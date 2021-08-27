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Грубые ошибки на собеседованиях, которые ведут к провалу при трудоустройстве

Грубые ошибки на собеседованиях, которые ведут к провалу при трудоустройстве (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 07:33
Метки: Собеседование   интересно   как пройти   отдел кадров   работа   успех   фото   эйчар   
2504
4

Казалось бы, собеседования офлайн, онлайн, в форме тестов и загадок давно стали нормой, этим сейчас никого не удивишь. Абсолютно все работники отдела кадров понимают, что волнение — это обычное явление во время собеседования, на него просто закрывают глаза. Но иногда соискатели совершают грубейшие ошибки во время общения с потенциальным работодателем, которые влияют на карьерную судьбу.

Сегодня мы разберем типичные промахи на собеседованиях. Если вы думаете, что это понятно и так, то не спешите с выводами. Многие до сих совершают подобные промахи!



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  1. Понты

Чаще всего работодатели смотрят на опыт и прошлые кейсы. Они лучше корочек или сертификатов рассказывают о кандидатах. Образование тоже важно, но главное показать и рассказать о том, как работали, что крутого сделали. Вместо этого некоторые начинают хвастаться и преувеличивать собственную значимость. Вера в свои силы хороша только тогда, когда не переходит в хвастовство и перевирание фактов.


  1. Терроризирование работодателя

После собеседования обычно перезванивают и сообщают о решении. Бывает и такое, что работодатели просто закрывают вакансию. Когда ответа нет, человек делает вывод, что его просто не взяли. Плохо, что потенциальный работодатель не сообщил об отказе, однако навязываться и требовать ответ самому не стоит. Фраза "Мы вам перезвоним" — четко дает понять, что именно эйчар свяжется с соискателем, а не наоборот. Через неделю молчания можно узнать, как обстоят дела, но быстрого ответа лучше не ждать. Подождите неделю прежде, чем донимать звонками компанию.



  1. Неподходящая одежда

Внешний вид должен соответствовать статусу компании. Даже если нет желания надевать костюм, все должно быть чистое и не мятое. И для онлайн собеседования одежду следует выбрать заранее. Если вы не собеседуетесь в фирму на вакансию креативного дизайнера, лучше выбрать нейтральный образ.


  1. Слабая позиция

Показать сотруднику отдела кадров, что вы готовы на все — тоже вариант так себе. Он поймет, что вы в шатком положении, начнет давить или занижать зарплату. Сначала нужно выслушать условия, узнать ответы на интересующие вопросы, а не бросаться на первое мутное предложение.



  1. Адекватность

Даже если у человека отличный послужной список, крутые кейсы и навыки, ему могут отказать. Человеческий фактор играет важную роль, поэтому прежде всего необходимо произвести впечатление человека ответственного и адекватного. Это не значит, что нужно забить на креативность или любимые привычки. Это может испортить впечатление и негативно сказаться на карьере.


А вы когда-нибудь совершали подобные ошибки?

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Метки: Собеседование   интересно   как пройти   отдел кадров   работа   успех   фото   эйчар   
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35k
Франц Лефорт 2 часа назад
А что такое "кейс"?
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3k
Иван 2 минуты назад
Автор, добавь 6 пункт "Говорить на долбо*бском." Вот эти все кейсы, рофлы, чилы и тд и тп.
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270
Я здесь транзитом 7 минут назад
Бездарная поверхностная как её автор статейка
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1k
Ивлар 12 минут назад
HR-один из самых бесполезных сотрудников в компании, не путать с кадровиком)))
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1k
gizmo gizmo 17 минут назад
х.з, за последних лет 25 - ни разу никуда не приходил устраиваться. Обычно появлялся человек и приглашал идти работать к ним...
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36k
Олег Полчаса назад
советы первокурсника, не имеющие ничего общего с реальностью
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5k
Shade116 38 минут назад
Сейчас собеседования превратились в какой-то психологический тест. Проходил один или два раза, точнее не прошел, а вместо этого как потом узнал, взяли очередного сопляка, потому что он был чей-то родственник и не один не посмотрел на дипломы и стаж. В последующем устроился достаточно не плохо и зарплатой более чем доволен. Периодически слышу, в той компании постоянная текучка и хер ложат на сотрудников, но зато при собеседовании корчат из себя крутых и модных. По мне так, нужно общаться элементарно по человечески.
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45k
doker 53 минуты назад
Если пришли в "успешную" компанию, знайте, что "креативные, умные, гениальные" там уже работают. И этой компании нужны только лошади.

Экстерьер лошади можете загуглить.

Если пришли в "неуспешную компанию" и вы не родственник, кум, сват, знайте, им нужны лошади.

Экстерьер лошади можете загуглить.

Если компании нужен специалист, компания сама его ищет и делает ему предложение.
Это всё, что нужно знать соискателям.

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8k
Кенвуд 55 минут назад
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3k
Горожанин Час назад
Вижу слово "работодатель" - сразу посылаю... Не вы, капиталисты х..у...вы, одолжение делаете - вам, дебилам, делают. Допиз ..ди..тесь!
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18k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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