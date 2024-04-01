В больших городах полно возможностей, но не меньше проблем. Шум транспорта, изнуряющие поездки на работу и загрязнение окружающей среды — всё это прямо влияет на наше здоровье и благополучие, и градостроители несут ответственность за то, чтобы мы все не посходили с ума, просто живя своей жизнью в мегаполисе. И вот подборка случаев, когда они справились на «отлично».
Водители, которые не превышают ограничание скорости, автоматически принимают участие в лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, взысканных с нарушителей. В результате средняя скорость городского движения снизилась с 32 до 25 км/ч — на 22%.
2. Переход с подсветкой во Франции: подсветка включается автоматически, чтобы предупредить водителей о пешеходе
6. «Не знаю почему, но мне просто нравится, когда городские элементы вот так огибают природу. Стокгольм, Швеция»
11. Еще пару лет назад эти мини-сады в Париже были парковочными местами. Их засадили фруктовыми деревьями и цветущими кустарниками
13. «Мой город, Дели, переделывает свои дерьмовые, ориентированные на машины бесполезные дороги; вот половина одной такой дороги восстановлена»
16. Венские резервуары для хранения газа, построенные в 1896 году и преобразованные в многофункциональные здания с 1995 по 2001 год
20. «Бугристые переходы для слепых во Франции повсюду; надеюсь, что и в других странах так же»
22. Светофор с зеркалом, позволяющим водителям видеть пешеходов/велосипедистов в «слепых зонах»
24. «Год назад у нас появилась возможность изменить дизайн нашей улицы, и мы очень довольны результатом»
25. В 2017 году автомойку в Стэмфорде, Великобритания, заменили вот такими красивыми новыми таунхаусами в георгианском стиле
29. «В моем городе местами убирают уличные парковки и создают эти «парклеты». Гораздо лучшее использование пространства»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Власть имущие и прочие богатеи, от своих автопарков не отказываются.
А простого человека пересаживают, в лучшем случае, на велосипед.
По всему миру закручивают гайки на тему свобод.
Людей загоняют в каменные джунгли, где их проще контролировать.
Причем, всё больше и больше, это аренда, а не собственность.
Общественный транспорт, а не личный автомобиль.
Хотя, при совместной технике, многие процессы можно организовать удалённо и децентрализировать.
Можно расселить людей по небольшим городкам и посёлкам, а не кучковать их в многомиллионных городах.
И тогда не будет проблем с пробками, парковками, садами и парками и т.п.
Но нет, людей всё больше и больше спрессовывают в крупные города.
А там, глядишь, и перерастёт всё в капсульные ночлежки при предприятии хозяина.
Всё больше и больше идёт расслоение.
А всё потому, что капитализм смог уничтожить единственную альтернативу.
Конечно, СССР не был идеальным, к сожалению.
Но то, что после его развала, гайки начали закручивать по всему миру, и потихоньку отбирать плюшки у простого народа, это факт.
Почитайте, как существовали простые работяги в той же Америке в начале 20 века.
Мало, чем от рабства отличалось. Да по всему миру так было.
И только после появления СССР, буржуям пришлось немного делиться с простыми людьми.
Потому, что боялись, что и у них революция произойдёт.
Так как всему миру показали, что простой человек может жить лучше.
Альтернатива появилась.
Поэтому, они СССР боялись и люто ненавидели.
И приложили все силы для его развала.
Увы, это у них получилось.
Не без внутренних предателей, конечно.