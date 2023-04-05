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«Клоун гор»: милый новозеландский попугай, уничтожающий овец

«Клоун гор»: милый новозеландский попугай, уничтожающий овец

Автор:
05 апреля 2023 10:30
Сообщество : Животные
Метки: вид   замена   истребление   новая зеландия   овца   пища   попугай кеа   птица   убийца овец   хищник   
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Попугаи в основной массе милейшие создания. Но есть и необычные исключения из правил. Например, представитель Новой Зеландии – кеа.

Местным фермерам и так приходится туго, чтобы вырастить скудный урожай: горная местность, сложный климат. А тут ещё и такие вредители «помогают». Хоть и обаятельные. Земледельцы называют кеа «убийцей овец». А ещё «клоуном гор», поскольку попугаи способны  обеспечить такой спектр развлечений (хотя подчас и специфических), что и в цирк ходить не надо.

Птица эта эндемик и давно стала местной достопримечательностью страны. Ярким оперением попугай не отличается и внешне больше похож на сокола. Весит примерно полкило и достигает 60 сантиметров в длину. В обычном состоянии сливается с местностью. Но как только птица взлетает, то полностью преображается, и взору предстаёт яркая изнанка оперения.

Но истребление овец? Неужели, правда? Помимо обаяния пернатые как раз обладают пресловутым интеллектом, любопытством и озорством. Которые формируют не очень приятный для людей коктейль. По своей природе кеа всеядны и не брезгуют ни травами и плодами, ни насекомыми, ни падалью. В поисках пропитания птицы проверяют не только мусорные баки, но и рюкзаки и даже машины туристов.

Местный житель практически лишился автомобиля, когда по рассеянности бросил его на ночь на улице. Коварные кеа пробили клювами уплотнитель, из-за чего лобовое стекло провалилось внутрь. А потом продолжили вандалить внутри: изодрали сиденья и обшивку.

Понятно, что любви к попугаям новозеландцы не испытывали. И нещадно отстреливали пернатых, начиная с 70-х. Закончилось дело, как часто и бывает, приближением к вымиранию. А чтобы выжить, приходится идти на любые шаги.

Прежде всего, кеа не боятся холода. С удовольствием барахтаются в снегу и даже ныряют в ледяную воду. Что касается овец, то орнитологи специально несколько суток дежурили возле пастбища, чтобы запечатлеть процесс. Их терпение оправдало себя. Небольшая стая птиц, словно горгульи, тихо спикировала на животных и начала клевать овец в задние ноги. Потом один попугай приземлился на спину барана, выщипал шерсть и стал клевать подкожный жир ещё живой жертвы.

Конечно, овцы пытались стряхнуть нападавших. Но мощные когти крепко держались за шерсть. И обессиленные животные просто ложились на землю, смирившись со своей участью.

Конечно, не все кеа так себя ведут. Но фермеры утверждают, что однажды попробовавшие плоть попугаи подсаживаются на такую пищу и нападают на скот уже не постоянной основе. Действуя вышеописанным способом или загоняя овец в овраги.

Впрочем, можно ли винить «убийц овец» за такое поведение? Учёные выяснили, что до прихода европейцев мяса в рационе попугаев не было. И кеа пришлось компенсировать дефицит пищи доступным способом, которым и стало овечье мясо.

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Метки: вид   замена   истребление   новая зеландия   овца   пища   попугай кеа   птица   убийца овец   хищник   
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