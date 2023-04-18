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В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль с водителем

В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль с водителем

Автор:
18 апреля 2023 13:31
Сообщество : Криминал
Метки: Оружие   СК   Ставрополь   видео   киллеры   полиция   убийство   
2893
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Мужчина не выжил, киллеров по горячим следам задержать не удалось.

Сегодня после полуночи у итальянского ресторана "Патио Верона" группа неизвестных мужчин буквально изрешетила чёрную "Ладу Весту" вместе с находившимся внутри местным жителем — 31-летним Юнусом Б. Спасти пострадавшего медики не успели, он получил несколько пуль в шею и истёк кровью.

После нападения преступники спешно скрылись на трёх автомобилях — "Приоре", "Калине" и "Рено-Логане". После поступившего сигнала о перестрелке правоохранительные органы ввели в городе план "Сирена", но задержать по горячим следам киллеров не удалось.

О возможных причинах расстрела мужчины в МВД пока не дают информацию, поиск злоумышленников продолжается.

Сотрудниками полиции города Ставрополя приняты меры к задержанию лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время оперативниками проводятся розыскные мероприятия

Следственный комитет возбудил уголовные дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство общественно опасным способом".

Источник:

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Метки: Оружие   СК   Ставрополь   видео   киллеры   полиция   убийство   
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30  комментариев
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28k
Ваня 2 часа назад
опять черняшки что-то не поделили...
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128
samoilenko-yura123 3 минуты назад
а почему капот весь в дырах они что с вертолёта стреляли?
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1k
Сергей Викторович 5 минут назад
Вот интересно, что могли не поделить владельцы Весты, Логана, Приоры и Калины, чтобы ради этого совершить довольно серьезные преступления?
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17k
Алексей 10 минут назад
Масквобад
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6k
DZEN 16 минут назад
Написано же возле ИТАЛЬЯНСКОГО РЕСТОРАНА значит итальянцы разборку устроили, что вы на других наговариваете…
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943
Андерсен 17 минут назад
Мне кажется, что крайний слева больше на Мерс цешку похож, чем на Логан. Габариты явно больше, чем у Приоры с Калиной. Да и колесные диски больше на мерсовские похожи. Может я и ошибаюсь, но на мерс очень похоже
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14k
Объект реальности 39 минут назад
стрелки так себе, даже в лобаш не уложились.
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1k
гоша гога 43 минуты назад
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12k
Shtoppi 56 минут назад
ну че, б_я?!!! добро пожаловать обратно в лихие 90-е.?!!! бандиты по старинке начали отношения выяснять?!
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197
twincam 58 минут назад
пи...ц... "незаконный оборот оружия"....
да тут ОПГ, куча мразей которых нейтрализовать при задержании, и расстрел тех кто принимал участие в этом массовом убийстве.
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10k
Юрий Час назад
Номер авто 666 - число зверя или как говорят знак сатаны, хотя думаю не в этом причина расстрела.
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48k
Элек Мек Час назад
Ясно,опять бородатые.
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814
vadimbar Час назад
Как в "9 роте": "Они в соседнем кишлаке. Уходим, сейчас Грады работать будут ! "
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75
Григорий Белов Час назад
Гос номер е666кк как бы добавляет красок к общей картине происшествия ))
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661
Alex Час назад
Не фиг такие номера покупать)))) Нехристи)
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285
Александр Григорий 24 минуты назад
Не, не этот, тот ещё в 8 веке до нашей эры умер.
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30k
albedo 2 часа назад
Судя по маркам авто и их расцветке - обезьянки с гор устроили разборки.
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12k
harlamov 2 часа назад
...скрылись на "Приоре", "Калине" и "Рено-Логане".

Это вам не голливудские фильмы, где гламурные киллеры гоняют на астон мартинах и ламборджини. Это ставропольский край, детка. Жи есть!
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75
Григорий Белов turyst 5 минут назад
Причём это был бригадир по ходу, остальные ваще на калинах!
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