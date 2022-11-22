35 проклятых лестниц, на которые даже смотреть страшно

Каждый день мы сталкиваемся с лестницами — в доме, в офисе, в метро, — и так к ним привыкли, что уже даже не замечаем. Но порой встречаются такие экземпляры, что кровь стынет в жилах — кажется, всего один неосторожный шаг и всё, туши свет. Вот примеры таких жутких и чрезвычайно опасных лестниц со всего мира.