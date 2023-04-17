Как муравьи организуют погребальные церемонии для своих почивших сородичей?

Исключение не делают даже для матки. А если царственную тушку не получается вытащить наружу, то её разбирают на запчасти и выносят по кускам.

Конечно, ни торжественности, ни благочинности в процессе нет. Но с позиции густонаселённого кондоминиума практичные козявки всё делают верно.