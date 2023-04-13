Джон Уилсон Уэбб – один из самых больших малышей в мире

Отец к тому времени скончался. И матери приходилось очень трудно. Ведь Джон с трудом выполнял элементарные действия, ходил, одевался.

Помимо лишнего веса у ребёнка была ещё одна необычная особенность – отложенное ощущение боли. Если Джона что-то ранило, то он чувствовал болезненные ощущения не сразу, а только спустя пять минут после удара или раны.