"Звенящая пошлость!": в Сети раскритиковали новогоднюю пародию на "Иронию судьбы"

Ремейки - частые спутники современного кинематографа. Как правило, ни один из таких фильмов не вызывает желания посмотреть его дважды. А когда речь заходит о культовых картинах, зрители и вовсе приходят в негодование.





На этот раз под мишень колких комментариев попала пародийная комедия "СамоИрония судьбы" - именно ей телеканал ТНТ собирается "угощать" зрителей на новогодних праздниках. И хотя фильм еще не вышел, а в соцсетях появились лишь фото со съемочной площадки, этого оказалось достаточно для волны хейта.

Судя по снимкам, в легендарного Ипполита перевоплотится Филипп Киркоров. Ему придется есть заливную рыбу и стоять под холодным душем.



