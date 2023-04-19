Прекрасное далеко: вышел трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Современная адаптация любимого фильма советских мальчишек и девчонок никак не напоминает тот самый добрый и светлый фильм.
Компания «Централ Партнершип» представила официальный полноценный тизер фильма, снятого по мотивам произведения Кира Булычёва. В новой ленте под названием "Сто лет тому вперёд" разыгрывается совсем другая история, нежели в хорошо известной картине "Гостья из будущего". Алиса Селезнёва, которую сыграла Дарья Верещагина, ищет свою маму, которую потеряла в детстве, а Коля Герасимов в исполнении Марка Эйдельштейна - обычный старшеклассник, и ему нет дела до какого-то будущего. Его волнуют отношения с девочкой, разборки с одноклассниками. Но как это часто бывает, случайная встреча с девушкой становится началом невероятных приключений.
Главные герои, судя по синопсису, отвоюют у космических пиратов Вселенную, подружатся, а, может, даже влюбятся.
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Под тизером уже успели появиться первые комментарии. Как и ожидалось, интернет-пользователи встретили трейлер в штыки.
Премьера в кинотеатрах запланирована на 2023 год, но конкретная дата не называется, хотя в некоторых источниках фигурирует декабрь. Пойдёте смотреть?
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Посмотрим, что получится в конечно итоге.
Пересняли Кавказскую пленницу, Служебный роман и т.д. - вот это действительно современные ремейки, редкостное дерьмище.
А тут будем посмотреть, что получится.
рукожопы хреновы!!! что, своих идей нет надо детские светлые шедевры поганить ?
сказать могу только "гииишпаааанский сором"