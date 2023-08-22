Самые нестандартные рыбы планеты

При попытке извлечь бочкоглаза на сушу голова этой рыбы лопается как воздушный шарик. Но кое-что об этом существе выяснить удалось: необычное расположение органов зрения (глаза находятся внутри головы) обеспечивает широкий обзор по сравнению с собратьями по глубине. А ещё эта рыбка довольно ленива и может подолгу зависать в воде, предаваясь благодатному ничегонеделанию.