Животные, которые очень похожи на своих хозяев

Хозяева подбирают питомцев так, чтобы они подходили друг другу, так что нет ничего удивительного в том, что со временем люди и их животные становятся похожи. У некоторых это проявляется в характере и привычках, а кто-то даже начинает походить на своего котика или собачку внешне.

Один цвет глаз на двоих