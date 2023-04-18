Убойные вакансии для работников 5/2

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На рынке труда сейчас не самая хорошая ситуация, которой пользуются работодатели. Они предлагают за небольшую сумму выполнять множество задач. В группе Телеграма для работников 5/2 собраны самые забавные и топовые вакансии, откликаться на которые не хочется даже в самый непростой период жизни.
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А как у вас обстоят дела с работой?
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Меня студентом помню наняли как помощника в отдел, в итоге я был много кем, включая курьера, но вот по специальности ни разу. На вопрос где же моя работа, мне сказали, что могут написать характеристику. Вот и всё. 50 долларов в месяц и ненормированный график. Хватило меня на три месяца.