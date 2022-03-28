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Отрицательно повысили и высвободили: про людей, которые оказались без работы

Отрицательно повысили и высвободили: про людей, которые оказались без работы (19 фото)

Автор:
28 марта 2022 10:36
Метки: Россия   высвобождение   красота   работа   реакция соцсетей   соцсети   увольнение   
1235
19
Ввиду различных причин, герои данного поста лишились части своего дохода, а кто-то и вовсе - оказался уволенным/сокращенным. В социальных сетях они делятся личными историями и мыслями на этот счет. Большинство из них держится достойно, относясь к этой ситуации с иронией - как к временной неприятности.
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Источник:

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Метки: Россия   высвобождение   красота   работа   реакция соцсетей   соцсети   увольнение   
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10k
insaider 24 минуты назад
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3k
vorkuta-72 Минуту назад
Тоже получил уведомление о сокращении. с 22 апреля я безработный. Печаль...
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1k
gizmo gizmo 16 минут назад
я хз конешн как дела там у всяких коучей, аккаунт-манагеров, продюсеров и прочих... уже чёрти-сколько ищем спецов с умением вести конструкторскую документацию, пусконаладчиков ЧПУ, сервисных инженеров, спецов фрезерных центров... воабще голяк, сварщик путёвого днём с огнём не сыскать... а вот офис-манагеров - этих да, пруд пруди.
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39k
Лесли 🥰 19 минут назад
У меня такая же херня сейчас. Мой работодатель решил переехать в другой город навсегда, далеко и решил, все закрыть. И я вот дорабатываю сейчас до 1 числа и тупо не знаю как быть) Депрессняк какой-то накрывает, я не хочу сюда приходить эти дни. Не хочу и не могу. Мне говорят, ну у тебя же муж и он хорошо зарабатывает! И че? Я че работать не должна? Я так не могу. Дома сидеть....это даже не знаю как объяснить и оправдать)) И сейчас я на работе, но просто ниче не хочу делать. Блть))))
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