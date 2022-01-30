Животные, которые очень похожи на своих хозяев

216
16
Такие парочки выглядят особенно гармонично и вызывают двойной объём умиления, если смотреть на их совместные фотографии в одном из наших постов!
Хозяева подбирают питомцев так, чтобы они подходили друг другу, так что нет ничего удивительного в том, что со временем люди и их животные становятся похожи. У некоторых это проявляется в характере и привычках, а кто-то даже начинает походить на своего котика или собачку внешне.
Один цвет глаз на двоих
×
×
Оба талантливые
Идеальный отдых для всех
Блондинистая троица
Один в один
Тихий час
Ты кому это там что сказал?
Время батониться!
Улыбочку
Гетерохромия
Усатый и усатый-полосатый
Поваляемся?
Два рыжика
Желание быть похожими зашло слишком далеко
Источник:
Ссылки по теме:
- Смотри на меня! Делай как я!
- Эти собаки ведут себя странно и смешно
- Их «мяу» передаётся даже через снимки
- 20 обычных людей, которые очень похожи на знаменитостей
- 16 животных, которых природа одарила необычными чертами внешности
15
Понравилось15
Новости партнёров