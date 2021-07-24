В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска

Момент нападения попал на камеры наружного наблюдения.
В последнее время Ставрополь "радует" громкими криминальными новостями прямиком из 90-х годов. Сотрудники СК и ФСБ еще не успели разобраться с "дорожной мафией" во главе с начальником ГИБДД Ставропольского края, как на улице происходит заказное убийство заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов местной полиции. Впрочем, может оказаться, что эти инциденты как-то связаны между собой.
Ночью 23 июня в Ставрополе на парковке у одного из домов по улице Южный обход неизвестный мужчина в маске и перчатках в упор расстрелял замначальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана.
На записи с камеры наблюдения видно, как после нескольких ранений Абовян падает и пытается отползти за машину, но киллер следует за ним и производит еще несколько выстрелов. Всего сотрудник полиции получил 9 пулевых ранений в различные части тела.
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Нападение произошло 23 июня в 23:40. Несмотря на старания медиков Абовян не прожил и часа. Он скончался в реанимации в 00:15 ночи.
Киллер был не один. Рядом его поджидал водитель на "девятке". В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что автомобиль с преступниками направляется в сторону Кавказских Минеральных Вод по трассе "Кавказ". Однако перед селом Курсавка преступники бросили машину и ушли от преследования по полю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского. На месте брошенной "девятки" правоохранители при помощи служебной собаки ищут подозреваемых.
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Момент нападения попал на камеры наружного наблюдения.
Понеслось говно по трубам. Скоро и в МАскве трупы будут. Блюстителей, мля закона.
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За ними погоня была? Ох уж эти писаки.
2. Я просто посмотрел, когда ликвидировали УБОПы и кто был при этом у власти - очень интересная хронология вылезла.