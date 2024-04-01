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30 крутых примеров отличного городского планирования

30 крутых примеров отличного городского планирования

Автор:
01 апреля 2024 10:48
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   вокруг света   город   городское планирование   улицы   урбанистика   
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В больших городах полно возможностей, но не меньше проблем. Шум транспорта, изнуряющие поездки на работу и загрязнение окружающей среды — всё это прямо влияет на наше здоровье и благополучие, и градостроители несут ответственность за то, чтобы мы все не посходили с ума, просто живя своей жизнью в мегаполисе. И вот подборка случаев, когда они справились на «отлично».

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Водители, которые не превышают ограничание скорости, автоматически принимают участие в лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, взысканных с нарушителей. В результате средняя скорость городского движения снизилась с 32 до 25 км/ч — на 22%.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   вокруг света   город   городское планирование   улицы   урбанистика   
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turyst 20 минут назад
Ага. Делают всё, чтобы отобрать у простого человека возможность пользоваться своим автомобилем.

Власть имущие и прочие богатеи, от своих автопарков не отказываются.

А простого человека пересаживают, в лучшем случае, на велосипед.

По всему миру закручивают гайки на тему свобод.
Людей загоняют в каменные джунгли, где их проще контролировать.
Причем, всё больше и больше, это аренда, а не собственность.
Общественный транспорт, а не личный автомобиль.

Хотя, при совместной технике, многие процессы можно организовать удалённо и децентрализировать.
Можно расселить людей по небольшим городкам и посёлкам, а не кучковать их в многомиллионных городах.
И тогда не будет проблем с пробками, парковками, садами и парками и т.п.

Но нет, людей всё больше и больше спрессовывают в крупные города.

А там, глядишь, и перерастёт всё в капсульные ночлежки при предприятии хозяина.

Всё больше и больше идёт расслоение.
А всё потому, что капитализм смог уничтожить единственную альтернативу.

Конечно, СССР не был идеальным, к сожалению.
Но то, что после его развала, гайки начали закручивать по всему миру, и потихоньку отбирать плюшки у простого народа, это факт.

Почитайте, как существовали простые работяги в той же Америке в начале 20 века.
Мало, чем от рабства отличалось. Да по всему миру так было.

И только после появления СССР, буржуям пришлось немного делиться с простыми людьми.
Потому, что боялись, что и у них революция произойдёт.
Так как всему миру показали, что простой человек может жить лучше.
Альтернатива появилась.

Поэтому, они СССР боялись и люто ненавидели.
И приложили все силы для его развала.
Увы, это у них получилось.
Не без внутренних предателей, конечно.

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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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