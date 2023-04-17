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30 шедевров искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия

30 шедевров искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия

Автор:
17 апреля 2023 20:59
Сообщество : Путешествия
Метки: археология   архитектура   вокруг света   достопримечательности   древнее искусство   познавательно   
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За время нашего пребывания на Земле мы, люди, создали немало действительно впечатляющих штук. Однако, поскольку всех их попросту невозможно вписать в учебную программу, большинство из нас упускают огромную часть нашего общего культурного наследия. К счастью, те, кто хочет наверстать упущенное, могут отправиться на познавательную экскурсию в интернет и поделиться друг с другом новыми открытиями.

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Храм является крупнейшим в мире монолитным произведением искусства. Мастера вырезали гигантское сооружение из цельного куска твердой скалы. На то, чтобы вырезать все здание, ушло более двух десятилетий

Это самая важная библиотека в регионе, содержащая около 150 000 томов, что делает ее крупнейшей библиотекой в ​​Гёрлице и регионе. Библиотека пользуется уважением за содействие обмену знаниями между Германией, Польшей и Чешской Республикой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   архитектура   вокруг света   достопримечательности   древнее искусство   познавательно   
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3  комментария
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BenderRodriguez 57 минут назад
Ну номера 15, 27 и 29 никакой шедевральности не имеют.
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0
dimitri sheingart 5 минут назад
даже страшно представить сколько ушло времени на это.
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47k
Мойша 8 минут назад
А зачем старые руины англицких замков? Что в них шедеврального? А вот акведуки Рима, которые работают . Мост через ущелье в Рондо?
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