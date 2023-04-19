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Прекрасное далеко: вышел трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Прекрасное далеко: вышел трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Автор:
19 апреля 2023 08:01
Сообщество : Кино
Метки: Гостья из будущего   Сто лет тому вперед   алиса селезнева   видео   кино   реакция из соцсетей   ремейк   тизер   трейлер   фильм   
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Современная адаптация любимого фильма советских мальчишек и девчонок никак не напоминает тот самый добрый и светлый фильм.

Компания «Централ Партнершип» представила официальный полноценный тизер фильма, снятого по мотивам произведения Кира Булычёва. В новой ленте под названием "Сто лет тому вперёд" разыгрывается совсем другая история, нежели в хорошо известной картине "Гостья из будущего". Алиса Селезнёва, которую сыграла Дарья Верещагина, ищет свою маму, которую потеряла в детстве, а Коля Герасимов в исполнении Марка Эйдельштейна - обычный старшеклассник, и ему нет дела до какого-то будущего. Его волнуют отношения с девочкой, разборки с одноклассниками. Но как это часто бывает, случайная встреча с девушкой становится началом невероятных приключений.


Главные герои, судя по синопсису, отвоюют у космических пиратов Вселенную, подружатся, а, может, даже влюбятся.



Под тизером уже успели появиться первые комментарии. Как и ожидалось, интернет-пользователи встретили трейлер в штыки.


Премьера в кинотеатрах запланирована на 2023 год, но конкретная дата не называется, хотя в некоторых источниках фигурирует декабрь. Пойдёте смотреть?


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Метки: Гостья из будущего   Сто лет тому вперед   алиса селезнева   видео   кино   реакция из соцсетей   ремейк   тизер   трейлер   фильм   
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65  комментариев
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19k
Василий 58 минут назад
Отличительная черта последних фильмов - это бездарные актеры. С первой секунды видно что все наиграно: слова, мимика, движения, тупые ухмылки, аж бесит. Уволить всех клоунов, занимающих преподавательские должности в театральных училищах, видно же, что они так ничему и не научили своих подопечных. Стыдоба. Но больше всего бесит, что опять пытаются обосрать хороший советский фильм, ну видели ведь мы, ну не получается у вас превзойти советский кинематограф, ну зачем вы опять на эти грабли-то наступаете? Дебилы.
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31k
Ashabad Минуту назад
Трейлер выглядит неплохо. Но это всего лишь набор картинок, слайды.
Посмотрим, что получится в конечно итоге.
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14k
MrForstd 6 минут назад
Блин, Петров не затащил фильм своим отсутствием, хорошо хоть Безруков не подкачал
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178
AnSal 8 минут назад
Спецэффекты и графику мы осилили... А вот на актёров смотреть неприятно. Наверное, придется подождать, когда нейросети их заменят...
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12k
Проктолог-иллюзионист 10 минут назад
Фильм по мотивам книг Булычева, у него Алиса фигурировала в нескольких книгах, при чем тут старый советский фильм? Смотреть вряд ли буду, от Петрова воротит.
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3k
Игорь 12 минут назад
Не смотрел ни одного ремейка советских фильмов и не собираюсь. Ясно что ничего хорошего снять не удастся, только расстраиваться. Даже Гайдай с Рязановым ничего путного после перестройки не сделали, а уж нынешние...
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2k
LK 13 минут назад
не нужно это смотреть. Даже бесплатно.
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−2
Сергей 16 минут назад
Ладно, хоть нет этого актёра, толстого и лысого полицейского , Бирюлёв, или как его? Зато его подментёнок есть
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37k
Aleks 17 минут назад
Мне трейлер понравился. Сравнивать, а тем более говорить, что это пересняли ту Гостью из Будущего вообще бессмысленно, это абсолютно разные фильмы, просто снятые на основе одного произведения.
Пересняли Кавказскую пленницу, Служебный роман и т.д. - вот это действительно современные ремейки, редкостное дерьмище.
А тут будем посмотреть, что получится.
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21k
Davy Jones Полчаса назад
В телеге у кинопоиска народ уже прорвало.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Чувствую такое будет какао...
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
ну вот, ещё один шедевр из детства испохабили!!!!
рукожопы хреновы!!! что, своих идей нет надо детские светлые шедевры поганить ?
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13k
Социум Полчаса назад
Да, действительно, кроме названия и имён героев ничего общего с тем любимым фильмом нет, судя по этому ролику. Мешанина голливудских "мстителей", "стражей галактики" и т. д. Короче, болото очередное.
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6k
Мотыль ВС Полчаса назад
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2k
Альтер Иго 37 минут назад
Посмотреть, конечно, посмотрю, скачаю торрент и посмотрю... Целиком или нет, там видно будет. ))
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1k
Андрей Филиппов 38 минут назад
Фу *ля, там это чмо из полицейского с рублёвки.
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9k
Джонатан Свифт 38 минут назад
Если-бы не использовали музыкальные темы из нашего фильма, то в принципе почему и нет. Больше насколько я понимаю эти фильмы ни в чем не пересекутся. А вот под мелодии "Гостьи из будущего" это уже опошление старого фильма и недопустимо.
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2k
mikhanych 40 минут назад
еще сашу курицына в роли Вертера зафигачить надо! делать говно, так качественное, чтоб воняло далеко
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25k
Егор 42 минуты назад
Трейлеры снимать научились, а фильм, скорее всего, как прошлогодняя "Красная шапочка" окажется говно унылое.
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1k
elenrill 42 минуты назад
Посмотрел
сказать могу только "гииишпаааанский сором"
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4k
pinbalist 42 минуты назад
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