Россиянина осудили за изготовление бумажного оружия и дымовых шашек

По версии следствия, целью 36-летний мужчины было создание взрывного устройства. После проведенного обыска в квартире у жителя Ростовской области нашли некоторое количество химикатов. Тот и не скрывал, что использовал их для создания дымовых шашек, которые потом поджигал на пустырях или в лесу.