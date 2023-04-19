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Реакция соцсетей на ремейк "Гостьи из будущего": мемы и сравнения

Реакция соцсетей на ремейк "Гостьи из будущего": мемы и сравнения

Автор:
19 апреля 2023 12:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Российское кино   алиса селезнева   пересняли   реакция соцсетей   ремейк   ремейк гостья из будущего   соцсети   
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В сети появился трейлер новой киноверсии "Гостьи из будущего". Реакция соцсетей не заставила себя ждать. Давайте посмотрим, что думают наши люди.

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А вы будете смотреть фильм "Сто лет тому вперёд"?

Источник:

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Метки: Российское кино   алиса селезнева   пересняли   реакция соцсетей   ремейк   ремейк гостья из будущего   соцсети   
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6  комментариев
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12k
Shtoppi Полчаса назад
щас очевидно боты от госкино и прокатчиков минусить налетят )))))))))))
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2k
ChePaev 8 минут назад
вырос я из всей этой х.у.й.н.и, мне даже Аватар -2 безынтересный.
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788
ruslan d 17 минут назад
Надо посмотреть конечно , но чувствую будет как Обитаемым островом ...
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23
asrsim ruslan d 10 минут назад
Ну если как с обитаемым островом будет, то надо посмотреть. Мне обитаемый остров понравился.
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