Отрицательно повысили и высвободили: про людей, которые оказались без работы

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Ввиду различных причин, герои данного поста лишились части своего дохода, а кто-то и вовсе - оказался уволенным/сокращенным. В социальных сетях они делятся личными историями и мыслями на этот счет. Большинство из них держится достойно, относясь к этой ситуации с иронией - как к временной неприятности.
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14. Тем временем, российские компании расценивают данную ситуацию, как возможность привлечь в свои ряды ценные кадры
15. Высвобождение - юридический термин, который давно существовал, но сегодня стал невероятно популярным
Источник:
АНТИФИШКИ
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