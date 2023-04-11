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Музыкант, который&nbsp; смог начудить, умереть, воскреснуть и исправиться

Музыкант, который смог начудить, умереть, воскреснуть и исправиться

Автор:
11 апреля 2023 13:32
Сообщество : Истории
Метки: Джон Бартендейл   Жизнь   виселица   исправление   история   криминал   погребение   преступление   случай   судьба   
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Не надо думать, что музыканты – это исключительно одухотворённые люди, живущие искусством и питающиеся небесными кренделями. Им тоже не чужды земные страсти.

И один такой персонаж по имени Джон Бартендейл – житель Йорка, зарабатывавший на услаждении слуха горожан и селян, между выступлениями вершил тёмные делишки. И когда чаша терпения обиженных граждан достигла краёв, Джона изловил, быстро судили, оперативно приговорили и, не откладывая дел в долгий ящик, технично привели приговор в исполнение. 27 марта 1634 года лишив преступника жизни через повешение.

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На веревке он проболтался без малого час. Что более чем достаточно для того, чтобы душа покинула бренное тело. После чего власти вывезли тело из города и аккуратно прикопали, чтобы не заморачиваться с красивой и затратной церемонией похорон.

Но то ли вешатели были новичками, то ли верёвка гнилая, то ли ангел-хранитель повышенной мощности сумел отогнать костлявую. Но вышло так, что герой выжил, очнулся и даже попытался выбраться наружу, благо могила была формальной. Проезжавший мимо путник заметил странные движения почвы, остановился и помог Джону выбраться. Надо отдать ему должное, поскольку не каждый отважится остановиться возле движущегося холма, из-под которого ещё и хрипы раздаются.

До властей дошла история чудесного спасения музыканта. И слуги закона решили, что начатое надо завершить. Ибо негоже, когда казнённые преступники и дальше шатаются и творят всякое. Но для этого тело надо было идентифицировать. Парень отказался признавать себя Бартендейлом и назвался левым именем. Попробуйте-ка доказать обратное. А случайному спасителю оно вообще не надо было. И он сообщил, что встретил этого человека не там, где было захоронение. И на момент встречи он был жив и относительно здоров.

Судьи плюнули и отпустили Джона, решив не мучиться с дальнейшим процессом и поиском достаточных доказательств. Но преступник понял, что звонили предупреждающие колокольчики. Даже целый набат. И к сигналу судьбы стоит прислушаться, раз уж она подарила второй шанс. Остаток жизни, кстати, длинной, Джон прожил благочестивым законопослушным гражданином. Видимо, не захотев повторять острые ощущения на виселице и в могиле.

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Метки: Джон Бартендейл   Жизнь   виселица   исправление   история   криминал   погребение   преступление   случай   судьба   
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3  комментария
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Hugo_RnD Час назад
что-то, как-то попахивает эта история. час провисеть в петле так, что ни горло, ни кровеносная не передавились - уже странно. А потом какая-то идентификация странная - просто сказал, что это был не он и ему поверили....
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