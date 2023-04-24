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Вес в ущерб функционалу: зачем вывели куроголубей?

Вес в ущерб функционалу: зачем вывели куроголубей?

Автор:
24 апреля 2023 11:58
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   Предназначение   вид   внешность   забавно   мальтийский голубь   необычность   пища   порода   птица   
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Ну, очень нестандартные птички. Вроде, типичный сизарь. Но, с другой стороны – обычный бройлер. Хотя, если не особенно вглядываться, мальтийские голуби вообще похожи на недоразвитых страусов.

Что представляет собой голубь в привычном понимании? Нагловатая птица, являющая собой неизменный элемент городской среды. Собственно, с Мальтой у этих пернатых нет ничего общего. Да, сейчас порода превратилась чуть ли не в визитную карточку страны. Но предки этого голенастого создания родом из Азии.

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Заводчиками необычных птичек считаются австрийские фермеры, положившие начало мясной породе более 200 лет назад. Что ими двигало? Вероятно, любовь к голубиному мясу. А мучиться и ловить их – такое себе занятие. Проще всегда иметь солидный запас мяса (а вес птички достиг 700 г.) при себе.

Первыми после появления куроголубей в Европе их оценили итальянцы. Потом настал черёд немцев и всех остальных. Да, об эстетике при выведении речи не шло. Поэтому и получился такой булыжник в пёрышках. Но вкусно же? Да. Значит, цель достигнута. Немного облагородили вид птичек позднее. И уже селекционеры, когда фермеры остыли к своим созданиям.

Мальтийцы стали более стройными, вытянутыми, обзавелись изящными лапками и лебединой шеей. Сейчас голубей уже не употребляют в пищу, а держат как домашних питомцев. Да и зачем, ведь для супа вполне хватает обычных кур.

Как это часто бывает с существами, выбивающимися из общего ряда, куроголуби быстро завоевали популярность в Сети и стали героями мемов. Люди сравнивают их с моделями, изящно вышагивающими по подиуму. А некоторые даже сомневаются в реальности, называя порождением нейросети.

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Метки: Питомец   Предназначение   вид   внешность   забавно   мальтийский голубь   необычность   пища   порода   птица   
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1k
K_II_T Час назад
А кто их ел?
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45k
turyst 11 минут назад
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19k
anpetrof Полчаса назад
Вот хорошо, что страусы не летают
...
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12k
кот базилий Час назад
Были раньше (40 лет назад) мясные породы голубей, все извели уничтожили.
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