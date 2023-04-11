Музыкант, который смог начудить, умереть, воскреснуть и исправиться

Не надо думать, что музыканты – это исключительно одухотворённые люди, живущие искусством и питающиеся небесными кренделями. Им тоже не чужды земные страсти.
И один такой персонаж по имени Джон Бартендейл – житель Йорка, зарабатывавший на услаждении слуха горожан и селян, между выступлениями вершил тёмные делишки. И когда чаша терпения обиженных граждан достигла краёв, Джона изловил, быстро судили, оперативно приговорили и, не откладывая дел в долгий ящик, технично привели приговор в исполнение. 27 марта 1634 года лишив преступника жизни через повешение.
На веревке он проболтался без малого час. Что более чем достаточно для того, чтобы душа покинула бренное тело. После чего власти вывезли тело из города и аккуратно прикопали, чтобы не заморачиваться с красивой и затратной церемонией похорон.
Но то ли вешатели были новичками, то ли верёвка гнилая, то ли ангел-хранитель повышенной мощности сумел отогнать костлявую. Но вышло так, что герой выжил, очнулся и даже попытался выбраться наружу, благо могила была формальной. Проезжавший мимо путник заметил странные движения почвы, остановился и помог Джону выбраться. Надо отдать ему должное, поскольку не каждый отважится остановиться возле движущегося холма, из-под которого ещё и хрипы раздаются.
До властей дошла история чудесного спасения музыканта. И слуги закона решили, что начатое надо завершить. Ибо негоже, когда казнённые преступники и дальше шатаются и творят всякое. Но для этого тело надо было идентифицировать. Парень отказался признавать себя Бартендейлом и назвался левым именем. Попробуйте-ка доказать обратное. А случайному спасителю оно вообще не надо было. И он сообщил, что встретил этого человека не там, где было захоронение. И на момент встречи он был жив и относительно здоров.
Судьи плюнули и отпустили Джона, решив не мучиться с дальнейшим процессом и поиском достаточных доказательств. Но преступник понял, что звонили предупреждающие колокольчики. Даже целый набат. И к сигналу судьбы стоит прислушаться, раз уж она подарила второй шанс. Остаток жизни, кстати, длинной, Джон прожил благочестивым законопослушным гражданином. Видимо, не захотев повторять острые ощущения на виселице и в могиле.
Источник:
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