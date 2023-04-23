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Сообщество Жизнь в США 968 постов • 251 подписчик подписаться
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После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы

После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы

Автор:
23 апреля 2023 11:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Bud Light   transgender   Дилан Малвани   акции   видео   маркетинг   пиво   реклама   
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Заигрывания с толерантностью стоили компании Anheuser-Busch нескольких миллиардов долларов. После того как пиво Bud Light начал рекламировать трансгендер Дилан Малвани, всё полетело в тартарары.

Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после появления в рекламных роликах товарища по имени Дилан Малвани. Мужчина, который внезапно решил позиционировать себя женщиной, должен был показать американцам, что их любимое пиво тоже способно удивить.


Однако суровые мужики восприняли эту рекламу как посягательство на их свободу и ценности. В стране прошли акции протеста: пиво давили бульдозерами, а американские партизаны начали клеить предупредительные стикеры о том, что напиток предназначен только для ректального использования.



На фоне неожиданных для пивной компании последствий продажи напитка резко снизились, и стоимость акций Anheuser-Busch стала падать.



Заметив, что такими темпами можно остаться и без штанов, производитель быстро сориентировался и выпустил новый рекламный ролик без трансгендеров и с отсылом к традиционным ценностям.


А директор по маркетингу, благодаря которому рекламу пиво отдали трансгендеру, была отправлена в неоплачиваемый отпуск. Алиса Хайнершейд, рулившая маркетингом пивной марки с июня 2022 года, похоже, хотела быть в тренде, а осталась без работы. Её функции пока переданы вице-президенту Budweiser по маркетингу Тодду Аллену, и восстановят ли провалившую пиар-компанию дамочку, никто не знает.

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Метки: Bud Light   transgender   Дилан Малвани   акции   видео   маркетинг   пиво   реклама   
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54  комментария
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14k
banzai7 6 часов назад
О чем, мать его, они думали?
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57
slagol67@ 38 минут назад
Ща фемки и трансы бучу поднимут и восстановят её на работе .
К сожалению
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6k
perekrestok 46 минут назад
Быть в тренде и быть на работе - это две большие разницы! и не всегда пересекающиеся.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Мдя... Как говорили раньше: хорошие вещи в рекламе не нуждаются. А потом маланцы придумали: реклама - двигатель торговли, чтобы впаривать людям разное говно.
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19k
anpetrof Час назад
Так теперь этой бабе надо начать позиционировать себя мужиком
...
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104k
parallax 2 часа назад
Всех поклонников говномесов в топку.
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5k
alex 2 часа назад
Эта рекламщица сама как транс
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5k
alex 3 часа назад
Дебилы, со своими меньшинствами и неграми совсем с ума посходили, педики. Хотя с другой стороны, чем больше там бардака-тем лучше, может быстрей этого Бидона сместят
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909
idhr 3 часа назад
тут ещё нужно разобраться, не являетсмя-ли такое поведение, как притворяться женщиной ею не являясь, оскорбительным для женщин. Давайте с простого, мы тянем края глаз в стороны и говорим слово китайся или ипонься ... Ну в целом это довольно-таки может оскорбительно прозвучать, как для китайцев и японцев. Мы берём какой-то черный краситель, мажем рожу, и руки, ьв общем те части которые видно из под одежды, и начинаем прыгать подражая танцем африканцев ... Ну в общем это может быть доваольно-таки оскорбительно для африканцев. Ну и вот, наконец, некий чепушила, пудрит рожу, наносит яркий макияж, и гротескно насчинает подражать женщинам (примерно на уровне как это делапли стоянов с олейниковым в своей передаче когда там были персонажк женщины) И вот тут вопрос, не являетсмя-ли такое поведение этого чепушилы осскорбительным для нормальной женщины ... А хотя да, я же забыл ... в европе и эсшеа быть нормальной женщиной сейчас недостойно, надо же быть оголтелой феминистукой+лесбиянкой ... Тогда всё сходится ...
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8k
mbr 3 часа назад
Буд Лигхт -- пиво для пи...сов!
Вот пускай они и оплачивают этот банкет.
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2k
Эдуардо 3 часа назад
Чем думали, не понятно. Я еще понимаю, если бы они мартини делали. Где пид.....ры и где пиво.
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36
Аврашалом Маркович 4 часа назад
История с увольнением очень странная. По логике в провале должны были обвинить белых цисгендерных спермобаков и х.у.е.мразей.
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29k
Григорий 4 часа назад
Бад был пивом для мужиков, они сказали, что это пид.орский напиток. Если сам производитель так считает, то и Америка согласилась. Маленький просчет в том, что педиков чуть меньше, чем обычных, но зато инклюзивность и вариативность в компании высоки.
5 лярдов невысокая цена за то, чтобы все знали про их любовь к твердым предметам
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5k
Babangdida 4 часа назад
Ну да, нашли крайнего... или крайнюю или как к этому существу обращаться? А то что рекламную кампанию утверждали всем советом, то что там с пол сотни специалистов по ПР отметилось и что никто не возражал? Решили бросить пробный камень, а теперь все в кусты и лепят и себя там розовых и пушистых.
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23k
Валерий 4 часа назад
один раз попробовал бад, эту мочу. Чисто из интереса. дерьмо редкостное.
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3k
OLDer 4 часа назад
Ну скорее всего уволили не из за этой дичи в рекламе, а из-за убытков.
Все просто там у них - любовь и бабки.
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8k
Александр Маслов 5 часов назад
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45k
turyst 5 часов назад
Вот же память, как у рыбки...
Как же легко толпой управлять.

Сняли рекламу с [мат] - хрясь, и продажи упали, минус 4 млд капитализации.

Сняли рекламу с лошадкой - опять всё хорошо.
_______

Убрали демонстративно директора, на время, пока шумиха не уляжется.
А сами расследование ведут, кто из конкурентов "массы поднял на борьбу".
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3k
Роман 5 часов назад
Давайте немного более правдиво.
Компания не лишилась 4 млрд, а снизилась ее капитализация.
Немного хуже то, что упали продажи, а следовательно и прибыль.
Напимер таксисту похер во сколько оценит его машину какой-нибудь Вася - ему важно, сколько заказов в день он может на ней выполнять.
Далее это "ужасный график", где стоимость акции со 140 упала до 120.
Если кого-то это испугало - ни в коем случае не смотрите графики российских компаний типа Яндекса, МТС.
Там спекулянты без всяких трансов их раскачивают на +/- 15% каждый квартал...
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5k
onebibis 5 часов назад
Ха-ха. Алиса не учла , что на отдельного гражданина можно надавить и он будет поневоле толерантен. А вот на толпу где каждый анонимен давить бесполезно и как оказалось глупо.
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3k
Pijavka 5 часов назад
Ну, если объективно подойти к оценке этого, в лучшем случае пивного напитка, уж никак не пива, то и до рекламы его транспидоргом оно только для ректального применения и годилось. Моча ослиная трёх процентная... Вот как надо было умудриться взять хороший чешский Будвайзер и испоганить до такого
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