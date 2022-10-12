Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева

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Русскоязычный сегмент соцсетей с понедельника бурлит мемами. А главный виновник мемов — Дмитрий Медведев. Он ранее много сказал всякого. Кое-кто даже стал сомневаться, что сказанное — правда. А что дальше было, вы и сами видели.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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