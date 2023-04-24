Вес в ущерб функционалу: зачем вывели куроголубей?

Первыми после появления куроголубей в Европе их оценили итальянцы. Потом настал черёд немцев и всех остальных. Да, об эстетике при выведении речи не шло. Поэтому и получился такой булыжник в пёрышках. Но вкусно же? Да. Значит, цель достигнута. Немного облагородили вид птичек позднее. И уже селекционеры, когда фермеры остыли к своим созданиям.