Жёстко, но весело: чёрные юмористические свежачки на Фишках

Смех, да и только

Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести

Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе

С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам

Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят

Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток