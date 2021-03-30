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Хана образованию: реакция соцсетей на новые учебники истории под редакцией Мединского

Хана образованию: реакция соцсетей на новые учебники истории под редакцией Мединского (16 фото)

Автор:
30 марта 2021 09:57
Метки: Мединский   Россия   идиоты   под редакцией мединского   реакция соцсетей   соцсети   учебник истории   
1856
16
На днях Минпросвещения одобрило новые учебники истории под редакцией Мединского. Еще в 2017 году его предлагали лишить ученой степени после публикации диссертации, а сегодня под контролем депутата выпускают издания для школьников целой страны. В один голос пользователи твердят: "Хана истории!".
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Метки: Мединский   Россия   идиоты   под редакцией мединского   реакция соцсетей   соцсети   учебник истории   
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18  комментариев
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41k
Andrey 58 минут назад
Шибко умные власти не нужны...
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676
jug 4 минуты назад
Действующая власть всегда пишет свою историю. Если бы 100 лет назад к власти пришли белые, а не большевики, то в книгах по истории про Ленина писали бы совсем другое.
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2k
Константин 6 минут назад
Так, стоп.
Весь пост о "не читал, но осуждаю"? Серьезно?
Я-то думал, тут какие-то реальные примеры будут, а тут какой-то просто пердеж в воду.
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3k
soar 9 минут назад
Ага, так и запишем, учебник истории нулевых годов хороший. Изданный при Ельцине. Я не фанат Мединского и не вникал, что именно он предложил, но если возбудился Ходор со своим МБХ-медиа, значит все сделано правильно.
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0
HorrPlay 13 минут назад
катимся все дальше
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4k
Бу 17 минут назад
Как обычно.
Растят новый электорат
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3k
Vladimir 19 минут назад
Двоих своих детей я физике, химии и математике вместо школы обучил. Теперь они студенты. Чувствую с внуками буду историей заниматься.
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
"Умные не надобны - надобны верные."
"На смену серым всегда приходят чёрные."
(Стругацкие.)
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219
j Полчаса назад
То есть люди реально уверены,что советские учебники были чисты от политики? Я учился в СССР. Таки нет. Пропаганда чистой воды. Все перевёрнуто в угоду тому строю и режиму. И так во все времена. Чистую историю не сыскать. Всю историю начали интерпретировать в угоду правителю с того момента,как ее вообще стали писать.... Как в старом анекдоте-"а на дереве сидел Лермонтов и слал всех нах..." П.с. я не либерал ни сколько.
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4k
schmubu Полчаса назад
а в чём фенька-то? что там не так в этих учебниках?
в топике про это ничего нет, сплошной наброс.
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2k
Роман 42 минуты назад
Ничего нового. Официальная история всегда пишется с учетом сегодняшних государственных интересов.
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7k
Izrin Maria Роман Полчаса назад
Новое то, что государственными интересами стали сиюминуиные интересы членов ОПГ "Озеро".
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2k
Роман Izrin Maria 7 минут назад
Политическая элита часто путает свои интересы с государственными, в этом тоже ничего нового.
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8k
harlamov 46 минут назад
Мемасики не смешные, при этом самого главного не сказали. А над чем смеемся? Почему учебники плохие? Просто потому что стаду дали команду фас? Еще какие-то аргументы будут, кроме мемасиков школьных?
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8k
Шурум-бурум 47 минут назад
как же заенадоели эти жидовские полупокеры, а ля мединский... рукалицо
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8k
arhshed 57 минут назад
Комментарий к фото
Нулевых, ага. Это после того как в девяностые чуть не каждый год новая редакция выходила. Естественно, исправленная, переработанная и еще более неполживая.
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9k
Мафусаил Час назад
Придётся искать старые учебники, и со своим ребёнком идти по программе, внося свои коррективы...
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1k
khvatich Мафусаил Полчаса назад
На финальном этапе обучения, спрашивать будут не по вашим коррективам, а в соответствии с учебной программой. Успехов.
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