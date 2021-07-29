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Реакция соцсетей на воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Реакция соцсетей на воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес (12 фото)

Автор:
29 июля 2021 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Бен Аффлек   Джей Ло   дженнифер лопес   подборка   реакция соцсетей   соцсети   
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Папарацци не оставляют знаменитостей в покое. И иногда им удаётся сделать по-настоящему громкие снимки. В июле мировые таблоиды облетели снимки с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара снова вместе? Не так и важно. Нас интересуют соцсети... А если быть более точным, то реакция пользователей соцсетей.

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Метки: Бен Аффлек   Джей Ло   дженнифер лопес   подборка   реакция соцсетей   соцсети   
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Татьяна Юсова Час назад
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