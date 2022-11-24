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"Звенящая пошлость!": в Сети раскритиковали новогоднюю пародию на "Иронию судьбы"

"Звенящая пошлость!": в Сети раскритиковали новогоднюю пародию на "Иронию судьбы"

Автор:
24 ноября 2022 07:32
Сообщество : Кино
Метки: Ирония судьбы или с лёгким паром   Киркоров   бузова   новый год   пародия   реакция соцсетей   ремейк   тнт   
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На днях канал обмолвился, чем порадует россиян в новогодние праздники. Телевизионщики, как это часто случается, оказались неспособными придумать что-то новое и оригинальное и замахнулись на ремейк. На этот раз в жертву принесли культовую картину "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Зрители увидели лишь несколько фото со съемочной площадки - и этого оказалось достаточно, чтобы завалить соцсети негативными комментариями.

Ремейки - частые спутники современного кинематографа. Как правило, ни один из таких фильмов не вызывает желания посмотреть его дважды. А когда речь заходит о культовых картинах, зрители и вовсе приходят в негодование.


На этот раз под мишень колких комментариев попала пародийная комедия "СамоИрония судьбы" - именно ей телеканал ТНТ собирается "угощать" зрителей на новогодних праздниках. И хотя фильм еще не вышел, а в соцсетях появились лишь фото со съемочной площадки, этого оказалось достаточно для волны хейта.

Судя по снимкам, в легендарного Ипполита перевоплотится Филипп Киркоров. Ему придется есть заливную рыбу и стоять под холодным душем.


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Партнерами Киркорова по съемочной площадке стала Ольга Бузова. А вот в Женю Лукашина перевоплотился Тимур Батрутдинов.

Впрочем, это еще не все сюрпризы. В этом же фильме зрители смогут увидеть пародии и на другие кинокартины — певица Клава Кока исполнит песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи», а комики Павел Воля, Азамат Мусагалиев и Гарик Мартиросян сыграют в пародийных эпизодах на комедию «Иван Васильевич меняет профессию».


Кроме этого, в фильме будут пародии на некоторые клипы и зарубежные кинохиты: Люся Чеботина перевоплотится в Бритни Спирс из клипа Toxic, а комик Тимур Батрудинов окажется в «Игре в кальмара».


Реакция интернет-пользователей на этот пресс-релиз от ТНТ была практически однозначной: соцсети возмутились очередной попыткой выехать на чужой славе.

  • "Зачем опошлять такую выдающуюся картину?"
  • "Зачем переигрывать то, что было? Ведь оно и так интересно многим с теми актерами, которые давно снялись в этом замечательном фильме"
  • "Вы оскорбляете великий фильм своей клоунадой!" - это, пожалуй, самые типичные и приличные комментарии, оставленные в соцсетях.


Впрочем, представитель Киркорова (как бы извиняясь) пояснил, что Бедросович с радостью ухватился за предложение съемок, потому что работы в этом году мало, поэтому хватай, что дают. Ну а у нас, зрителей, есть выбор - смотреть этот кинокорм или нет.

Источник:

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Метки: Ирония судьбы или с лёгким паром   Киркоров   бузова   новый год   пародия   реакция соцсетей   ремейк   тнт   
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92  комментария
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
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611
kolobok263 2 минуты назад
своего нормального сделать не могут, а вот обосрать удачное легко....
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10k
Serg 4 минуты назад
если это снято на частные деньги, то и xрен с ними и их кино.
если снято за счет госбюджета, то это другое дело.
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30
Alex 8 минут назад
Радует хоть направление движения, старые рож... завсегдатаи меняются на новые. Это позитивный момент. Качество бы подтянуть.
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17k
scorpick 8 минут назад
А я вот "Старые песни о главном" специально на кассетах покупал. Там тоже что-то вроде пародии было. Вам преподали это как говно и вы все - Фуу! А сами ещё даже не смотрели. А может, на Новый год и зайдет.
А оригинальный "С лёгким паром" я так ни разу и не посмотрел от начала до конца. Скучный очень.
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6k
Том Сойер 13 минут назад
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4k
Нескучный сад 14 минут назад
Я посмотрю, пожалуй. Не страдаю излишни пиететом перед старыми советскими фильмами, поэтому готов ко всему. Скорее всего, конечно, херня выйдет, но вдруг чего забавного родят?
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14k
MrForstd 15 минут назад
Да потому что половина этих рож уже за..али всех, а вторая половина уже начала подза..ывать, особенно вместе с первыми. Азамат и Дорох это как ложка мёда в торте, а прочие как ложка говна, которая в итоге портит весь торт, в данном случае фильм...
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2k
PbIBOK 17 минут назад
У Лучезарного пи@додуя получится хорошо играть цыган и румын...
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4k
brotherirk 17 минут назад
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11k
Rus77 21 минуту назад
Зачем этого гнойного пи.до.ра вообще показывают?!
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675
Lexx Luscus 22 минуты назад
Хорошо, что я этого не увижу.
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5k
Роман Полчаса назад
ещё никто не видел но уже все осудили ..мда...люди хватит кидаться говном раньше времени, вот посмотрим, а там уже закидаем ..что вы как не люди то ну
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5k
Бу Полчаса назад
тошнит уже от этих КВНщиков, которые считают себя актерами(
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5k
heta Полчаса назад
Румын с возрастом всё больше цыганом выглядит.
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308
Алексей Губин Полчаса назад
Да нормально все! Может кто после этого захочет посмотреть оригинал.
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13k
sonic24a Полчаса назад
"Вторые серии" и "Ремейки" раскрученных лент внимают неудачники.
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15k
Alex Полчаса назад
Спонсор - производитель зеленого горошка?
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368
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Из всех перечисленных можно с натяжкой поверить в Батрутдинова - раньше он как-то играть да умел. Некоронованный это полный провал сказал бы я, если бы не прочитал, что там ещё и Бузова будет и далее по списку. Решили худших собрать что-ли?
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975
Вир Норин Полчаса назад
Именно так выглядит творческая импотенция :)
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15k
ВОВЧЕГ 37 минут назад
Бузова шлюха, фууууууу.
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