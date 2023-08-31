Скрытная бровастая птица, существование которой долго отрицали

В мультфильме «Angry Birds в кино» был забавный и, в общем-то, добрый персонаж, всю ауру которого портил внешний атрибут – выдающиеся брови. Другие птицы поддразнивали красного, называя Бровястиком. Между тем как в действительности такая птица тоже есть. И мультяшному герою до неё как до Африки пешком.
Речь о чешуйчатой райской птице, которую долгое время считали выдумкой. Но слава о скрытной обитательнице Новой Гвинеи начала распространяться, и европейские монархи пожелали лицезреть при дворе это чудо. Каково же было их разочарование, когда они узрели не нечто яркое, пылающее и разноцветное, а небольшую птаху размером со скворца. Такую же серую и неприметную. Правда, самцы были чуть позаметнее – в лаконичном чёрно-жёлтом наряде. Но имелась у птицы одна фишка – очень и очень выдающиеся брови.
Эти то ли брови, то ли ленты, то ли антенны, то ли уши вообще сначала приняли за подделку. Дескать, доставщик экзотики решил выделиться и заработать побольше на заказе. Подёргали, потянули. Но оказалось, что бровки действительно растут из птички и крепко держатся.
При длине тела самой птахи 20 сантиметров «антенны» вырастают в 2,5 раза больше. На черепе этого скрытного создания в ходе эволюции даже образовались две особые выемки. В них имеются мышцы, фиксирующие состоящие из чешуек «ленточки» на месте.
Вид впервые описал учёный Адольф Бернхард Мейер в 1894 году. И дал ему название в честь тогдашнего правителя Альберта Саксонского. Для простоты птицу стали называть просто королём Саксонии.
Собственно, «бровки» – это типичное проявление полового диморфизма. С их помощью самцы привлекают подружек, используя тривиальный и распространённый принцип «чем длиннее, тем круче».
Но до длины дело доходит не сразу. Сначала кавалер приступает к первой части Мерлезонского балета – серенаде. Ну, как серенаде – исполнение напоминает смесь скрежета, скрипа и шороха. Звук варьируется от треска детской погремушки до визга бензопилы.
Когда потенциальная подружка обратит внимание на пение, кавалер приступает ко второй части – танцам. Раздувает перья и поводит «бровками» так, пока очарованная самочка не подберётся поближе, выражая тем самым согласие на акт любви. После которого артист исчезает в неизвестном направлении. Бровястик сделал своё дело и может уходить.
А скромная мамочка оборудует гнездо, откладывает всего одно яйцо и занимается воспитанием птенца. Понятно, что не для пелёнок мама таких красавцев растит. Поэтому задача самцов – исключительно песни, танцы и любовь.
Когда райские птицы попали в Европу, рафинированные дамы впечатлились диковинкой и стали украшать шляпки и причёски «бровками» бедняжек. Но, к счастью, мода оказалась скоротечной. И сейчас охотититься на чешуйчатых райских птиц запрещено.
Исключение власти делают только для местных, которые используют перья при проведении ритуальных церемоний. Но их требуется незначительное количество, вреда популяции это не наносит. И скрытные поразительного вида существа продолжают процветать и наслаждаться жизнью.
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