В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль с водителем

Сегодня после полуночи у итальянского ресторана "Патио Верона" группа неизвестных мужчин буквально изрешетила чёрную "Ладу Весту" вместе с находившимся внутри местным жителем — 31-летним Юнусом Б. Спасти пострадавшего медики не успели, он получил несколько пуль в шею и истёк кровью.



После нападения преступники спешно скрылись на трёх автомобилях — "Приоре", "Калине" и "Рено-Логане". После поступившего сигнала о перестрелке правоохранительные органы ввели в городе план "Сирена", но задержать по горячим следам киллеров не удалось.