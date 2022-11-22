35 проклятых лестниц, на которые даже смотреть страшно

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Каждый день мы сталкиваемся с лестницами — в доме, в офисе, в метро, — и так к ним привыкли, что уже даже не замечаем. Но порой встречаются такие экземпляры, что кровь стынет в жилах — кажется, всего один неосторожный шаг и всё, туши свет. Вот примеры таких жутких и чрезвычайно опасных лестниц со всего мира.
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3. "Да, я запнулась, когда спускалась, потому что мне показалось, что там еще одна ступенька"
7. И это история о том, как Фред Флинстоун дважды сломал шейку бедра
21. Это лестница Иакова в Фалмуте, Великобритания, 3 ноября 2022 года во время сильного ливня
33. Эскалатор в дорогом отеле, переделанный в лестницу. Ты не понимаешь, насколько тело привыкло к движению эскалатора, пока не ступаешь на замерший
Источник: — переведено специально для fishki.net
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