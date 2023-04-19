Реакция соцсетей на ремейк "Гостьи из будущего": мемы и сравнения

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В сети появился трейлер новой киноверсии "Гостьи из будущего". Реакция соцсетей не заставила себя ждать. Давайте посмотрим, что думают наши люди.
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11. Примерно так всё и есть. Кстати, судя по трейлеру, снимали тоже в Чертаново, как и дилогию Бондарчука про пришельцев и Петрова
15. Эта загадочная Алиса напомнила пользователям героиню из последнего и самого плохого "Терминатора"
А вы будете смотреть фильм "Сто лет тому вперёд"?
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Метки: Российское кино алиса селезнева пересняли реакция соцсетей ремейк ремейк гостья из будущего соцсети
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