Россиянина осудили за изготовление бумажного оружия и дымовых шашек

Мужчина из Ростовской области увлекался склеиванием оружия из бумаги и вел свой канал на Youtube.А еще он собирал "дымовушки", за что и поплатился.
По версии следствия, целью 36-летний мужчины было создание взрывного устройства. После проведенного обыска в квартире у жителя Ростовской области нашли некоторое количество химикатов. Тот и не скрывал, что использовал их для создания дымовых шашек, которые потом поджигал на пустырях или в лесу.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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Отдельного упоминания заслуживает еще одно хобби задержанного: он мастерил оружие из картона и бумаги. Мощи таких девайсов хватало лишь на стрельбу бумажными шариками по мишени из картона.
Подробные видео с пошаговым изготовлением ружья с резиночкой мужчина размещал на своем канале в Youtube, что по мнению издания BAZA также могло стать одним из доказательств его вины.
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В результате россиянина признали виновным в изготовлении кустарного оружия и приговорили к условному сроку в 3,5 года. Кроме этого, любитель бумажных автоматов заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей.
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Лента, альтапресс и прочие помойки в теме.
Этого чувака тогда просто расстрелять без суда иследствия в таком случае
"По версии следствия, житель Ростовской области Павел занимался изготовлением взрывчатых веществ для кустарных дымовых бомб.
Также на канале было несколько видеороликов, на которых мужчина из разных компонентов собирал дымовые бомбы и поджигал их в лесу. Именно эти видео и заинтересовали силовиков. Они считают, что Павел намеревался собрать взрывное устройство.
В результате суд дал россиянину 3,5 года условно и оштрафовал на 110 тысяч рублей."
Собстно из-за кустарной "взрывчатки" и до*бались, а не из-за оружия из бумаги, которое резиночками стреляет.
Правда Королев был гением и до обвинения в подрывной деятельности - "троцкизм". А вот Вы увы.
А завтра Родину продашь.
долой режим путлерца и его приспешников !