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Как муравьи организуют погребальные церемонии для своих почивших сородичей?

Как муравьи организуют погребальные церемонии для своих почивших сородичей?

Автор:
17 апреля 2023 10:36
Сообщество : Животные
Метки: вынос   гибель   муравей   мусор   насекомое   погребение   правило   сородич   утиль   
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Любое создание смертно. Но не только людям свойственно заботиться о почивших соплеменниках. Некоторые животные тоже чтут законы смерти и проводят обряды, не лишённые эстетики.

Рабочий муравей живёт не больше пары лет. А некоторые муравейники насчитывают десятки тысяч, а то и миллионы особей. Соответственно, гибнут насекомые много и часто. Что сородичи делают с останками?

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С учётом высокой организованности, дисциплины и трудолюбия этих насекомых можно предположить, что они действительно проводят какие-то погребальные ритуалы. Но, нет – муравьи рациональны и прагматичны. Поэтому погибший собрат автоматически превращается в утиль и выносится из муравейника на свалку истории. В буквальном  смысле – неподалёку от места жительства они действительно организуют некое подобие мусорки, куда отправляются тельца умерших. Это важно, поскольку если не следить за чистотой в муравейнике, то это приведёт к проблемам типа плесени и уже массовой гибели.

Как муравьи определяют, что соплеменник не приболел или не прилёг отдохнуть, а действительно погиб? По запаху. Трупик начинает источать аромат олеиновой кислоты, и товарищи понимаю, что пора приступать к уборке.

В целях эксперимента энтомологи провели опыт и смазали кислотой живого муравьишку. Реакция не заставила себя ждать, и соседи незамедлительно сцапали растерявшегося подопытного и потащили его в утиль.


Исключение не делают даже для матки. А если царственную тушку не получается вытащить наружу, то её разбирают на запчасти и выносят по кускам.

Конечно, ни торжественности, ни благочинности в процессе нет. Но с позиции густонаселённого кондоминиума практичные козявки  всё делают верно.

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Метки: вынос   гибель   муравей   мусор   насекомое   погребение   правило   сородич   утиль   
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