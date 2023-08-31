Скрытная бровастая птица, существование которой долго отрицали

При длине тела самой птахи 20 сантиметров «антенны» вырастают в 2,5 раза больше. На черепе этого скрытного создания в ходе эволюции даже образовались две особые выемки. В них имеются мышцы, фиксирующие состоящие из чешуек «ленточки» на месте.

Вид впервые описал учёный Адольф Бернхард Мейер в 1894 году. И дал ему название в честь тогдашнего правителя Альберта Саксонского. Для простоты птицу стали называть просто королём Саксонии.