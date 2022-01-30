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Животные, которые очень похожи на своих хозяев

Животные, которые очень похожи на своих хозяев (16 фото)

Автор:
30 января 2022 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   внешность   животные   забавно   похожи   фото   
216
16

Такие парочки выглядят особенно гармонично и вызывают двойной объём умиления, если смотреть на их совместные фотографии в одном из наших постов!

Хозяева подбирают питомцев так, чтобы они подходили друг другу, так что нет ничего удивительного в том, что со временем люди и их животные становятся похожи. У некоторых это проявляется в характере и привычках, а кто-то даже начинает походить на своего котика или собачку внешне.


Один цвет глаз на двоих

×
×

Оба талантливые

Идеальный отдых для всех

Блондинистая троица

Один в один

Тихий час

Ты кому это там что сказал?

Время батониться!

Улыбочку

Гетерохромия

Усатый и усатый-полосатый


С волосами у них явно нет проблем

Поваляемся?

Два рыжика

Желание быть похожими зашло слишком далеко

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Метки: Питомец   внешность   животные   забавно   похожи   фото   
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Alexander 50 минут назад
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