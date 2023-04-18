В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль с водителем

Мужчина не выжил, киллеров по горячим следам задержать не удалось.
Сегодня после полуночи у итальянского ресторана "Патио Верона" группа неизвестных мужчин буквально изрешетила чёрную "Ладу Весту" вместе с находившимся внутри местным жителем — 31-летним Юнусом Б. Спасти пострадавшего медики не успели, он получил несколько пуль в шею и истёк кровью.
После нападения преступники спешно скрылись на трёх автомобилях — "Приоре", "Калине" и "Рено-Логане". После поступившего сигнала о перестрелке правоохранительные органы ввели в городе план "Сирена", но задержать по горячим следам киллеров не удалось.
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О возможных причинах расстрела мужчины в МВД пока не дают информацию, поиск злоумышленников продолжается.
Сотрудниками полиции города Ставрополя приняты меры к задержанию лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время оперативниками проводятся розыскные мероприятия
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Следственный комитет возбудил уголовные дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство общественно опасным способом".
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повеяло Средиземным морем, легким бризом и тухлыми морепродуктами, что Юнус не успел продать.
да тут ОПГ, куча мразей которых нейтрализовать при задержании, и расстрел тех кто принимал участие в этом массовом убийстве.
Ничего больше не хотел сказать.
Это вам не голливудские фильмы, где гламурные киллеры гоняют на астон мартинах и ламборджини. Это ставропольский край, детка. Жи есть!
Довели страну!
На Логане!