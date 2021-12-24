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Россиянина осудили за изготовление бумажного оружия и дымовых шашек

Россиянина осудили за изготовление бумажного оружия и дымовых шашек (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2021 09:41
Сообщество : Жить в России
Метки: автомат   бумажные модели   видео   дымовая шашка   оружие   полиция   преступление и наказание   
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Мужчина из Ростовской области увлекался склеиванием оружия из бумаги и вел свой канал на Youtube.А еще он собирал "дымовушки", за что и поплатился.

По версии следствия, целью 36-летний мужчины было создание взрывного устройства. После проведенного обыска в квартире у жителя Ростовской области нашли некоторое количество химикатов. Тот и не скрывал, что использовал их для создания дымовых шашек, которые потом поджигал на пустырях или в лесу.



Отдельного упоминания заслуживает еще одно хобби задержанного: он мастерил оружие из картона и бумаги. Мощи таких девайсов хватало лишь на стрельбу бумажными шариками по мишени из картона.


Подробные видео с пошаговым изготовлением ружья с резиночкой мужчина размещал на своем канале в Youtube, что по мнению издания BAZA также могло стать одним из доказательств его вины.


В результате россиянина признали виновным в изготовлении кустарного оружия и приговорили к условному сроку в 3,5 года. Кроме этого, любитель бумажных автоматов заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: автомат   бумажные модели   видео   дымовая шашка   оружие   полиция   преступление и наказание   
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8k
Ivan 2 часа назад
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1k
Андрей Манахов 3 минуты назад
Во время морозов сады всегда задымляли. Продавалась куча заводских дымовух, кто-то сам их делал из селитры. Теперь упыри садоводов отлавливать начнут? Ярлык экстремистов на них прицепят и будут звездочки себе набивать. Расплодили уродов, им заняться нечем, а оправдывать свое наличие нужно.
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1k
Андрей Манахов 9 минут назад
йобнутая трусливая недовласть. В СССР чего мы только не вытворяли. В лучшем случае за эти вещи подзатыльник от участкового получишь, после того как вместе с ним подпалишь дымовуху. Интересно же.
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5k
Максим 11 минут назад
В детстве делали дымовухи, вымачивая газеты в растворе селитры. Играли с карбидом. Даже искали патроны на полигонах после стрельб.
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147
DoctorBetruger 13 минут назад
Страна победившего маразма.
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1k
Руслан Новак 13 минут назад
Собственно это всё что нужно знать о нашей правоохранительной и судебной системе.
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232
pka2004 14 минут назад
37 год подкрался незаметно!
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1k
Руслан Новак 14 минут назад
Пересадить всё мужское население страны. Не знаю никого кто бы в детстве такие игрушки не делал. Даже последние ботаны и те.
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557
Егор 14 минут назад
Фуфло состряпанное ридусом понеслось по трубам. Больная фантазия больного автора.
Лента, альтапресс и прочие помойки в теме.
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2k
Алексей 18 минут назад
Ссылка youtu.be

Этого чувака тогда просто расстрелять без суда иследствия в таком случае
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9k
Александр Полчаса назад
За такую вырвиглазную съёмку - условку?! Да там вышка плачет!
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
На ленте ру более информативно:
"По версии следствия, житель Ростовской области Павел занимался изготовлением взрывчатых веществ для кустарных дымовых бомб.
Также на канале было несколько видеороликов, на которых мужчина из разных компонентов собирал дымовые бомбы и поджигал их в лесу. Именно эти видео и заинтересовали силовиков. Они считают, что Павел намеревался собрать взрывное устройство.
В результате суд дал россиянину 3,5 года условно и оштрафовал на 110 тысяч рублей."
Собстно из-за кустарной "взрывчатки" и до*бались, а не из-за оружия из бумаги, которое резиночками стреляет.
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940
Иннoгeнтий 38 минут назад
Ни чего ..... даже Королёв с умел отправить человека в космос только после того как ему в тюрьме мозги вправили . У этого то же есть шанс выйти Калашниковым .
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226
capbutt 38 минут назад
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591
Максим Максимов 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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591
Максим Максимов 45 минут назад
аффтар - д0л60йопп! Про такие "дымовухи" можно прочитать на садоводческих сайтах. Делаются из смеси калийной селитры и сахарного песка. Превосходное средство для выжигания оставшихся в земле пней от деревьев на садовых участках. Температура горения около 1100 градусов.
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−41
Oleksandr Aleshchenko 46 минут назад
Ипанулись совсем
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68k
7guest 58 минут назад
Сегодня ты танцуешь джаз,
А завтра Родину продашь.
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−6
Баритоновичь Час назад
да он путлерца грохнуть хотел ! ...
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1k
German Час назад
Кто знает, ребенок рисует танчики... меня тоже посадят?
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−6
Баритоновичь Час назад
товарищи ! 37 год не за горами !
долой режим путлерца и его приспешников !
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