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Непередаваемые эмоции братьев наших меньших

Непередаваемые эмоции братьев наших меньших

Автор:
05 апреля 2023 15:07
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Питомец   интересно   кот   настроение   птица   собака   трогательно   характер   эмоция   
735
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Может показаться, что животные передают свои эмоции менее ярко по сравнению с людьми. Но если посчастливится подловить удачный момент, то становится ясно, что это не так.

И в средствах эмоциональной выразительности усатые, хвостатые и пернатые могут посоревноваться с профессиональными актёрами. И даже переиграть некоторых.

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Метки: Животное   Питомец   интересно   кот   настроение   птица   собака   трогательно   характер   эмоция   
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