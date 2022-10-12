Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева

Русскоязычный сегмент соцсетей с понедельника бурлит мемами. А главный виновник мемов — Дмитрий Медведев. Он ранее много сказал всякого. Кое-кто даже стал сомневаться, что сказанное — правда. А что дальше было, вы и сами видели.

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После моста 0 Источник:

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После объявления его в розыск на Украине 0 Источник:

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Не трогали бы Дмитрия Медведева 0 Источник:

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И ведь не обманул 0 Источник:

Эту шутку так часто повторяли, что она стала баяном всего за день 0 Источник:

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А он умеет в самоиронию 0 Источник:

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