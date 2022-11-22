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35 проклятых лестниц, на которые даже смотреть страшно

35 проклятых лестниц, на которые даже смотреть страшно

Автор:
22 ноября 2022 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: архитектура   вокруг света   достопримечательности   жуть   интересно   лестницы   
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Каждый день мы сталкиваемся с лестницами — в доме, в офисе, в метро, — и так к ним привыкли, что уже даже не замечаем. Но порой встречаются такие экземпляры, что кровь стынет в жилах — кажется, всего один неосторожный шаг и всё, туши свет. Вот примеры таких жутких и чрезвычайно опасных лестниц со всего мира.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   вокруг света   достопримечательности   жуть   интересно   лестницы   
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