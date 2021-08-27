Грубые ошибки на собеседованиях, которые ведут к провалу при трудоустройстве

Понты

Чаще всего работодатели смотрят на опыт и прошлые кейсы. Они лучше корочек или сертификатов рассказывают о кандидатах. Образование тоже важно, но главное показать и рассказать о том, как работали, что крутого сделали. Вместо этого некоторые начинают хвастаться и преувеличивать собственную значимость. Вера в свои силы хороша только тогда, когда не переходит в хвастовство и перевирание фактов.

Терроризирование работодателя

После собеседования обычно перезванивают и сообщают о решении. Бывает и такое, что работодатели просто закрывают вакансию. Когда ответа нет, человек делает вывод, что его просто не взяли. Плохо, что потенциальный работодатель не сообщил об отказе, однако навязываться и требовать ответ самому не стоит. Фраза "Мы вам перезвоним" — четко дает понять, что именно эйчар свяжется с соискателем, а не наоборот. Через неделю молчания можно узнать, как обстоят дела, но быстрого ответа лучше не ждать. Подождите неделю прежде, чем донимать звонками компанию.