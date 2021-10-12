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Нескучные будни эйчаров и ещё более сложные дни для соискателей

Нескучные будни эйчаров и ещё более сложные дни для соискателей (17 фото)

Автор:
12 октября 2021 10:50
Сообщество : Юмор
Метки: LinkedIn   вакансии   отдел кадров   поиск работы   работа   трудоустройство   
4584
17

Поиск грамотного специалиста является настоящим квестом. Впрочем, для работников найти нормальную компанию для работы – задача практически невыполнимая. Подборка для тех, кто недавно занимался поиском новой работы.

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18.

С какими трудностями сталкивались вы при поиске работы?


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Метки: LinkedIn   вакансии   отдел кадров   поиск работы   работа   трудоустройство   
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9  комментариев
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3k
RomaXz 2 часа назад
Покемоны - ditto и onyx
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7k
Лещ 8 минут назад
Я конечно вообще очень многого не понял тут, но всё равно смешно было))
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17k
Alush 8 минут назад
Далек я от всех этих иноземных офисных слов. У нас в деревне так не говорят,поэтому мало что понял. Ну и хрен с ним.
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7k
Миха 12 минут назад
В плане переменных и прочих названий методов объектов - была у меня когда-то давно функция на слоях между уровнем доступа к данным и BLL - .GetListOfEntitiesThatExistInDBbutDoNotExistInApplication()
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18k
korshun_099 52 минуты назад
Почитал требования по вакансиям на HR, плюнул, пойду лучше простым космонавтом или командиром подводной лодки устроюсь работать.
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23k
SerGProS Час назад
- Извините, вы нам не подходите
- С xy.яли?!
- Именно по этой причине и не подходите
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5k
Bartello 2 часа назад
Работу где-то в еб...ях преподносят как нечто героическое и как то, что "каждый мужик должен мочь".
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