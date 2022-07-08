"Все мужчины изменяют!": пользователи поделились личным опытом

4718
14
Измены в отношениях - щепетильная тема. Кто-то договаривается о свободных взаимоотношениях, другие годами скрывают любовные похождения. В Твиттере пользователи обсудили насущную тему, поделившись своими мнениями.
×
×
А на ваш взгляд, кто чаще изменяет: мужчины или женщины?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Моя стыдная история: люди делятся провалами из своей жизни, которые предпочли бы забыть
- Эти товарищи ходят по офигенно тонкому льду
- 2011 VS 2021: пользователи поделились изменениями, которые произошли с ними за 10 лет
- "Баба в небе? Ну нафик, пусть борщи варит!": реакция соцсетей на женщину-пилота из России
- "Жена!": пользователи соцсетей рассказали, какая у них самая дорогая вещь в гардеробе
Новости партнёров
Меня всегда останавливало то, что последствия будут гораздо больше, чем то удовольствие, которое получишь. Даже если супруга не узнает, сам себя загрызёшь.
Но может это я такой совестливый, да и жена моя очень хороша собой. Найти ту, что будет лучше её не так просто.
не допил- НЕ АЛКОГОЛИК,
не кончил - НЕ ИЗМЕНИЛ...
Вот оно, у вас куча времени!