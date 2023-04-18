Убойные вакансии для работников 5/2

На рынке труда сейчас не самая хорошая ситуация, которой пользуются работодатели. Они предлагают за небольшую сумму выполнять множество задач. В группе Телеграма для работников 5/2 собраны самые забавные и топовые вакансии, откликаться на которые не хочется даже в самый непростой период жизни.