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Диковинная порода голубей, способная удивить

Диковинная порода голубей, способная удивить

Автор:
11 апреля 2023 12:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   голуби   животные   интересно   порода   птицы   
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Знакомьтесь, Мальтийские голуби. Эти птицы входят в группу куровидных голубей и по форме тела очень напоминают куриц.

Первоначально птицы выращивались как бройлерные голуби.

Родиной их предков считается Южная Азия. В конце XVI века птиц завезли в Италию, где порода приобрела большую популярность. Впоследствии птицы привлекли внимание многих голубеводов и в Австрии вывели породу, похожую на представителей из видео.

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Метки: видео   голуби   животные   интересно   порода   птицы   
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3  комментария
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26k
Serg2001 Полчаса назад
После хорошей вечеринки проснулся утром, собрался с силами и пошел за пивком. И увидел перед домом стаю вот таких вот голубей. Тут тебя Кондратий и накрыл... )
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44k
Aleksandr 9 минут назад
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12k
Denissg 21 минуту назад
Бабка согрешила со страусом?
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