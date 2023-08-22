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Самые нестандартные рыбы планеты

Самые нестандартные рыбы планеты

Автор:
22 августа 2023 16:44
Сообщество : Животные
Метки: вид   внешность   вода   нестандарт   особенность   плавник   расцветка   рыба   тело   яд   
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Население водных глубин не менее интересно, чем наземные жители. Экзотичности добавляет и удалённость мест обитания этих созданий, которые легко могут претендовать на звание самых загадочных существ планеты.

Лиственный морской дракон – представитель семейства морских коньков. Из-за нестандартной формы тела, напоминающей лоскуты лёгкой ткани, дракона ещё называют тряпичником.

Большерот или, как его ещё называют, рыба-пеликан, форма пасти которого  действительно напоминает клюв этой птицы, состоит практически из одного рта. У большерота отсутствуют скелет, чешуя и плавательный плавник, а тело больше напоминает змеиное туловище.

При попытке извлечь бочкоглаза на сушу голова этой рыбы лопается как воздушный шарик. Но кое-что об этом существе выяснить удалось: необычное расположение органов зрения (глаза находятся внутри головы) обеспечивает широкий обзор по сравнению с собратьями по глубине. А ещё эта рыбка довольно ленива и может подолгу зависать в воде, предаваясь благодатному ничегонеделанию.

Тигровая рыба Голиаф – обитательница Конго получила своё название в честь библейского персонажа – гигантского филистимлянского воина. Нападает даже на крокодилов, не говоря уже о людях. И большой вопрос – кому улыбнётся удача после схватки.

Эта рыба из-за своего понурого вида, крупного носа и грустных глаз давно стала мемом. Рыба-капля медлительная и осторожная, предпочитает проводить время в укромных местах, отсиживаясь среди камней и кораллов. Гиподинамия отражается на весе: «капелька» может набирать до 10 килограммов.

Рыба-Серебряный паровоз – представитель фугу. Её кожа и репродуктивные органы дико ядовиты. Поэтому контакт со смертоносным экспрессом заканчивается параличом и гибелью от удушья.

Анабас не ядовит, не светится, не обладает острыми  зубами. Фишка этой вполне заурядной на вид рыбки  в способности лазить по камням и деревьям. Такую особенность ей обеспечивают необычные плотные плавники, выполняющие функцию своего рода лапок.

Психоделическая рыба-лягушка интересна своей манерой передвижения. Она раздувается и проталкивает через жабры воду. В результате прыжки очень напоминают лягушачьи поскакушки. Чешуя у этой полосатой красотки отсутствует: нежную тушку защищает особая густая слизь.

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Метки: вид   внешность   вода   нестандарт   особенность   плавник   расцветка   рыба   тело   яд   
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1  комментарий
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Шурман Час назад
Опасности от них нет . В Атлантику не заходите , а сейчас еще и на пляжи ,от Питер пена опасности больше ( он же морской дракон ) если увидите то пинками его
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