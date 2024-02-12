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Тест по малоизвестным чудесам планеты

Тест по малоизвестным чудесам планеты

Автор:
12 февраля 2024 13:08
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   архитектура   достопримечательности   интересное   тест   чудеса света   
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Самые чудесатые вопросы по достопримечательностям мира. Все знают, где расположена Эйфелева башня, Бранденбургские ворота или Московский кремль. А как насчёт не таких известных достопримечательностей? Проверим свои силы.

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Метки: Тесты   архитектура   достопримечательности   интересное   тест   чудеса света   
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Krapiv 52 минуты назад
методом интуитивного тыка
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