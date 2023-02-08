FISHKINET
Сообщество Юмор 16395 постов • 3446 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Жёстко, но весело: чёрные юмористические свежачки на Фишках

Жёстко, но весело: чёрные юмористические свежачки на Фишках

Автор:
08 февраля 2023 16:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   жесть   переписка   смерть   смех   
2078
16
Чёрный юмор понимают далеко не все, поэтому неподготовленным личностям лучше держаться от этой подборки подальше. Тех, кто посмелее, сегодня ждут шутки про смерть, болезни и прочие чёрные темы.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   жесть   переписка   смерть   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Егор 50 минут назад
Всегда есть что-нибудь к чаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
20k
Lesha86 17 минут назад
Таки да


У коллеги рядом с домом старое кладбище, тихо, зелено. Мамашки там колясками гуляют как в парке. Красотища.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90657



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Размышления на тему
Размышления на тему
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный торт

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#забавно#подборка#автомобили#авто аварии#позитив#США#природа
#Юмор#история#факты#люди#СССР#дтп#в мире#Приколы#автомир#красота
#интересно#интересное#дети#Прошлое#аварии#знаменитости#наука#смешно#удивительно#девушки
Смех, да и только Смех, да и только Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

На что жалуетесь?

Вернуться