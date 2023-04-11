Диковинная порода голубей, способная удивить

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Знакомьтесь, Мальтийские голуби. Эти птицы входят в группу куровидных голубей и по форме тела очень напоминают куриц.
Первоначально птицы выращивались как бройлерные голуби.
Родиной их предков считается Южная Азия. В конце XVI века птиц завезли в Италию, где порода приобрела большую популярность. Впоследствии птицы привлекли внимание многих голубеводов и в Австрии вывели породу, похожую на представителей из видео.
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