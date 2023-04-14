Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером

На фоне скандала акции компании рухнули на 5%, а стоимость производства уменьшилась аж на шесть миллиардов долларов.
Желание идти в ногу со временем может сыграть злую шутку. Производитель пива Bud Light (одного из самых популярных напитков в США) решился взять для рекламной компании своей продукции известного в США трансгендера Дилана Малвани.
В недлинном ролике Малвани, переодетый в персонажа Холли Голайтли из фильма "Завтрак для Тиффани", попытался прорекламировать бренд, и настоящие мужики - любители этого пива - такой подачи не поняли.
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После выхода этой рекламы начался сущий кошмар: особо рассерженные фанаты напитка призвали к бойкоту компании и даже стали публиковать видео, на которых расправляются с любимым раньше пивом. Упаковки давят бульдозером и придумывают им другую изощрённую месть.
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Музыкант Кид Рок, к примеру, расстрелял из винтовки несколько ящиков пива, после чего проклял его создателей.
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А американский кантри-певец Трэвис Тритт заявил, что во время его тура запретит продажу Bud Light на площадках. Консерваторы считают, что в США действия некоторых меньшинств, выступающих против различных форм дискриминации, "зашли слишком далеко".
Впрочем, за всё нужно платить. Цена акций Anheuser-Busch Inbev за последние несколько дней упала почти на пять процентов, и сейчас компания стоит на бирже на шесть миллиардов дешевле, чем до выхода рекламы. Из-за возмущения общественности дистрибьюторы заказывают меньше пива - производитель недополучает прибыли. В барах также заявляют о том, что количество посетителей, заказывающих это пиво, сократилось на 50–70% .
Однако в компании заявляют, что не станут отказываться от контракта с трансгендером из-за недовольства отдельных потребителей, потому что «Anheuser-Busch работает с сотнями влиятельных лиц, и это способ установить подлинный контакт с аудиторией из разных демографических групп». Похоже, производитель пива решил пойти по пути спортивного гиганта Nike , который ранее доверил рекламу одежды для женщин этому же трансгендеру Малвани
Тогда в США развернулась целая дискуссия. Американцы недоумевали: почему рекламировать спортивную одежду доверили не ведущим спортсменкам, не, в конце концов, простым любительницам фитнеса и йоги, а непонятному существу, у которого от женщины - только косметика? Многие пришли к выводу, что это прямая попытка заручиться поддержкой транс-лобби из Нью-Йорка и Калифорнии, и к спорту она не имеет никакого отношения. С пивом, похоже, происходит та же самая история. Да и как может быть иначе, если Малвани поддерживает даже второе лицо в Белом доме — вице-президент Камала Харрис
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Мужчины должны родиться мужчинами.С членом,тестикулами *они же-яйца,если кто не в курсе"И даром небес не отрастить себе пивное пузо и поддерживать себя в спортивной форме.И возможность дать потомство.
Оба должны обеспечивать себя и друг друга достатком.Еда,вода и прочие излишества,типа крова над головой и вкусняшки на десерт.
Делов то.....
А остальное-фигня на букву "Х"......
Проснись!
Я про заказчиков и изготовителях рекламной компании.