: "Учет и контроль".


Никаких расчетов сложных он не ведет, ничего не проектирует, просто контролирует, а в сложных ситуациях корректирует работу по согласованию с ЦИТС (центральная инженерно-технологическая служба). Изначально эту должность занимали бывшие опытные мастера, поголовно имевшие среднее специально образование. Их знаний и квалификации хватало. Да и сейчас хватает.


Потом были разработаны новые профессиональные стандарты и стали у супервайзера требовать высшее профильное образование. В результате сложилась парадоксальная ситуация. Супервайзеров стало сильно не хватать. Потому что придет соискатель на эту должность, у нео общий опыт в нефтянке 25 лет, всю жизнь он проработал в капитальном ремоте скважин, ИТР (инженерно-технически работник) протрудился 15 лет, мастером по капитальному ремонту скважин, старшим мастером, мастерам по сложным работам. Но его не берут, ссылаясь на профессиональные стандарты, где черным по белому написано - требуется высшее профессиональное образование, которого у тебя нет.


Дальше-больше, опытных супервайзеров, которые прекрасно справлялись с работой, стали ставить перед выбором - или идешь учиться, или увольняйся. И большинство ушли, зачем человек в 45-50 лет учиться, когда уже через пять лет он выйдет на пенсию по выслуге и тогда его могут попросить написать заявление по своему желанию? И ситуация еще сильнее усугубилась. Старых уволили, новых не берут по несоответствию стандартам, а люди с высшим образованием особо не идут, с их образованием можно получить гораздо лучшую должность.


Но работники службы по развитию персонала пошли дальше. Недавно стал натыкаться на вакансии, размещенные крупной нефтяной компанией в Восточной Сибири. Там постоянно ищут мастеров КРС и мастеров по химическим обработкам скважин (ХОС). Требование - высшее профессиональное образование, в случае с химическими обработками можно брать с высшим химическим.


Я чуть со стула не упал, когда прочитал требования. Нет, ребята, вы серьезно? Мастеру надо высшее нефтяное? Человек с высшим химическим пойдет качать в скважины кислоту? Вы вообще представляете, какую работу выполняет мастер? Зачем ему высшее? Там средне-специального за глаза, всегда люди с таким образованием занимали должности низового звена ИТР. Более того, люди с непрофильным образованием становились мастерами, если у них был опыт. Для этого проходили курсовую подготовку, получали горный допуск и становились прекрасными мастерами.


А теперь самое интересное. Можно посмотреть разработчиков этих профессиональных стандартов на которые кивают в отделах кадров. И тут окажется, что их разработали ... сами работники отделов кадров/развития персонала. Получается уроборос - змея, кусающая себя за хвост. Компания страдает от нехватки кадров, работники отделов кадров жалуются, что не могут найти работников. Хотя сами создали условия мешающие набрать работников и удержать имеющихся. Как тут не вспомнить унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Зато работники кадровой сферы сами себе обеспечили бесконечной работой, правда с нулевым КПД.


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Метки: отдел кадров   работа   рекрутеры   эйчар   
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8  комментариев
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14k
banzai7 53 минуты назад
HR-ры набирают менеджеров, а не специалистов. Так что собеседоваться нужно у потенциального начальника, которому нужен работник, а не менеджер.
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1k
Юлия Фоксина 2 минуты назад
Кадровый дефицит проблема не надуманная, это в первую очередь касается квалифицированных специалистов. Та демографическая яма, которая случилась в 90х, дает о себе знать в настоящий момент. Что касается неких стандартов, то эта проблема сугубо отдельных организаций. Согласна, что в этом плане некоторые перегибают планку, но есть и обратная сторона медали, если HR не закроет вакансию, то руководство его не погладит за это по голове. Поэтому практика в частном порядке приходить к компромиссу в части найма работников и закрывать глаза на определенные избыточные требования все же существует. Объективно, за последний год запросы соискателей в части оплаты труда существенно подросли, особенно это касается ИТ специалистов, к примеру: квалифицированного системного администратора меньше, чем за 130 тыс. рублей на руки привлечь не так просто.
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5k
B@r@bux 3 минуты назад
HR-ры всего лишь адаптируются к требования государства. Именно государство требует чтобы должности занимали люди с профильным образованием. Я 20 лет работаю в лаборатории крупного уральского завода и ни для кого не секрет, кто приходил в лаборатории на должности лаборантов - девочки (дочери руководства среднего звена), тетки в возрасте (сокращенные с других мест этого же завода) и т.д. Но лет десять назад государство изменило профессиональные требования и теперь все эти люди должны иметь специальное образование, без которого они десятилетиями спокойно выполняли свои рутинные анализы. Ну а в качестве вишенки на торте - наш начальник участка по ремонту оборудования, задача которого пасти слесарей, электриков и киповцев обязан иметь химико-технологическое образование.
Так что кадровые манагеры всего лишь передаточное звено в кое-как придуманной системе.
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13k
Antique computer 11 минут назад
Эйчар - самый ненужный и вредный для организации человек.
Хуже только психолог.
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27k
Молчун 23 минуты назад
"Требуется работник с высшим образованием, не старше 25 лет, и опытом работы от 10 лет!"
Я сначала подумал шутка, но нет, в отделе кадров шуток не понимают от слова "совсем".
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9k
hairov 41 минуту назад
Совершенно согласен. Как то, лет 10 назад мне предложили работу в компании Балтика (пиво). Требовалось ездить по точкам продажи и смотреть, что бы в холодильниках Балтика, стояло только пиво Балтика. Требование - личный автомобиль и высшее образование! Автомобиль был, а образование средне-специальное. Не взяли.
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