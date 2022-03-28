Отрицательно повысили и высвободили: про людей, которые оказались без работы

Ввиду различных причин, герои данного поста лишились части своего дохода, а кто-то и вовсе - оказался уволенным/сокращенным. В социальных сетях они делятся личными историями и мыслями на этот счет. Большинство из них держится достойно, относясь к этой ситуации с иронией - как к временной неприятности.

0

1. Многие люди находятся сегодня в какой-то неопределенности 0 Источник:

×

×

2. 0 Источник:

3. Хорошо, когда есть такая подруга 0 Источник:

4. Оптимистов в России достаточно 0 Источник:

5. Когда во всем пытаешься искать плюсы 0 Источник:

6. Без шуток и анекдотов данные посты не обходятся 0 Источник:

7. Грустные истории тоже имеют место быть 0 Источник:

8. Обидно, действительно 0 Источник:

9. Печально, но с подобной ситуацией сталкиваются многие 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Многие не сидят на месте, занимаясь активным поиском работы 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Сокращения, сокращения, сокращения 0 Источник:

14. Тем временем, российские компании расценивают данную ситуацию, как возможность привлечь в свои ряды ценные кадры 0 Источник:

15. Высвобождение - юридический термин, который давно существовал, но сегодня стал невероятно популярным 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник: