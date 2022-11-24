"Звенящая пошлость!": в Сети раскритиковали новогоднюю пародию на "Иронию судьбы"

На днях канал обмолвился, чем порадует россиян в новогодние праздники. Телевизионщики, как это часто случается, оказались неспособными придумать что-то новое и оригинальное и замахнулись на ремейк. На этот раз в жертву принесли культовую картину "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Зрители увидели лишь несколько фото со съемочной площадки - и этого оказалось достаточно, чтобы завалить соцсети негативными комментариями.
Ремейки - частые спутники современного кинематографа. Как правило, ни один из таких фильмов не вызывает желания посмотреть его дважды. А когда речь заходит о культовых картинах, зрители и вовсе приходят в негодование.
На этот раз под мишень колких комментариев попала пародийная комедия "СамоИрония судьбы" - именно ей телеканал ТНТ собирается "угощать" зрителей на новогодних праздниках. И хотя фильм еще не вышел, а в соцсетях появились лишь фото со съемочной площадки, этого оказалось достаточно для волны хейта.
Судя по снимкам, в легендарного Ипполита перевоплотится Филипп Киркоров. Ему придется есть заливную рыбу и стоять под холодным душем.
Партнерами Киркорова по съемочной площадке стала Ольга Бузова. А вот в Женю Лукашина перевоплотился Тимур Батрутдинов.
Впрочем, это еще не все сюрпризы. В этом же фильме зрители смогут увидеть пародии и на другие кинокартины — певица Клава Кока исполнит песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи», а комики Павел Воля, Азамат Мусагалиев и Гарик Мартиросян сыграют в пародийных эпизодах на комедию «Иван Васильевич меняет профессию».
Кроме этого, в фильме будут пародии на некоторые клипы и зарубежные кинохиты: Люся Чеботина перевоплотится в Бритни Спирс из клипа Toxic, а комик Тимур Батрудинов окажется в «Игре в кальмара».
Реакция интернет-пользователей на этот пресс-релиз от ТНТ была практически однозначной: соцсети возмутились очередной попыткой выехать на чужой славе.
- "Зачем опошлять такую выдающуюся картину?"
- "Зачем переигрывать то, что было? Ведь оно и так интересно многим с теми актерами, которые давно снялись в этом замечательном фильме"
- "Вы оскорбляете великий фильм своей клоунадой!" - это, пожалуй, самые типичные и приличные комментарии, оставленные в соцсетях.
Впрочем, представитель Киркорова (как бы извиняясь) пояснил, что Бедросович с радостью ухватился за предложение съемок, потому что работы в этом году мало, поэтому хватай, что дают. Ну а у нас, зрителей, есть выбор - смотреть этот кинокорм или нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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если снято за счет госбюджета, то это другое дело.
А оригинальный "С лёгким паром" я так ни разу и не посмотрел от начала до конца. Скучный очень.