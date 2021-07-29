Реакция соцсетей на воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Папарацци не оставляют знаменитостей в покое. И иногда им удаётся сделать по-настоящему громкие снимки. В июле мировые таблоиды облетели снимки с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара снова вместе? Не так и важно. Нас интересуют соцсети... А если быть более точным, то реакция пользователей соцсетей.
5.
Хорошее предположение
Беф Аффлек наверное просто написал Джей Ло: «спишь?»— Мухтар Ерлан (@mukhtar_yerlan) July 26, 2021
6.
Находясь на яхте Ахметова, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес нашли на письменном столе таинственную записку от руки: "Володя, за газ спасибо, но повышай и электричество до 4 грн за киловатт, а то уже яхту сдаю в аренду. Мысленно вместе. Ринат"— Морячок⚓ (@akvevitt) July 26, 2021
7.
Просто отвратительно
8.
Если Бен Аффлек и Джей Ло смогли спустя 20 лет! То теперь у нас есть надежда, что и эта великолепная пара вновь будет вместе!!! pic.twitter.com/q23ZB87B0K— охладите блюдение (@Svetlyi) July 28, 2021
9.
Аффлек и Лопез снова вместе. Что дальше, Королёва и Николаев?!— грязный лингвист (@kurizakusturiza) July 27, 2021
10.
Сработай на опережение
11.
думаю заблокировать всех бывших на тот случай если они увидят что бен аффлек и джей ло спустя 20 лет сошлись снова вместе и подумают что у них все еще есть шанс— годжокер (beast) (@etoproIetariat) July 27, 2021
12.
бен аффлек сделай это за меня https://t.co/GwofjbL333— давид родной (@dtroode) July 27, 2021
13.
Джей Ло и Бен Аффлек встретились, разошлись, поженились с другими, нарожали детей с третьими, спустя годы снова сошлись, а я всё ещё один. Forever alone.— Dead Guy (@SoftGuy18) July 26, 2021
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Следом понеслись шутки про то, что вскоре Бен бросит Дженнифер Лопес. Опять
15.
Так-так, Аффлек снова с Джей Ло. Знаете, что это значит?— Stanislav Ra (@tunabrowsers) July 28, 2021
СОРВИГОЛОВА ВЫЙДЕТ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Источник:
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