"Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который помочился в чан с солодом









Видео мгновенно стало вирусным и набрало миллионные просмотры. Выяснилось, что ролик снят на пивоварне «Циндао», а резервуар, куда справляет нужду безбашенный китаец, используется для хранения ингредиентов - в частности, солода.





После обнародования видео представителям завода пришлось давать пояснения. Они сообщили, что установили личность безобразника и рассказали о нюансах случившегося. Рабочий по фамилии Цуй помогал разгружать контейнеры с солодом из грузовика, но пребывал в плохом настроении. Незадолго до этого Цуй поссорился с водителем большегруза из-за того, что тот плохо припарковался и не захотел убирать своё авто.





В итоге работник влез в контейнер с солодом и слил плохое настроение, помочившись в резервуар. Все это снял на камеру и выложил видео на Douyin, китайскую версию TikTok, тот самый водитель грузовика. Грянул грандиозный скандал.





Рабочему будет назначен административный арест “за причинение материального ущерба” (ему грозит до 15 дней в тюрьме). Кроме этого его, разумеется, уволили, а на предприятии усилили меры за качеством мониторинга поведения сотрудников, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Пострадавшую партию солода опечатали и не пустили в производство. Также в "Циндао" прорабатывают вариант логистики, при котором будет исключен контакт персонала и сырья на протяжении всего процесса, пусть даже эта модернизация влетит в копеечку.



