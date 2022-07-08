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"Все мужчины изменяют!": пользователи поделились личным опытом

"Все мужчины изменяют!": пользователи поделились личным опытом

Автор:
08 июля 2022 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   измены   мнения   отзывы   пользователи   реакция соцсетей   соцсети   
4718
14

Измены в отношениях - щепетильная тема. Кто-то договаривается о свободных взаимоотношениях, другие годами скрывают любовные похождения. В Твиттере пользователи обсудили насущную тему, поделившись своими мнениями.

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А на ваш взгляд, кто чаще изменяет: мужчины или женщины?

Источник:

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Метки: Твиттер   измены   мнения   отзывы   пользователи   реакция соцсетей   соцсети   
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23  комментария
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13k
FatZilla Час назад
Честно говоря, я сталкивался с изменющими женщинами больше чем с мужчинами. Но я не думаю, что это как-то отображает действительность. Скорее всего, приблизительно одинаково количество измен у обоих полов, просто женщины это лучше скрывают.
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3k
Константин 2 минуты назад
В презервативе - это не измена!
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13k
Алексей 9 минут назад
3,14здят не за то что украл)) 3,14здят за то, что попался))
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210
sergizs 12 минут назад
Очередная ахинея от женщин ,все такие чесТные ,чесТные . Только Статистика -до 30 % мужчины в своей семье воспитывают нагуленных женой детей . Вот отсюда и пляшем. Маменькиных сыночков и прочих попрошу проходить мимо .
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19k
Mexanik79 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Vadim Balabanov 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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584
HalloFreeSpace Полчаса назад
Ну все хотят , это точно )
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1k
ya_pavel Полчаса назад
Есть много мужиков, которые не изменяют (я и сам такой, 15 лет в браке). Но нет ни одного здорового, который не хотел бы это сделать.
Меня всегда останавливало то, что последствия будут гораздо больше, чем то удовольствие, которое получишь. Даже если супруга не узнает, сам себя загрызёшь.
Но может это я такой совестливый, да и жена моя очень хороша собой. Найти ту, что будет лучше её не так просто.
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7k
Фомич Полчаса назад
На разовые измены готовы 8-9 из 10 женщин. Иногда уходит до года, чтобы согласилась. А слухи о том, что мужчины чаще, ходят потому, что мужчины преувеличивают, а женщины приуменьшают )))
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1k
Дро4ер Полоумный 45 минут назад
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
не украл - НЕ ВОР,
не допил- НЕ АЛКОГОЛИК,
не кончил - НЕ ИЗМЕНИЛ...
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988
Kvint 53 минуты назад
Этож сколько времени и энергии нужно, что бы изменять? У меня так: утром ребёнка в сад, днём работа, вечером поковыряться в компе или книжку почитать пару часов. Вот и все, день прошел.
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2k
GROMOZEKA 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Pill Час назад
Не все и не всем
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9k
DumDum Час назад
Ссылка youtu.be
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