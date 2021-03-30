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На днях Минпросвещения одобрило новые учебники истории под редакцией Мединского. Еще в 2017 году его предлагали лишить ученой степени после публикации диссертации, а сегодня под контролем депутата выпускают издания для школьников целой страны. В один голос пользователи твердят: "Хана истории!".
1. Бывший министр культуры, а ныне - помощник президента, считает, что учебники по истории обязаны учитывать государственные интересы нашей страны
"В учебниках истории, в школьных учебниках, на мой взгляд, должны с опорой на факты приводиться наиболее достоверные проверенные оценки ученых с учетом наших государственных интересов", — сказал Мединский, и его идею поддержали.
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Что ждет наше образование в будущем?
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Весь пост о "не читал, но осуждаю"? Серьезно?
Я-то думал, тут какие-то реальные примеры будут, а тут какой-то просто пердеж в воду.
Растят новый электорат
"На смену серым всегда приходят чёрные."
(Стругацкие.)
в топике про это ничего нет, сплошной наброс.