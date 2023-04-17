30 шедевров искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия

За время нашего пребывания на Земле мы, люди, создали немало действительно впечатляющих штук. Однако, поскольку всех их попросту невозможно вписать в учебную программу, большинство из нас упускают огромную часть нашего общего культурного наследия. К счастью, те, кто хочет наверстать упущенное, могут отправиться на познавательную экскурсию в интернет и поделиться друг с другом новыми открытиями.
1. Глостерский собор — английский собор XI века, один из шедевров мировой готической архитектуры
Храм является крупнейшим в мире монолитным произведением искусства. Мастера вырезали гигантское сооружение из цельного куска твердой скалы. На то, чтобы вырезать все здание, ушло более двух десятилетий
4. Пражские астрономические часы, установленные в 1410 году, считаются старейшими действующими астрономическими часами в мире
6. Ступенчатый колодец Чанд Баори, построенный более 1000 лет назад в индийской деревне Абханери. Глубина 30 метров, 13 этажей и 35000 тысяч ступеней
8. Деринкую, огромный подземный город в Турции, в котором когда-то проживало 20 000 человек. Город случайно обнаружил местный житель, когда делал ремонт в подвале
Это самая важная библиотека в регионе, содержащая около 150 000 томов, что делает ее крупнейшей библиотекой в Гёрлице и регионе. Библиотека пользуется уважением за содействие обмену знаниями между Германией, Польшей и Чешской Республикой.
11. Одно из зданий в Петре, построенных набатейцами, тесно связанными с народом самуд язычниками, которые славились своей искусной резьбой по камню
13. Замок Чепстоу, расположенный на вершине утеса через реку Уай, которая разделяет Англию и Уэльс
16. Испанская синагога — самая новая синагога в еврейском квартале Праги. Построена в 1868 году
19. Маркграфский оперный театр, один из шедевров архитектуры в стиле барокко, построенный между 1745 и 1750 гг. Байройт, Германия
20. Фаюмский портрет маленькой девочки из Хавары, Египет, I век до н.э. Обнаружен вместе с мумией, которая могла быть матерью ребенка
21. Библиотека Цельса в Эфесе был построен в 117 г. н.э. для хранения около 12 000 свитков и в качестве мавзолея для Тиберия Юлия Цельса Полемеана
23. Гроты и ниши Лунмынь содержат самую большую и коллекцию китайского искусства поздних северных династий Вэй и Тан (316-907 гг.)
25. Мечеть Кутубия, одна из главных культурных и религиозных достопримечательностей Марракеша и Королевства Марокко
29. Часть статуи Афродиты вновь увидела свет спустя более двух тысячелетий в древнем городе Айзаной, Греция
Источник: — переведено специально для fishki.net
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