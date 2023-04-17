30 шедевров искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия

За время нашего пребывания на Земле мы, люди, создали немало действительно впечатляющих штук. Однако, поскольку всех их попросту невозможно вписать в учебную программу, большинство из нас упускают огромную часть нашего общего культурного наследия. К счастью, те, кто хочет наверстать упущенное, могут отправиться на познавательную экскурсию в интернет и поделиться друг с другом новыми открытиями.