В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска

В последнее время Ставрополь "радует" громкими криминальными новостями прямиком из 90-х годов. Сотрудники СК и ФСБ еще не успели разобраться с "дорожной мафией" во главе с начальником ГИБДД Ставропольского края, как на улице происходит заказное убийство заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов местной полиции. Впрочем, может оказаться, что эти инциденты как-то связаны между собой.





Ночью 23 июня в Ставрополе на парковке у одного из домов по улице Южный обход неизвестный мужчина в маске и перчатках в упор расстрелял замначальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана.





На записи с камеры наблюдения видно, как после нескольких ранений Абовян падает и пытается отползти за машину, но киллер следует за ним и производит еще несколько выстрелов. Всего сотрудник полиции получил 9 пулевых ранений в различные части тела.