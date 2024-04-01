В больших городах полно возможностей, но не меньше проблем. Шум транспорта, изнуряющие поездки на работу и загрязнение окружающей среды — всё это прямо влияет на наше здоровье и благополучие, и градостроители несут ответственность за то, чтобы мы все не посходили с ума, просто живя своей жизнью в мегаполисе. И вот подборка случаев, когда они справились на «отлично».