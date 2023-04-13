Джон Уилсон Уэбб – один из самых больших малышей в мире

Любые отклонения от средних стандартов вызывают интерес. Но каково самому становиться объектом этого интереса, особенно если ты совсем ещё ребёнок?
В 1906 году у обычной семейной пары Уэбб из Питтсбурга родился сын. Симпатичный малыш сначала был, как и большинство других детей его возраста, милым пухляшом. А потом начал резко набирать вес. И к трём годам достиг небывалого – 54 килограмма. То есть веса вполне себе взрослого стройного человека.
Отец к тому времени скончался. И матери приходилось очень трудно. Ведь Джон с трудом выполнял элементарные действия, ходил, одевался.
Помимо лишнего веса у ребёнка была ещё одна необычная особенность – отложенное ощущение боли. Если Джона что-то ранило, то он чувствовал болезненные ощущения не сразу, а только спустя пять минут после удара или раны.
Единственным способом свести концы с концами для несчастной женщины стал контракт, заключённый с цирком. Да, дитя миссис Д. Уэбб демонстрировали публике как какую-то диковинную зверушку. Но что делать? Заработанные деньги (10 долларов за показ) позволяли маленькой семье как-то продержаться на плаву.
Подросший Джон понимал, что его нехитрая работа позволяет жить ему и матери и даже полюбил гастроли. Публика тоже принимала на ура чудо-ребёнка, хотя не обходилось и без едких комментариев и перешёптываний.
В дальнейшем следы Джона и его матери затерялись. Неизвестно, дожил ли он до взрослого возраста. Ведь гигантизм, который обычно вызывают генетические нарушения, часто сопровождается и набором других заболеваний.
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Те 10 баксов в пересчёте на сегодняшние деньги это примерно 21 000 - 22 000 рублей.