Жёстко, но весело: чёрные юмористические свежачки на Фишках

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Чёрный юмор понимают далеко не все, поэтому неподготовленным личностям лучше держаться от этой подборки подальше. Тех, кто посмелее, сегодня ждут шутки про смерть, болезни и прочие чёрные темы.
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