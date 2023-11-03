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"Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который помочился в чан с солодом

"Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который помочился в чан с солодом

Автор:
03 ноября 2023 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Tsingtao   Видео   Китай   акции   пиво   помочился   скандал   
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Так как пиво «Циндао» активно экспортируется в Азию, некоторые из соседей КНР, в частности, Южная Корея, хотят запретить его ввоз на территорию страны. Да и в самом Китае покупать этот напиток теперь опасаются.

"Это не пиво, а моча" - расхожая фраза как никогда точна, когда речь заходит о "Циндао". Совсем недавно по сети разошёлся ролик, в котором рабочий мочится в чан с солодом на пивоваренном заводе.





Видео мгновенно стало вирусным и набрало миллионные просмотры. Выяснилось, что ролик снят на пивоварне «Циндао», а резервуар, куда справляет нужду безбашенный китаец, используется для хранения ингредиентов - в частности, солода.


После обнародования видео представителям завода пришлось давать пояснения. Они сообщили, что установили личность безобразника и рассказали о нюансах случившегося. Рабочий по фамилии Цуй помогал разгружать контейнеры с солодом из грузовика, но пребывал в плохом настроении. Незадолго до этого Цуй поссорился с водителем большегруза из-за того, что тот плохо припарковался и не захотел убирать своё авто.


В итоге работник влез в контейнер с солодом и слил плохое настроение, помочившись в резервуар. Все это снял на камеру и выложил видео на Douyin, китайскую версию TikTok, тот самый водитель грузовика. Грянул грандиозный скандал.


Рабочему будет назначен административный арест “за причинение материального ущерба” (ему грозит до 15 дней в тюрьме). Кроме этого его, разумеется, уволили, а на предприятии усилили меры за качеством мониторинга поведения сотрудников, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Пострадавшую партию солода опечатали и не пустили в производство. Также в "Циндао" прорабатывают вариант логистики, при котором будет исключен контакт персонала и сырья на протяжении всего процесса, пусть даже эта модернизация влетит в копеечку.


Однако все эти объяснения были восприняты с изрядной долей скепсиса, а рынок акций на инцидент отреагировал незамедлительно. Если на прошлой неделе падение акций на Шанхайской бирже было зафиксировано на уровне 1,15%, то после появления видео в сети, они рухнули почти на 7%.


В соцсетях шутят:

"Я всегда говорил, что здешнее пиво похоже на лошадиную мочу. Оказывается, я ошибался".

А вот производителю пива не до смеха, ведь оно продаётся по всей Юго-Восточной Азии. Компания Tsingtao, зарегистрированная в Гонконге, является второй по величине пивоварней Китая, и терять рынок сбыта из-за глупой выходки обиженного рабочего было бы очень печально. А в Южной Корее популярность напитка начала падать. Посетители закусочных начали заказывать другое пиво, а рестораны и кафе, закупившиеся напитком впрок, хотели бы сдать его назад поставщикам и получить свои деньги.


Кстати, если азиаты объявят бойкот этому пиву, то компанию могут ждать плохие времена - американский концерн не даст соврать.

Источник:

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Метки: Tsingtao   Видео   Китай   акции   пиво   помочился   скандал   
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12  комментариев
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123k
parallax 2 часа назад
Теперь вы знаете, как убить конкурента и повысить собственные акции за малые деньги.
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102
Александр 9 минут назад
"Точечная узконаправленная минерализация"
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22k
BiZ 47 минут назад
еще неизвестно, а был ли китаец.. в смысле, такой ролик можно снять где угодно.
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14k
Александр 47 минут назад
Теперь пробросят садовый шланг и будут по нему "Очаково" поставлять.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
Опять ...
Он туда уже неделю назад мочился ...
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23k
Виталий Касандров Час назад
Неплохой шанс для нашего Карлсберга завоевать рынок КНР.
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10k
Борис Карабанов Час назад
По бартеру в Грузию менять на вино "Минассали".
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10k
Алексей 2 часа назад
Дурной пример заразителен,но с Балтикой я бы одобрил
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9k
krivsan 2 часа назад
ПИВО ЦУЙ,обьявить его святым и продажи взлетят
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