После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы

Заигрывания с толерантностью стоили компании Anheuser-Busch нескольких миллиардов долларов. После того как пиво Bud Light начал рекламировать трансгендер Дилан Малвани, всё полетело в тартарары.
Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после появления в рекламных роликах товарища по имени Дилан Малвани. Мужчина, который внезапно решил позиционировать себя женщиной, должен был показать американцам, что их любимое пиво тоже способно удивить.
Однако суровые мужики восприняли эту рекламу как посягательство на их свободу и ценности. В стране прошли акции протеста: пиво давили бульдозерами, а американские партизаны начали клеить предупредительные стикеры о том, что напиток предназначен только для ректального использования.
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На фоне неожиданных для пивной компании последствий продажи напитка резко снизились, и стоимость акций Anheuser-Busch стала падать.
Заметив, что такими темпами можно остаться и без штанов, производитель быстро сориентировался и выпустил новый рекламный ролик без трансгендеров и с отсылом к традиционным ценностям.
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А директор по маркетингу, благодаря которому рекламу пиво отдали трансгендеру, была отправлена в неоплачиваемый отпуск. Алиса Хайнершейд, рулившая маркетингом пивной марки с июня 2022 года, похоже, хотела быть в тренде, а осталась без работы. Её функции пока переданы вице-президенту Budweiser по маркетингу Тодду Аллену, и восстановят ли провалившую пиар-компанию дамочку, никто не знает.
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К сожалению
Вот пускай они и оплачивают этот банкет.
5 лярдов невысокая цена за то, чтобы все знали про их любовь к твердым предметам
Все просто там у них - любовь и бабки.
Как же легко толпой управлять.
Сняли рекламу с [мат] - хрясь, и продажи упали, минус 4 млд капитализации.
Сняли рекламу с лошадкой - опять всё хорошо.
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Убрали демонстративно директора, на время, пока шумиха не уляжется.
А сами расследование ведут, кто из конкурентов "массы поднял на борьбу".
Слово п.и.д.о.р.г это теперь мат?
А вот обманывать знакомых и клеветать это уже не очень хорошо.
Компания не лишилась 4 млрд, а снизилась ее капитализация.
Немного хуже то, что упали продажи, а следовательно и прибыль.
Напимер таксисту похер во сколько оценит его машину какой-нибудь Вася - ему важно, сколько заказов в день он может на ней выполнять.
Далее это "ужасный график", где стоимость акции со 140 упала до 120.
Если кого-то это испугало - ни в коем случае не смотрите графики российских компаний типа Яндекса, МТС.
Там спекулянты без всяких трансов их раскачивают на +/- 15% каждый квартал...