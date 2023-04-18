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Убойные вакансии для работников 5/2

Убойные вакансии для работников 5/2

Автор:
18 апреля 2023 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: hh.ru   Прикол   вакансии   вакансии ужасные   работа   работодатель жжёт   смешные вакансии   
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На рынке труда сейчас не самая хорошая ситуация, которой пользуются работодатели. Они предлагают за небольшую сумму выполнять множество задач. В группе Телеграма для работников 5/2 собраны самые забавные и топовые вакансии, откликаться на которые не хочется даже в самый непростой период жизни.

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А как у вас обстоят дела с работой?

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Метки: hh.ru   Прикол   вакансии   вакансии ужасные   работа   работодатель жжёт   смешные вакансии   
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1  комментарий
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Б.Касторский Полчаса назад
Что удивительно, многие "работодатели" действительно найдут сотрудников.
Меня студентом помню наняли как помощника в отдел, в итоге я был много кем, включая курьера, но вот по специальности ни разу. На вопрос где же моя работа, мне сказали, что могут написать характеристику. Вот и всё. 50 долларов в месяц и ненормированный график. Хватило меня на три месяца.
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