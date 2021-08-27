Грубые ошибки на собеседованиях, которые ведут к провалу при трудоустройстве

Казалось бы, собеседования офлайн, онлайн, в форме тестов и загадок давно стали нормой, этим сейчас никого не удивишь. Абсолютно все работники отдела кадров понимают, что волнение — это обычное явление во время собеседования, на него просто закрывают глаза. Но иногда соискатели совершают грубейшие ошибки во время общения с потенциальным работодателем, которые влияют на карьерную судьбу.
Сегодня мы разберем типичные промахи на собеседованиях. Если вы думаете, что это понятно и так, то не спешите с выводами. Многие до сих совершают подобные промахи!
- Понты
Чаще всего работодатели смотрят на опыт и прошлые кейсы. Они лучше корочек или сертификатов рассказывают о кандидатах. Образование тоже важно, но главное показать и рассказать о том, как работали, что крутого сделали. Вместо этого некоторые начинают хвастаться и преувеличивать собственную значимость. Вера в свои силы хороша только тогда, когда не переходит в хвастовство и перевирание фактов.
- Терроризирование работодателя
После собеседования обычно перезванивают и сообщают о решении. Бывает и такое, что работодатели просто закрывают вакансию. Когда ответа нет, человек делает вывод, что его просто не взяли. Плохо, что потенциальный работодатель не сообщил об отказе, однако навязываться и требовать ответ самому не стоит. Фраза "Мы вам перезвоним" — четко дает понять, что именно эйчар свяжется с соискателем, а не наоборот. Через неделю молчания можно узнать, как обстоят дела, но быстрого ответа лучше не ждать. Подождите неделю прежде, чем донимать звонками компанию.
- Неподходящая одежда
Внешний вид должен соответствовать статусу компании. Даже если нет желания надевать костюм, все должно быть чистое и не мятое. И для онлайн собеседования одежду следует выбрать заранее. Если вы не собеседуетесь в фирму на вакансию креативного дизайнера, лучше выбрать нейтральный образ.
- Слабая позиция
Показать сотруднику отдела кадров, что вы готовы на все — тоже вариант так себе. Он поймет, что вы в шатком положении, начнет давить или занижать зарплату. Сначала нужно выслушать условия, узнать ответы на интересующие вопросы, а не бросаться на первое мутное предложение.
- Адекватность
Даже если у человека отличный послужной список, крутые кейсы и навыки, ему могут отказать. Человеческий фактор играет важную роль, поэтому прежде всего необходимо произвести впечатление человека ответственного и адекватного. Это не значит, что нужно забить на креативность или любимые привычки. Это может испортить впечатление и негативно сказаться на карьере.
А вы когда-нибудь совершали подобные ошибки?
Источник:
- Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР
- 20 удивительных примеров того, что время на всем оставляет свой неизгладимый след — даже на нас
- Такие кадры редко увидишь!
- Как крепостную заставили кормить грудью щенка
- 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили
Понравилось24
Экстерьер лошади можете загуглить.
Если пришли в "неуспешную компанию" и вы не родственник, кум, сват, знайте, им нужны лошади.
Экстерьер лошади можете загуглить.
Если компании нужен специалист, компания сама его ищет и делает ему предложение.
Это всё, что нужно знать соискателям.