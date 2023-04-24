Вес в ущерб функционалу: зачем вывели куроголубей?

Ну, очень нестандартные птички. Вроде, типичный сизарь. Но, с другой стороны – обычный бройлер. Хотя, если не особенно вглядываться, мальтийские голуби вообще похожи на недоразвитых страусов.
Что представляет собой голубь в привычном понимании? Нагловатая птица, являющая собой неизменный элемент городской среды. Собственно, с Мальтой у этих пернатых нет ничего общего. Да, сейчас порода превратилась чуть ли не в визитную карточку страны. Но предки этого голенастого создания родом из Азии.
Заводчиками необычных птичек считаются австрийские фермеры, положившие начало мясной породе более 200 лет назад. Что ими двигало? Вероятно, любовь к голубиному мясу. А мучиться и ловить их – такое себе занятие. Проще всегда иметь солидный запас мяса (а вес птички достиг 700 г.) при себе.
Первыми после появления куроголубей в Европе их оценили итальянцы. Потом настал черёд немцев и всех остальных. Да, об эстетике при выведении речи не шло. Поэтому и получился такой булыжник в пёрышках. Но вкусно же? Да. Значит, цель достигнута. Немного облагородили вид птичек позднее. И уже селекционеры, когда фермеры остыли к своим созданиям.
Мальтийцы стали более стройными, вытянутыми, обзавелись изящными лапками и лебединой шеей. Сейчас голубей уже не употребляют в пищу, а держат как домашних питомцев. Да и зачем, ведь для супа вполне хватает обычных кур.
Как это часто бывает с существами, выбивающимися из общего ряда, куроголуби быстро завоевали популярность в Сети и стали героями мемов. Люди сравнивают их с моделями, изящно вышагивающими по подиуму. А некоторые даже сомневаются в реальности, называя порождением нейросети.
Источник:
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Голубей ругают зря.
Голубь, ежели в подливке
Он не хуже глухаря!.."
(Л. Филатов)