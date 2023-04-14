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Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером

Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером

Автор:
14 апреля 2023 08:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Bud Light   Ynews   transgender   США   бойкот   видео   пиво   провал   
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На фоне скандала акции компании рухнули на 5%, а стоимость производства уменьшилась аж на шесть миллиардов долларов.

Желание идти в ногу со временем может сыграть злую шутку. Производитель пива Bud Light (одного из самых популярных напитков в США) решился взять для рекламной компании своей продукции известного в США трансгендера Дилана Малвани.


В недлинном ролике Малвани, переодетый в персонажа Холли Голайтли из фильма "Завтрак для Тиффани", попытался прорекламировать бренд, и настоящие мужики - любители этого пива - такой подачи не поняли.



После выхода этой рекламы начался сущий кошмар: особо рассерженные фанаты напитка призвали к бойкоту компании и даже стали публиковать видео, на которых расправляются с любимым раньше пивом. Упаковки давят бульдозером и придумывают им другую изощрённую месть.


Музыкант Кид Рок, к примеру, расстрелял из винтовки несколько ящиков пива, после чего проклял его создателей.


А американский кантри-певец Трэвис Тритт заявил, что во время его тура запретит продажу Bud Light на площадках. Консерваторы считают, что в США действия некоторых меньшинств, выступающих против различных форм дискриминации, "зашли слишком далеко".


Впрочем, за всё нужно платить. Цена акций Anheuser-Busch Inbev за последние несколько дней упала почти на пять процентов, и сейчас компания стоит на бирже на шесть миллиардов дешевле, чем до выхода рекламы. Из-за возмущения общественности дистрибьюторы заказывают меньше пива - производитель недополучает прибыли. В барах также заявляют о том, что количество посетителей, заказывающих это пиво, сократилось на 50–70% .


Однако в компании заявляют, что не станут отказываться от контракта с трансгендером из-за недовольства отдельных потребителей, потому что «Anheuser-Busch работает с сотнями влиятельных лиц, и это способ установить подлинный контакт с аудиторией из разных демографических групп». Похоже, производитель пива решил пойти по пути спортивного гиганта Nike , который ранее доверил рекламу одежды для женщин этому же трансгендеру Малвани


Тогда в США развернулась целая дискуссия. Американцы недоумевали: почему рекламировать спортивную одежду доверили не ведущим спортсменкам, не, в конце концов, простым любительницам фитнеса и йоги, а непонятному существу, у которого от женщины - только косметика? Многие пришли к выводу, что это прямая попытка заручиться поддержкой транс-лобби из Нью-Йорка и Калифорнии, и к спорту она не имеет никакого отношения. С пивом, похоже, происходит та же самая история. Да и как может быть иначе, если Малвани поддерживает даже  второе лицо в Белом доме — вице-президент Камала Харрис

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Метки: Bud Light   Ynews   transgender   США   бойкот   видео   пиво   провал   
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13  комментариев
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1k
Елизавета Полчаса назад
Американские ценности - это безусловный приоритет больных извращенцев, ничем необоснованное лизоблюдство по отношению к неграм, всенепременная межрассовая собячья свадьба и тому подобная ахинея.
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74k
Доктор Джонс 2 минуты назад
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3k
Константин 10 минут назад
А перед тем, как катком эти ящики давить и из ружья их расстреливать они ведь их купили, да? Очень странный бойкот.
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11k
El Niño 13 минут назад
Купить и пиво и уничтожить его - то же самое, что купить и выпить. Производителю один хер, что делают с напитком после покупки. А вот остановить производство - это уже совсем другая история! ))
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4k
foggen2 15 минут назад
Женщины должны родиться женщинами.С вагиною,и даром небес получить с возрастом сиськи и красивые покатые бёдра,с не менее красивой попою.И месячные.И возможность забеременнеть и родить.
Мужчины должны родиться мужчинами.С членом,тестикулами *они же-яйца,если кто не в курсе"И даром небес не отрастить себе пивное пузо и поддерживать себя в спортивной форме.И возможность дать потомство.
Оба должны обеспечивать себя и друг друга достатком.Еда,вода и прочие излишества,типа крова над головой и вкусняшки на десерт.
Делов то.....
А остальное-фигня на букву "Х"......
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1k
Бэмсяра 20 минут назад
выражение педоbeer заиграло новыми красками)))
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3k
OLDer Полчаса назад
Америка!
Проснись!
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234
Murrkin Полчаса назад
Зачем давить или расстреливать эти банки с пивом, просто не покупать, пусть испортится на складах. Да и американское пиво на вкус так себе...
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23k
sssss3 37 минут назад
Вот не пойму - толи это хайп, толи они реально моральные уроды???
Я про заказчиков и изготовителях рекламной компании.
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4k
Григорий 38 минут назад
Bud Light для настоящих бадарасов! а чего америсосы так возбудились то, бадарас не симпатичный?
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30k
Владимир 44 минуты назад
Фильмы с повесткой проваливаются, игры никто не покупает и даже не пиратит, теперь пиво.. Но продвижение педерастии и отклонений всё равно не остановить, и так пока нормальных вообще не останется.
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