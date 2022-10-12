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Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева

Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева

Автор:
12 октября 2022 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: Медведев   Мемы   дмитрий медведев   реакция рунета   реакция соцсетей   соцсети   
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Русскоязычный сегмент соцсетей с понедельника бурлит мемами. А главный виновник мемов — Дмитрий Медведев. Он ранее много сказал всякого. Кое-кто даже стал сомневаться, что сказанное — правда. А что дальше было, вы и сами видели.
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Источник:

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Метки: Медведев   Мемы   дмитрий медведев   реакция рунета   реакция соцсетей   соцсети   
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7  комментариев
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16k
Delhana Час назад
Можно было сначала сами слова процитировать, на которые реакция. А то непонятка.
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2k
NIS 5 минут назад
Уж лучше бы он дальше бадминтонил ….
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7k
Погулять вышел 5 минут назад
Вчера хотелось написать какую-нибудь глупость в твиттере, а потом подумал-подумал, а нахер мне это надо, там и без меня глупостей хватает, их там есть кому писать. И ушел спать.
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12k
harlamov 40 минут назад
Чушь какая-то. При чем здесь вообще Медведев? Он решения не принимает. Строчит там что-то в своем твиттере... Ему выдали планшет, как школьнику, который взрослым надоел. На, иди посиди в другой комнате, пока дяди делами занимаются.
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29k
Ashabad 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Том Джоуд Час назад
Следующий президент. С Кадыровым место делить будут. На выборах.
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