Музыкант, который смог начудить, умереть, воскреснуть и исправиться

До властей дошла история чудесного спасения музыканта. И слуги закона решили, что начатое надо завершить. Ибо негоже, когда казнённые преступники и дальше шатаются и творят всякое. Но для этого тело надо было идентифицировать. Парень отказался признавать себя Бартендейлом и назвался левым именем. Попробуйте-ка доказать обратное. А случайному спасителю оно вообще не надо было. И он сообщил, что встретил этого человека не там, где было захоронение. И на момент встречи он был жив и относительно здоров.