Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером

А американский кантри-певец Трэвис Тритт заявил, что во время его тура запретит продажу Bud Light на площадках. Консерваторы считают, что в США действия некоторых меньшинств, выступающих против различных форм дискриминации, "зашли слишком далеко".

Впрочем, за всё нужно платить. Цена акций Anheuser-Busch Inbev за последние несколько дней упала почти на пять процентов, и сейчас компания стоит на бирже на шесть миллиардов дешевле, чем до выхода рекламы. Из-за возмущения общественности дистрибьюторы заказывают меньше пива - производитель недополучает прибыли. В барах также заявляют о том, что количество посетителей, заказывающих это пиво, сократилось на 50–70% .