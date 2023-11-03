"Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который помочился в чан с солодом

Так как пиво «Циндао» активно экспортируется в Азию, некоторые из соседей КНР, в частности, Южная Корея, хотят запретить его ввоз на территорию страны. Да и в самом Китае покупать этот напиток теперь опасаются.
"Это не пиво, а моча" - расхожая фраза как никогда точна, когда речь заходит о "Циндао". Совсем недавно по сети разошёлся ролик, в котором рабочий мочится в чан с солодом на пивоваренном заводе.
Видео мгновенно стало вирусным и набрало миллионные просмотры. Выяснилось, что ролик снят на пивоварне «Циндао», а резервуар, куда справляет нужду безбашенный китаец, используется для хранения ингредиентов - в частности, солода.
После обнародования видео представителям завода пришлось давать пояснения. Они сообщили, что установили личность безобразника и рассказали о нюансах случившегося. Рабочий по фамилии Цуй помогал разгружать контейнеры с солодом из грузовика, но пребывал в плохом настроении. Незадолго до этого Цуй поссорился с водителем большегруза из-за того, что тот плохо припарковался и не захотел убирать своё авто.
В итоге работник влез в контейнер с солодом и слил плохое настроение, помочившись в резервуар. Все это снял на камеру и выложил видео на Douyin, китайскую версию TikTok, тот самый водитель грузовика. Грянул грандиозный скандал.
Рабочему будет назначен административный арест “за причинение материального ущерба” (ему грозит до 15 дней в тюрьме). Кроме этого его, разумеется, уволили, а на предприятии усилили меры за качеством мониторинга поведения сотрудников, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Пострадавшую партию солода опечатали и не пустили в производство. Также в "Циндао" прорабатывают вариант логистики, при котором будет исключен контакт персонала и сырья на протяжении всего процесса, пусть даже эта модернизация влетит в копеечку.
Однако все эти объяснения были восприняты с изрядной долей скепсиса, а рынок акций на инцидент отреагировал незамедлительно. Если на прошлой неделе падение акций на Шанхайской бирже было зафиксировано на уровне 1,15%, то после появления видео в сети, они рухнули почти на 7%.
В соцсетях шутят:
"Я всегда говорил, что здешнее пиво похоже на лошадиную мочу. Оказывается, я ошибался".
А вот производителю пива не до смеха, ведь оно продаётся по всей Юго-Восточной Азии. Компания Tsingtao, зарегистрированная в Гонконге, является второй по величине пивоварней Китая, и терять рынок сбыта из-за глупой выходки обиженного рабочего было бы очень печально. А в Южной Корее популярность напитка начала падать. Посетители закусочных начали заказывать другое пиво, а рестораны и кафе, закупившиеся напитком впрок, хотели бы сдать его назад поставщикам и получить свои деньги.
Кстати, если азиаты объявят бойкот этому пиву, то компанию могут ждать плохие времена - американский концерн не даст соврать.
Источник:
- Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки
- Грузовик чуть не задавил ребёнка
- В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой
- Незваный гость разогнал пожилых картёжниц
- Драма: гостья видит, как бывший муж женится на её лучшей подруге
Он туда уже неделю назад мочился ...