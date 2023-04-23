После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы

А директор по маркетингу, благодаря которому рекламу пиво отдали трансгендеру, была отправлена в неоплачиваемый отпуск. Алиса Хайнершейд, рулившая маркетингом пивной марки с июня 2022 года, похоже, хотела быть в тренде, а осталась без работы. Её функции пока переданы вице-президенту Budweiser по маркетингу Тодду Аллену, и восстановят ли провалившую пиар-компанию дамочку, никто не знает.