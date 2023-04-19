Прекрасное далеко: вышел трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Компания «Централ Партнершип» представила официальный полноценный тизер фильма, снятого по мотивам произведения Кира Булычёва. В новой ленте под названием "Сто лет тому вперёд" разыгрывается совсем другая история, нежели в хорошо известной картине "Гостья из будущего". Алиса Селезнёва, которую сыграла Дарья Верещагина, ищет свою маму, которую потеряла в детстве, а Коля Герасимов в исполнении Марка Эйдельштейна - обычный старшеклассник, и ему нет дела до какого-то будущего. Его волнуют отношения с девочкой, разборки с одноклассниками. Но как это часто бывает, случайная встреча с девушкой становится началом невероятных приключений.