Реакция соцсетей на воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Папарацци не оставляют знаменитостей в покое. И иногда им удаётся сделать по-настоящему громкие снимки. В июле мировые таблоиды облетели снимки с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара снова вместе? Не так и важно. Нас интересуют соцсети... А если быть более точным, то реакция пользователей соцсетей.