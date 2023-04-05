«Клоун гор»: милый новозеландский попугай, уничтожающий овец

Прежде всего, кеа не боятся холода. С удовольствием барахтаются в снегу и даже ныряют в ледяную воду. Что касается овец, то орнитологи специально несколько суток дежурили возле пастбища, чтобы запечатлеть процесс. Их терпение оправдало себя. Небольшая стая птиц, словно горгульи, тихо спикировала на животных и начала клевать овец в задние ноги. Потом один попугай приземлился на спину барана, выщипал шерсть и стал клевать подкожный жир ещё живой жертвы.

Конечно, овцы пытались стряхнуть нападавших. Но мощные когти крепко держались за шерсть. И обессиленные животные просто ложились на землю, смирившись со своей участью.