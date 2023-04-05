Непередаваемые эмоции братьев наших меньших

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Может показаться, что животные передают свои эмоции менее ярко по сравнению с людьми. Но если посчастливится подловить удачный момент, то становится ясно, что это не так.
И в средствах эмоциональной выразительности усатые, хвостатые и пернатые могут посоревноваться с профессиональными актёрами. И даже переиграть некоторых.
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