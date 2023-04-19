FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11640 постов • 1223 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Прекрасное далёко: вышел трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Прекрасное далёко: вышел трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Автор:
19 апреля 2023 08:01
Сообщество : Кино
Метки: Гостья из будущего   Сто лет тому вперед   алиса селезнева   видео   кино   реакция из соцсетей   ремейк   тизер   трейлер   фильм   
5602
4
1

Современная адаптация любимого мини-сериала советских мальчишек и девчонок никак не напоминает тот самый добрый и светлый фильм.

Компания «Централ Партнершип» представила официальный полноценный тизер фильма, снятого по мотивам произведения Кира Булычёва. В новой ленте под названием "Сто лет тому вперёд" разыгрывается совсем другая история, нежели в хорошо известной картине "Гостья из будущего". Алиса Селезнёва, которую сыграла Дарья Верещагина, ищет свою маму, которую потеряла в детстве, а Коля Герасимов в исполнении Марка Эйдельштейна - обычный старшеклассник, и ему нет дела до какого-то будущего. Его волнуют отношения с девочкой, разборки с одноклассниками. Но как это часто бывает, случайная встреча с девушкой становится началом невероятных приключений.


Главные герои, судя по синопсису, отвоюют у космических пиратов Вселенную, подружатся, а, может, даже влюбятся.



Под тизером уже успели появиться первые комментарии. Как и ожидалось, интернет-пользователи встретили трейлер в штыки.


Премьера в кинотеатрах запланирована на 2023 год, но конкретная дата не называется, хотя в некоторых источниках фигурирует декабрь. Пойдёте смотреть?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Гостья из будущего   Сто лет тому вперед   алиса селезнева   видео   кино   реакция из соцсетей   ремейк   тизер   трейлер   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
144  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Василий 3 часа назад
Отличительная черта последних фильмов - это бездарные актеры. С первой секунды видно что все наиграно: слова, мимика, движения, тупые ухмылки, аж бесит. Уволить всех клоунов, занимающих преподавательские должности в театральных училищах, видно же, что они так ничему и не научили своих подопечных. Стыдоба. Но больше всего бесит, что опять пытаются обосрать хороший советский фильм, ну видели ведь мы, ну не получается у вас превзойти советский кинематограф, ну зачем вы опять на эти грабли-то наступаете? Дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
41k
Лесли 🥰 Минуту назад
Мне и фильм Гостья из будущего то никогда не нравился. Посмотрим, что получится сейчас))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АИД 6 минут назад
Эх... раздухарились как... Уважаемые тёти и дяди, выросшие на советской классике, зачитывающиеся Булычевым - ПРОХОДИТЕ МИМО!!! это снято не для Вас! А Вот смотреть этот жвачный шедевр вашим детям или нет, выбирать Вам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 9 минут назад
Очень похоже, что начиная с "Ночного дозора" наш кинематограф блокбастеров не эволюционировал. Графоний потихоньку подвозят, а вот с остальным.. .
Если уж и браться за пересъемку, то нужно писать сценарий и снимать, чтобы он заинтересовал и детей, и взрослых, для которых эталон - результат работы Булычёва и Арсенова. А, если не можете, то у Булычёва огромное количество других историй про Алису. Зачем хуже переснимать снятое мне совсем непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® 10 минут назад
А представьте, как в 80х Коля Герасимов говорит "пошёл ты!" ТЬФУ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
Вячеслав 12 минут назад
Зачем портить фильм моего детства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Егор Попов 12 минут назад
Эта искусственная наигранность в лицах, мимике, жестах и движениях актеров и фразах... просто противно. Давно уже пора разделять всех актеров на актеров театра и актеров кино. Все что в трейлере увидел, смотрелось бы на сцене: на сцене принято искусственно завышать эмоции, пафос, усиливать мимику. Пример: актриса на сцене получает письмо с плохим известием, вскакивает роняя стул, выпучивает глаза, жеманно изгибается, хватается за голову, громко кричит "Ах" и аккуратно падает (мягко опускается на пол) в обморок в удобную позу. Сцена, она и есть сцена и там это нормально в спектаклях. В фильмах подобное неприемлемо. Фильм, пусть даже фантастический, по сюжету, по технологиям не должен содержать всей этой театральности и неестественности в мимике и жестах. Смотрится отвратительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
sonic24a 16 минут назад
Эти актеры фильм испортят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sapsan 16 минут назад
Почему у Алисы розовые волосы?
Пропаганда ЛГБТ детектед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Андрей Л 17 минут назад
Ну зачем? Был ведь хороший фильм и тут решили обгадить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
pilgrimnl 17 минут назад
ох, представляю, когда поколение тик тока начнет снимать фильмы, у них ни фантазии ни культуры, одни флеш мобы, может всякие искусственные интеллекты и не зря создают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Aleksandr 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill Полчаса назад
Уроды!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS Полчаса назад
Самое плохое в фильмах "Энола Холмс", это вставки разговора с камерой и именно этот идиотский, на мой взгляд, подход решили использовать здесь.

Игра актеров как в юмороной постановке, где-то на корпоративе, они даже не стараются и это трейлер, где обычно вставляют самые лучшие фрагменты. О сюжете пока судить рано, поглядим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Десантура Полчаса назад
Какое эти люмпен-маргиналы имеют право поганить советские фидьмы и те образы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Они не на самоокупаемости работают. Им плевать, что снимут еще одну провальную фигню. У них задача испортить все хорошее, что было. Можно ведь было с такими деньгами и технологиями делать не ремейк, а новое кино с новыми персонажами? Пусть и перекликающееся по сюжету со старым кино. Иначе получается так же глупо, как если бы после Терминатора 1 не стали бы снимать Терминатор 2, а пересняли еще раз Терминатор 1 только со слабыми актерами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Капитошка 37 минут назад
Всё таки решились испохабить.Закон нужен такой,чтоб не трогали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Jimmy 42 минуты назад
все, к чему прикасаются лапы современных режесеров превращается в говно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
LisA 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Катрин 43 минуты назад
Можете мне объяснить, как Колю Герасимова может играть человек по имени Марк Эйдельштейн?
Что за еврейские штучки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Kozlodoev 43 минуты назад
А почему режиссер не Бондарчук? Результат похож )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 32 комментария (из 110)
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Тот еще юморист
Тот еще юморист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Одно слово

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#позитив#факты#авто аварии#улыбнуло#СССР#шоу бизнес#забавно
#Юмор#машина#история#животные#аварии#люди#Автовсячина#полиция#деньги#картинки
#автомобили#в мире#интересное#дтп#интересно#США#подборка#Китай#маразм#кино
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой "Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет "Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет Гарри Поттер и звезда Болливуда: каким был бы фильм, если бы его снимали в Индии Гарри Поттер и звезда Болливуда: каким был бы фильм, если бы его снимали в Индии Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец» Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец» Если бы «Властелин колец» был мрачным фэнтези 80-х: взгляд нейросети Midjourney Если бы «Властелин колец» был мрачным фэнтези 80-х: взгляд нейросети Midjourney

На что жалуетесь?

Вернуться