Тест по малоизвестным чудесам планеты

1452
1
Самые чудесатые вопросы по достопримечательностям мира. Все знают, где расположена Эйфелева башня, Бранденбургские ворота или Московский кремль. А как насчёт не таких известных достопримечательностей? Проверим свои силы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему в Америке такие "картонные" дома
- Почему Эйфелеву башню несколько раз хотели снести и кто этому помешал?
- 30 шедевров искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия
- В Подмосковье люди живут в слоне
- Шутки от СССР: передвинуть дома так, чтобы жители не заметили
Новости партнёров